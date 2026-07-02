Nem hiszed el, hogyan néz ki most Aurelio! – „Katasztrófális állapotban voltam”

Aurelio az elmúlt évek során megjárta a mennyet és a poklot is, de a büntetés-végrehajtási intézetből való szabadulása után gyökeres fordulatot vett a sorsa. Elhagyta a káros szenvedélyeit, és immár a családjának szenteli minden percét. Nemrégiben elhatározta, hogy a fizikumát is rendbe teszi!

VV Aurelio börtönbüntetése után gyökeresen megváltozott (Fotó: Markovics Gábor/hot!)

Bámulatos változáson megy keresztül Aurelio

Az elhatározást tettek követték, és máris 10 kilótól szabadult meg. A Borsnak adott interjújában mesélt arról, mi vezette rá erre a rögös, de sikeres útra. Minden megváltozott, amikor egy tévéműsor forgatása közben szembesülnie kellett a fizikai korlátaival.

Amikor forgattunk tavaly, ott szembesültem vele, hogy mennyire nem vagyok jó formában. Ugyanis voltam egy kiképzésen, és észrevettem, hogy borzalmas és katasztrófális állapotban vagyok. Már nagyon sokszor fogyókúráztam, lefogytam, majd visszahíztam, ezért úgy döntöttem: életmódot váltok, és teljesen átalakítom az életemet

– jelentette ki határozottan Aurelio.

A valóságshow-sztár kiemelte, hogy nem egy átmeneti, sanyargató diétáról van szó, hanem teljes szemléletváltásról. Elhagyta a cukros üdítőket, kerüli a feldolgozott élelmiszereket és a gyorséttermeket, emellett pedig rendszeresen sportol, jógázik, focizik és edzőterembe jár.

Aurelio a barátait is megfertőzte új szenvedélyével (Fotó: Aurelio)

Nemet mondott a sztárok kedvenc csodaszerére

Sokan a könnyebb utat választják, ha fogyásról van szó, de Aurelio határozottan elutasítja a mostanában divatos fogyasztó injekciókat.

„Semmilyen étvágycsökkentőt, se gyógyszereket, se Mounjarót, se Ozempicet, se semmi ilyesmit nem használtam, mert ugye ez most nagyon nagy divat. Rengeteg ismerősöm és a hírességek közül is nagyon sokan csinálják, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy magamtól értem el ezt az eredményt. Inkább a szenvedősebb utat választottam, meg az életmódváltást. Mondom, ez nem diéta, hogy hat hétig ezt nem eszek, azt nem eszek, hanem ez egy teljes életmódváltás.”

Aurelio párja, Niki mindenben mellette áll (Fotó: Gáll Regina)

Párja, Niki a legnagyobb támasza

Az átalakulásban hatalmas szerepe van a szerelmének, Nikinek is, aki nemcsak lelkileg, hanem a konyhában is maximálisan támogatja őt. Aurelio humorosan és hálásan így nyilatkozott róla.

A Niki nélkül háttal ülnék a moziban. Az elején azért nagyon nehéz volt, amikor az ember megszokja, hogy kétnaponta pizzát és spagettit eszik, mert a szervezet olyankor sóvárog. De Niki partner ebben, figyel arra, hogy olyanokat is főzzön, ami nekem jó. Hétköznap megvan a saját kajám, és amikor együtt eszünk, akkor is gondoskodik arról, hogy nekem nem szabad túlzottan zsírosat ennem.

Aurelio olasz származása miatt imádja a hasát, a tésztákat és a fagyit, de ma már a mértékletesség híve: a korábbi 4-5 gombóc fagylalt helyett beéri kettővel.