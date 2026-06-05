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Elfogyott a pénz? Aurelio őszintén vallott arról, miért fújták le az idei külföldi utazást!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nyaralás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 12:00
AurelioOlaszországpénz
A népszerű sztárpár csillogó külföldi luxus helyett inkább a hazai vizeket és a szerényebb megoldásokat választják a forró hónapokban. A komoly lakásvásárlás előtt álló Aurelio őszintén vallott arról, milyen megdöbbentő nyelvi gátak miatt fújta le párja nagy álmát, az olaszországi nyaralást.

A Való Világ egykori győztese, Aurelio Caversaccio teljesen új életet kezdett, mióta édesapa lett. A korábbi valóságshow-sztár ma már felelősségteljes családfőként éli mindennapjait, és minden erejével azon van, hogy stabil jövőt teremtsen szeretteinek. A nyári szezon kezdetével a legtöbb hazai híresség azonnal méregdrága luxusutazások képeivel árasztja el a közösségi oldalakat, ám a Baján élő Aurelio idén egészen más prioritásokat állított fel. A realitás talaján maradva úgy döntött, hogy a külföldi luxus helyett idén a racionálisabb megoldásokat választja, mivel egy komoly cél lebeg a szeme előtt.

Aurelio Caversaccio lakásra gyűjt gőzerővel.
Aurelio Onorato Caversaccio úgy döntött idén nem mennek külföldre nyaralni a családdal (Fotó: Gáll Regina)

Lakásra gyűjt Aurelio 

Aurelio kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy a felesleges rongyrázás helyett most a saját otthon megteremtése élvez abszolút elsőbbséget az életükben, így a családjával beérik egy közelebbi célponttal: 

Megmondom őszintén, ahol lehet, én most takarékoskodok, mert lakásra gyűjtünk. Szerintem most csak Horvátországba fogunk eljutni. Igények természetesen vannak, de nehéz őket egyik napról a másikra teljesíteni 

– mondta el a családfő, aki nem akar felelőtlenül költekezni. 

Aurelio olaszországi kalandjai egyelőre váratnak magukra

Szerelme, Niki kifejezetten vágyott volna egy hamisítatlan mediterrán vakációra, ám Aurelio az átmeneti nyelvi gátak miatt hallani sem akart Olaszországról: „Niki nagyon menne Olaszországba, de amíg nem tudok rendesen olaszul, addig nincs pofám kimenni. Többen felkészítettek rá, hogy ott be se mutatkozzak, mert szétszednek a helyiek, ha nem tudok olaszul”– mesélte nevetve a sztár, aki apai ágon ugyan olasz származású, de a nyelvet egyelőre nem beszéli tökéletesen.

Szórakozásból így sem lesz hiány

A nagy európai kalandok helyett a család a hazai vizeken, a Dunán és a Balatonon fog lazítani a forró napokon, ami a kislányuknak is hatalmas élmény lesz: „Nincsenek nagy nyári terveink, mi sodródunk a Dunával. A gyerek nagyon szereti a vizet, sok barátunknak van hajója, mivel elég komoly a vízi élet Baján. Ráadásul némelyiküknek medencéje is van, szóval megyünk majd pancsizni. Jövőre pedig bepótoljuk az idei elmaradt külföldi nyaralást” – tette hozzá Aurelio.

 

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