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„Nem tudtam elengedni” – Döbbenetes titkot árult el az ágya mellett őrzött hamvakról Aurelio!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 10:00
Aurelio Caversaccioapa
Megrázó őszinteséggel vallott édesapjához fűződő, mély és olykor ellentmondásos kapcsolatáról az egykori villalakó. Aurelio tizenegy évvel ezelőtt veszítette el imádott édesapját, akinek hirtelen halálát szívinfarktus okozta, a tragédiát pedig olyan nehezen dolgozta fel, hogy éveken át képtelen volt elválni a szülő földi maradványaitól.
Bors
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A Való Világ sztárja egy mélyinterjúban beszélt arról a hatalmas űrről, amit a családfő hagyott maga után 2015. november 24-én. Bár a külvilág számára Aurelio mindig a magabiztos, olykor harsány arcát mutatta, a zárt ajtók mögött egy gyászoló fiú lakott, aki szó szerint képtelen volt elengedni a múltat. Elképesztő, de csaknem hat éven át élt együtt édesapja hamvaival.

Aurelio apukáját nem igazán tudja elengedni a mai napig sem.
Aurelio Onorato Caversaccio szülei egy idő után elváltak (Fotó: Markovics Gábor/hot!)

Aurelio édesapja emlékét nem tudta elengedni

A sztár megrázó részletességgel mesélt erről az időszakról: „Nem tudtam elengedni, nagyon nehéz volt, az én apám meghalt 2015. november 24-én és 2021 októberében szórtam el a hamvait, addig az ágyam mellett volt, és nem tudtam elengedni.”

Aurelio szerint az édesapja rendkívül szigorú, ugyanakkor hatalmas tudású ember volt, aki sajátos, intellektuális és nem ritkán szarkasztikus humorral nevelte a fiát. Bár sokan nem értették a stílusát, és bántónak találhatták, hogy „kis debilemnek” hívta a gyermekét, Aurelio pontosan tudta, hogy ez is a szeretet jele volt.

A családi titok

Az interjúban egy eddig szigorúan őrzött családi titok is felszínre került. Kiderült, hogy nem Aurelio volt az egyetlen a családban, aki megjárta a büntetés-végrehajtási intézetet. Édesapja egykor külföldön került szembe a törvénnyel illegális szerencsejáték miatt.

...azt tudni kell, hogy apám is volt két évet börtönben. Igen, tehát ő Baden-Badenban, a rendőrség mellett egy számítástechnikai üzletnek álcázott kaszinót üzemeltetett és akkor még illegális volt ez.

Bár a sors fintora, hogy végül mindketten börtönbe kerültek, Aurelio szerint óriási különbség van a két eset között. Míg az édesapja egy dörzsölt, nagystílű húzás miatt bűnhődött, addig ő saját bevallása szerint egy „szaros 180 ezer forint” és a maffiakomplexusai miatt kényszerült a rácsok mögé.

A züllés kezdete

A beszélgetés során a híresség a múltbéli drogproblémáira is kitért. Bevallotta, hogy a szeretetéhség és a belső feszültségek elől menekülve nyúlt a tudatmódosító szerekhez. Kezdetben füvezett, de aztán jött a keményebb szer, ami teljesen megváltoztatta a gondolkodását

...amikor ez először megtörtént, akkor inkább füvet fogyasztottam, és a kokó volt az a dolog, amitől úgy kicsit megnyílt az a junky fejem, tudod...

– emlékezett vissza a sötét időszakra Aurelio a Versek Vidáman podcastjében, aki ma már tiszta fejjel, de az édesapja emléke előtt tisztelegve próbálja építeni a jövőjét. Bízik benne, hogy az édesapja odafentről figyeli, és a hibái ellenére is büszke rá.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

 

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