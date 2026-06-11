Drog, verekedés és rendőrségi körözés: ezek ValóVilág legsötétebb botrányai – Te mennyire emlékszel?

A ValóVilág luxusbörtöne után a valódi rácsok mögött: az RTL közkedvelt valóságshow-jának történetében többször előfordult, hogy a villalakóknak a stúdió elhagyása után a törvénnyel is meggyűlt a baja. Míg egyesek ittas vezetés vagy magánéleti viták miatt kerültek a hatóságok látókörébe, mások ellen komoly kábítószer-ügyek vagy erőszakos cselekmények miatt indult eljárás, ami nem egyszer letöltendő börtönbüntetéssel vagy rendőrségi körözéssel végződött. A minap éppen VV Rico ellen adott ki körözést a rendőrség.
Körözést adott ki a rendőrség a magyar valóságshow-sztár ellen. A ValóVilág egykori szereplője, VV Rico, azaz Dicati Riccardo ellen kábítószer birtoklása miatt adott ki elfogatóparancsot a rendőrség. A műsor után Rico teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Egykori villatársa, VV Barna a hírek kapcsán a Borsnak mondta el, hogy Rico korábban is küzdött drogproblémákkal, de próbált neki segíteni, még Svájcban is szerzett neki munkát, ahol egy ideig úgy tűnt, egyenesbe jön az élete.
Én nagyon sajnálom, hogy most ez a helyzet vele. Nem tudom, hogy a sorozatos visszaesések folyamatából mi tudná őt végleg kihozni, de remélem, hogy egyszer megtalálja a megfelelő utat”
– nyilatkozta a Borsnak Fenyvesi Barna.
Aurelio Caversaccio ügye a hazai valóságshow-k történetének egyik legvisszhangosabb bűnesete volt. A VV6 győztese ellen kábítószer-birtoklás és fogyasztás, valamint egy pénzügyi vita miatti emberrablás bűntette miatt indult eljárás. A bíróság a két ügyet összevonva, személyiségzavarait is figyelembe véve végül 3 év 5 hónap szabadságvesztésre ítélte. A börtönben tudta meg, hogy apa lett, ezt követően mintaszerűen viselkedett és drogterápiára járt, így jó magaviseletének köszönhetően két év letöltése után, 2024 februárjában reintegrációs őrizetbe házi őrizetbe szabadult. Ma már szabadlábon él, és elmondása szerint a rácsok mögött töltött idő teljesen átértékelte az életét.
A rapper tavaly decemberben maga számolt be róla a közösségi oldalán, hogy egy koccintást követően autóba ült, és a rendőrök nem sokkal az indulása után igazoltatták. A posztjában úgy fogalmazott, hogy "egy címeres ökör" volt, nem érezte magát ittasnak, de elismerte a hibáját. A Budapesti Rendőr-főkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt indított büntetőeljárást. 2026. január végén gyanúsítottként hallgatták ki Majkát, a rendőrség pedig kezdeményezte jogosítványának bevonását, amit az illetékes hivatal el is rendelt.
Sofőrrel járok. Jogosítványom nincs. Még azt nem tudom, meddig nincs
– fogalmazott idén tavasszal a Televíziós Újságírók Díjátadóján a rapper, akinek éppen 20 évvel ezelőtt is meggyűlt már a baja a törvénnyel: jogosítvány nélkül, valamint két sör elfogyasztása után vezetett egy kisbuszt, amiért aztán szintén felelősségre vonták.
A hölgyek állítása szerint a Való Világ 5. szériájából ismert VV Cristofel több volt barátnőjét, VV Veronikát és Vivient is bántalmazta. VV Veronikát 2012-ben agyrázkódással szállították kórházba. 2013-ban pedig menyasszonyát, Vivient is bántalmazta, aminek következtében a lány kórházba került. Veronika 2014-ben bíróság elé vitte az ügyeket, Cristofelt bűnösnek találták, és 300 óra közmunkára ítélték. A korábbi botrányok után a realitysztár teljesen visszavonult a médiától, és az utóbbi években civil munkákat vállalt, többek között taxisofőrként is dolgozott. Az elmúlt időszakban többször is kamera elé állt és bár elismerte, hogy kezet emelt a lányokra, elmondása szerint a helyzet közel sem volt a súlyos, mint ahogy azt állították.
VV Segal ügye volt a legsúlyosabb, amely közvetlenül a Való Világ után, 2005-ben robbant ki. A rendőrség kommandósai egy budapesti áruház parkolójában csaptak le rá és három társára. Az autójuk pótkerekében 38 000 darab ecstasy tablettát és fél kiló kokaint találtak, amit külföldről csempésztek be. 7 év fegyházbüntetésre ítélték. 2010-ben kiengedték, de aztán újra visszakerült. Végül 2014 tavaszán szabadult végleg, és a teljes vagyonát elkobozták.
VV Indián kábítószer-birtoklás miatt másfél év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A bíróság a kábítószer-kereskedelem vádja alól felmentette, így nem kellett visszatérnie a börtönbe. Az ügyben az őt kiszolgáló dílert súlyosabb, kilencéves fegyházbüntetéssel sújtották.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.