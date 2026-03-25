"A megcsalás sosem bevallandó" - Döbbenetesen őszinte vallomást tett Bochkor Gábor

A hűtlenség kérdésével foglalkoztak a #Bochkor című műsor legutóbbi adásában, melynek vendégei Dobos Evelin, Risztov Éva, Torghelle Sándor és Csonka András voltak. A műsorvezető és ismert rádiós, Bochkor Gábor ekkor kendőzetlenül őszinte vallomást tett: mint mondta, ő mindkét oldalt megjárta - volt olyan, hogy hűtlen lett egy partneréhez, de őt is megcsalták már korábban.

A megcsalás sosem bevallandó. Mindig tagadni kell! Ez alap. Ha nagyon kiderül, és már ott van az összes bizonyíték, akkor azt mondjuk, hogy jól van...

- állította a műsorvezető, majd egy korábbi kapcsolatáról mesélve elmondta, a viszony kezdeti szakaszában történt a hűtlenség, ami kiderült, és a barátnője elhagyta.

Volt egy olyan barátnőm, akivel még nagyon friss volt a kapcsolatunk, vagyis nem volt annyira mély, és én megcsaltam. Ez ki is derült, és el is hagyott. Akkor döbbentem rá, hogy nekem ő nagyon fontos. Mindent elkövettem és végül visszajött. Ez az egész nagyon nehéz volt

– idézte fel a történteket Bochkor Gábor, aki a beszélgetés során kijelentette, hogy "mindenkit csaltak már meg, téged is, engem is". Bár nem nevezett meg konkrét személyeket, azt elárulta, hogy élete során már minden szerepben volt: tartott szeretőt, volt szerető, és őt is megcsalták - szúrta ki a Blikk.