Aurelio súlyos sérülést szenvedett – „Benne volt, hogy le kell vágni az ujjamat”

Egy átlagos csütörtöki napnak indult, ahol csak egy délutáni, haveri focizáson szeretett volna részt venni, ám egy rossz mozdulat elég volt ahhoz, hogy hirtelen minden terv felboruljon. Aurelio egy kigurult labdát szeretett volna felkapni, ami egy drótkerítés mellett landolt. Ám elég volt lenyúlnia, amikor egy kiálló drót beleállt a kezébe és átszúrta az ujját. A részletekről a tévésztár beszámolt a Borsnak.

Aurelio jegyese szerencsére jelen volt a helyszínen, így egyből segített párjának (Fotó: Markovics Gábor)

Aurelio egy horrorfilmbe csöppent

A drót belefúródott az ujjam közepébe úgy, hogy az ujjam végén jött csak ki. Nagyjából egy 4-5 centi drót állt ki az ujjamból, el akartam húzni a kezemet, de nem bírtam, mert ott lógott a kerítésen. Mint a filmekben a lassított felvételen, fogtam és kihúztam az ujjamat

– mesélte.

Aurelio azt is elárulta, hogy egyből rohantak jegyesével és kislányával az ügyeletre, mivel hamar realizálni tudták, hogy komoly a helyzet. „Ömlött belőle a vér, de szerencsére nem voltam egyedül. Miközben mentünk be a betegellátóba, mindenki kiabált, hogy Aurelio és csak intettem nekik, hogy éppen megyek a kórházba” – említette meg a félig olasz származású tévésztár.

Aurelio sérülése után a mai napot még otthon tölti, ám holnap már koncertre megy (Fotó: TV2)

Aurelio félt, hogy komolyabb a helyzet

A bajai traumatológián és a balesetin nagyon jófejek voltak és szerencsére gyorsan elláttak. Szétvágták az ujjamat, kaptam tetanuszt és ott is mondták, hogy jól tettem, hogy bejöttem, mert vérfertőzés is lehetett volna. Bementem, megröntgenezték, az is benne volt, hogy le kell vágni az ujjamat

– árulta el lapunknak a valóságshow-hős.

Aurelio tervei most teljesen felborultak, mivel éppen fesztivál van a környéken és a koncertek helyett most otthon tölti a mai napot. „Holnap már tudok menni a fesztiválra, de sajnos ma ez nem jön össze, mivel kerülnöm kell a poros területeket. Holnap megnézem a T.Dannyt, de ma Azahriahról sajnos lemaradok” – tette hozzá.