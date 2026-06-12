Bochkor Gábor csúnyán beszólt Császár Elődnek: a dubajozós celebekhez hasonlította a nemzetközi karrierjét

A Retro Rádió reggeli műsorában Bochkor Gáborék ma Császár Előd furcsa hódítási módszerét vették górcső alá, ugyanis nemrég bevallotta, hogy az 1990-es években egy külön erre fenntartott noteszben gyűjtötte a lányok neveit, telefonszámait, na meg polaroid fotóit, hogy utólag kiválaszthassa ki az, akit szeretne közelebbről megismerni, ha csak egy éjszakára is. Ám még ez előtt a Bochkor műsorvezetői a zenész nemzetközi karrierjének részleteit fejtegették, nem épp hízelgően. A házigazda már-már azt érzékeltette, hogy Császár Előd munkássága külföldön annyit ért, mint a magyar escortlányoké.
Úgy tűnik Bochkor Gábor ma sem éppen finomkodós hangulatban kelt fel, ugyanis amikor az FLM énekeséről kezdtek beszélni, nem csak Császár Előd autóbalesetét hozta fel, de a DJ karrierjére is beszólt.
„Ő volt DJ is a 2000-es években, Shane 54 néven” – kezdte az ismertetést a rádiós.
„És nemzetközi szinten sikerült is neki befutni ezzel, mert a világ minden tájára hívták, és nagy világsztár DJ-k pörgették az ő mixeit” – szúrta közbe Háder Gyuri.
Mit jelent nemzetközi szinten befutni? Mert én ezzel mindig próbálok óvatos lenni, mint a világhírű hegedűsünk, meg minden. Azért mert külföldön előadsz valamit, még nem vagy világhírű. Magyar lányokat is hívtak a világ minden tájára k*rválkodni, tehát, hogy az nem világsztár még
– fejtette ki a véleményét Gábor, nem épp kedvesen.
„Megadtad Elődnek a párhuzamot minden esetre” – fűzte ironikusan a furcsa hasonlathoz a Bochkor szerkesztője.
Gyuri beszólása után persze már a Bochkor műsorvezetője is érezte, hogy igen rosszul jött ki ez a párhuzam, ezért próbált kicsit finomítani a dolgokon, több-kevesebb sikerrel.
Csak azt akartam, hogy hozzál képbe. Szerkesztő vagy, hozzál képbe, hogy mint a magyar dubajozó celebek olyan világsztár volt Shane 54, vagy ha valahol elszórtad a nevét, akkor mindenki tudta, hogy miről van szó, Honkongtól Dublinig
– mentegetőzött Gábor a furcsán áthallásos hasonlat után.
„Na már most, én ennyire nem mélyedtem el a munkásságában, simán elhittem azt, hogy ő nemzetközi” – ismerte be Gyuri, ami után inkább gyorsan témát is váltottak, és rátértek Császár Előd barátnőinek történetére.
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