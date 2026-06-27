"Néhány éve biztosan kiröhögtem volna" – nagykövet lett Aurelio, erre senki sem számított

A kemény évek, balhék és botrányok után Aurelio ténylegesen rálépett a változás útjára és eddig nem is tért le róla. Sőt, olyan elánnal robog előre, hogy az egyszeri emberfia csak kapkodja a fejét. A híresség láthatóan lenyugodott és ebben hatalmas szerepe volt az Eskü, megváltozom! címmel idén év elején futó saját műsorának, melyben többek között kipróbálta a jógát. Amikor részt vett VV Gigi óráján, még nem volt túlzottan elragadtatva, de hamar ráérzett az egészséges mozgásforma ízére és miután megtapasztalta annak jótékony hatásait, szó szerint a függőjévé vált. Aurelio most erről az új szenvedélyéről mesélt a Borsnak.

Aurelio már a barátait is megfertőzte új szenvedélyével (Fotó: Aurelio)

Aurelio: „A jógának is nagy szerep jutott abban, hogy ráterelődtem a helyes útra”

„Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondta volna nekem, hogy lesz saját jógamatracom és képes leszek kitartani a lefelé néző kutya pózt, biztosan kiröhögtem volna, de talán még a bajszomat is összeakasztottam volna az illetővel.

Aztán jött az Eskü, megváltozom! és a nap, amikor Gigi megtartotta nekem azt a bizonyos sorsfordító jógaórát.

A forgatások során volt alkalmam gyakorolni a türelmet, aminek korábban erősen a híján voltam és ki merem jelenteni, hogy a jógának is nagy szerep jutott abban, hogy ráterelődtem a helyes útra és rajta is maradtam” – kezdte a Borsnak Aurelio, aki elárulta, mára szenvedélyesen megszerette a jógát.

„Gigi megfertőzött ezzel a dologgal. Olyannyira, hogy a forgatások után felkerestem Baja legjobb jógaoktatóját, aki nagyot nézett, amikor bejelentkeztem hozzá, de végül beadta a derekát és tartott nekem egy privát órát. Hamar ki is derült, hogy ez így van jól, hiszen minden egyes pózról olyasmi jut eszembe, ami… Na, a lényeg, hogy nem vagyok alkalmas a csoportos órákra, mert a kelleténél hangosabb vagyok” – vallotta meg a híresség.

Aurelio gyakori vendég a bajai jóga stúdióban (Fotó: Aurelio)

„Mostantól szólítsatok csak Jógarelionak!”

A valóságshow-hős hónapok óta kitartóan jár jógaórákra, sőt, már saját csapatot is verbuvált a barátaiból. Ők azok, akik nem bánják, ha a szokásostól eltérően, nem néma csendben, inkább hangos nevetéssel telnek az alkalmak. „A jógaoktatóm javaslatára elkezdtem kapacitálni a baráti körömet, hogy jöjjenek el velem és meglepetésemre, szinte mindenki igent is mondott.

Mondhatom, hogy én lettem Baja jóganagykövete, hiszen már komplett csoporttal tolom és nagyon élvezem.

Három, talán négy hónapja járok jógára és nem csak én, de a környezetem is tapasztalja, hogy sokkal nyugodtabb lettem, mint előtte. Ráadásul a gyúrásban is segít, mert sokkal ruganyosabbak lettek az izmaim. Az órák végi hangtálazás pedig maga a csoda. Ja, és párterápiának sem utolsó. Mostantól szólítsatok csak Jógarelionak!” – nevetett Aurelio, aki egyébként látványosan karcsúsodott is, mióta beleszeretett a jógába.