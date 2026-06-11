Drog, verekedés és rendőrségi körözés: ezek ValóVilág legsötétebb botrányai – Te mennyire emlékszel?

A ValóVilág luxusbörtöne után a valódi rácsok mögött: az RTL közkedvelt valóságshow-jának történetében többször előfordult, hogy a villalakóknak a stúdió elhagyása után a törvénnyel is meggyűlt a baja. Míg egyesek ittas vezetés vagy magánéleti viták miatt kerültek a hatóságok látókörébe, mások ellen komoly kábítószer-ügyek vagy erőszakos cselekmények miatt indult eljárás, ami nem egyszer letöltendő börtönbüntetéssel vagy rendőrségi körözéssel végződött. A minap éppen VV Rico ellen adott ki körözést a rendőrség.

VV Rico körözés alatt (Fotó: Police.hu)

Elfogatóparancsot adtak ki VV Rico ellen

Körözést adott ki a rendőrség a magyar valóságshow-sztár ellen. A ValóVilág egykori szereplője, VV Rico, azaz Dicati Riccardo ellen kábítószer birtoklása miatt adott ki elfogatóparancsot a rendőrség. A műsor után Rico teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Egykori villatársa, VV Barna a hírek kapcsán a Borsnak mondta el, hogy Rico korábban is küzdött drogproblémákkal, de próbált neki segíteni, még Svájcban is szerzett neki munkát, ahol egy ideig úgy tűnt, egyenesbe jön az élete.

Én nagyon sajnálom, hogy most ez a helyzet vele. Nem tudom, hogy a sorozatos visszaesések folyamatából mi tudná őt végleg kihozni, de remélem, hogy egyszer megtalálja a megfelelő utat”

– nyilatkozta a Borsnak Fenyvesi Barna.

VV Aurelio emberrablás és drogügyek miatt ült a sitten

Aurelio Caversaccio ügye a hazai valóságshow-k történetének egyik legvisszhangosabb bűnesete volt. A VV6 győztese ellen kábítószer-birtoklás és fogyasztás, valamint egy pénzügyi vita miatti emberrablás bűntette miatt indult eljárás. A bíróság a két ügyet összevonva, személyiségzavarait is figyelembe véve végül 3 év 5 hónap szabadságvesztésre ítélte. A börtönben tudta meg, hogy apa lett, ezt követően mintaszerűen viselkedett és drogterápiára járt, így jó magaviseletének köszönhetően két év letöltése után, 2024 februárjában reintegrációs őrizetbe házi őrizetbe szabadult. Ma már szabadlábon él, és elmondása szerint a rácsok mögött töltött idő teljesen átértékelte az életét.

Aurelio börtönbe került, két évet ült (Fotó: Markovics Gábor / hot!)

Majkát kétszer is ittas vezetésen kapták

A rapper tavaly decemberben maga számolt be róla a közösségi oldalán, hogy egy koccintást követően autóba ült, és a rendőrök nem sokkal az indulása után igazoltatták. A posztjában úgy fogalmazott, hogy "egy címeres ökör" volt, nem érezte magát ittasnak, de elismerte a hibáját. A Budapesti Rendőr-főkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt indított büntetőeljárást. 2026. január végén gyanúsítottként hallgatták ki Majkát, a rendőrség pedig kezdeményezte jogosítványának bevonását, amit az illetékes hivatal el is rendelt.

Sofőrrel járok. Jogosítványom nincs. Még azt nem tudom, meddig nincs

– fogalmazott idén tavasszal a Televíziós Újságírók Díjátadóján a rapper, akinek éppen 20 évvel ezelőtt is meggyűlt már a baja a törvénnyel: jogosítvány nélkül, valamint két sör elfogyasztása után vezetett egy kisbuszt, amiért aztán szintén felelősségre vonták.