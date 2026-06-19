„Nem tudtam elengedni” – Döbbenetes titkot árult el az ágya mellett őrzött hamvakról Aurelio!

A Való Világ sztárja egy mélyinterjúban beszélt arról a hatalmas űrről, amit a családfő hagyott maga után 2015. november 24-én. Bár a külvilág számára Aurelio mindig a magabiztos, olykor harsány arcát mutatta, a zárt ajtók mögött egy gyászoló fiú lakott, aki szó szerint képtelen volt elengedni a múltat. Elképesztő, de csaknem hat éven át élt együtt édesapja hamvaival.
A sztár megrázó részletességgel mesélt erről az időszakról: „Nem tudtam elengedni, nagyon nehéz volt, az én apám meghalt 2015. november 24-én és 2021 októberében szórtam el a hamvait, addig az ágyam mellett volt, és nem tudtam elengedni.”
Aurelio szerint az édesapja rendkívül szigorú, ugyanakkor hatalmas tudású ember volt, aki sajátos, intellektuális és nem ritkán szarkasztikus humorral nevelte a fiát. Bár sokan nem értették a stílusát, és bántónak találhatták, hogy „kis debilemnek” hívta a gyermekét, Aurelio pontosan tudta, hogy ez is a szeretet jele volt.
Az interjúban egy eddig szigorúan őrzött családi titok is felszínre került. Kiderült, hogy nem Aurelio volt az egyetlen a családban, aki megjárta a büntetés-végrehajtási intézetet. Édesapja egykor külföldön került szembe a törvénnyel illegális szerencsejáték miatt.
...azt tudni kell, hogy apám is volt két évet börtönben. Igen, tehát ő Baden-Badenban, a rendőrség mellett egy számítástechnikai üzletnek álcázott kaszinót üzemeltetett és akkor még illegális volt ez.
Bár a sors fintora, hogy végül mindketten börtönbe kerültek, Aurelio szerint óriási különbség van a két eset között. Míg az édesapja egy dörzsölt, nagystílű húzás miatt bűnhődött, addig ő saját bevallása szerint egy „szaros 180 ezer forint” és a maffiakomplexusai miatt kényszerült a rácsok mögé.
A beszélgetés során a híresség a múltbéli drogproblémáira is kitért. Bevallotta, hogy a szeretetéhség és a belső feszültségek elől menekülve nyúlt a tudatmódosító szerekhez. Kezdetben füvezett, de aztán jött a keményebb szer, ami teljesen megváltoztatta a gondolkodását.
...amikor ez először megtörtént, akkor inkább füvet fogyasztottam, és a kokó volt az a dolog, amitől úgy kicsit megnyílt az a junky fejem, tudod...
– emlékezett vissza a sötét időszakra Aurelio a Versek Vidáman podcastjében, aki ma már tiszta fejjel, de az édesapja emléke előtt tisztelegve próbálja építeni a jövőjét. Bízik benne, hogy az édesapja odafentről figyeli, és a hibái ellenére is büszke rá.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.