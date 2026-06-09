Dagad a botrány, Lovász László megint beleszállt Bochkor Gáborba

Bochkor Gábor egykori műsorvezetőtársa, Lovász László ismét megszólalt annak kapcsán, miért váltott munkahelyet. Úgy tűnik, az adok-kapoknak nincs vége!

Lovász László és Bochkor Gábor itt még jóban voltak

Fotó: Bors

Lovász László távozása

A Retro Rádió hallgatóit nagyon megdöbbentette, amikor januárban kiderült, hogy Lovász László otthagyja a Bochkor Show-t. Mint most elárulta, már egy ideje gondolkodott a váltáson.

Tavaly év végén fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék eljönni a rádióból. Más életre vágytam. Az utóbbi időben már nem szívesen keltem fel hajnali négykor, hogy ebben részt vegyek. És a közeggel sem voltam teljesen kibékülve.

- nyilatkozta a Story magazinnak, megjegyezve, az öt és fél éve alatt érzése szerint rendesen dolgozott, de ezt szerinte nem értékelték, és már rádiózni sem akart, a Dumaszínházban pedig vártak rá.

Nyilván alaposan átgondoltam, hogy mit nyerek, mit veszítek ezzel, de egyébként sem akartak visszatartani. Tudomásul vették a döntésemet, és kész.

Bochkor Gábor korábban nem hagyta szó nélkül a beszólásokat

Lovász László, mint sok más exem is, nem nyugszik. Tényleg nem értem, hogy miért... egy újabb Bochkor Gábor-interjút adott, amiben rólam beszél és nem a saját stand-upjáról

– mondta korábban Bochkor, majd emelte a tétet: „De lehet, hogy csőbe húzták, azt hitte, hogy másról fog beszélni, de mégiscsak ez az egyetlen érdekes benne, ő nem tehet róla feltétlenül." Bochkor ezután nem állt meg, és súlyos kijelentéseket tett arról, hogy mi is történt valójában a színfalak mögött az elmúlt években:

„Lehet bennünket provokálni, L. László humorista... de akkor szívesen mesélünk dolgokat. Mindenkinek görcsbe rándult az ökle egyébként, amikor L. László humorista nyilatkozik rólunk, mert mindenki ebben a csapatban tudja, hogy mit művelt itt, szépen csendben... Lehet interjúkat adogatni, de akkor elkezdjük mi is... Abszolút úriemberek voltunk. Na, de sok sikert a stand-uphoz...”