Elfogyott a pénz? Aurelio őszintén vallott arról, miért fújták le az idei külföldi utazást!

A Való Világ egykori győztese, Aurelio Caversaccio teljesen új életet kezdett, mióta édesapa lett. A korábbi valóságshow-sztár ma már felelősségteljes családfőként éli mindennapjait, és minden erejével azon van, hogy stabil jövőt teremtsen szeretteinek. A nyári szezon kezdetével a legtöbb hazai híresség azonnal méregdrága luxusutazások képeivel árasztja el a közösségi oldalakat, ám a Baján élő Aurelio idén egészen más prioritásokat állított fel. A realitás talaján maradva úgy döntött, hogy a külföldi luxus helyett idén a racionálisabb megoldásokat választja, mivel egy komoly cél lebeg a szeme előtt.
Aurelio kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy a felesleges rongyrázás helyett most a saját otthon megteremtése élvez abszolút elsőbbséget az életükben, így a családjával beérik egy közelebbi célponttal:
Megmondom őszintén, ahol lehet, én most takarékoskodok, mert lakásra gyűjtünk. Szerintem most csak Horvátországba fogunk eljutni. Igények természetesen vannak, de nehéz őket egyik napról a másikra teljesíteni
– mondta el a családfő, aki nem akar felelőtlenül költekezni.
Szerelme, Niki kifejezetten vágyott volna egy hamisítatlan mediterrán vakációra, ám Aurelio az átmeneti nyelvi gátak miatt hallani sem akart Olaszországról: „Niki nagyon menne Olaszországba, de amíg nem tudok rendesen olaszul, addig nincs pofám kimenni. Többen felkészítettek rá, hogy ott be se mutatkozzak, mert szétszednek a helyiek, ha nem tudok olaszul”– mesélte nevetve a sztár, aki apai ágon ugyan olasz származású, de a nyelvet egyelőre nem beszéli tökéletesen.
A nagy európai kalandok helyett a család a hazai vizeken, a Dunán és a Balatonon fog lazítani a forró napokon, ami a kislányuknak is hatalmas élmény lesz: „Nincsenek nagy nyári terveink, mi sodródunk a Dunával. A gyerek nagyon szereti a vizet, sok barátunknak van hajója, mivel elég komoly a vízi élet Baján. Ráadásul némelyiküknek medencéje is van, szóval megyünk majd pancsizni. Jövőre pedig bepótoljuk az idei elmaradt külföldi nyaralást” – tette hozzá Aurelio.
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