Kozso megjósolta a mostani aszályt? Elképesztő dolog derült ki az énekesről

Ahol tud, spórol a fogyasztással

A híresség saját bevallása szerint már most úgy él, mintha egy kietlen sivatag közepén lenne, kizárólag vizet és teát fogyaszt, abból is csak a legszükségesebb minimumot, a napi egy-két litert: „Lehet, hogy nagy fájdalom lesz a lelkünkben, és kicsit összetörik a szívünk, ha nem locsolhatjuk a füvet a házunk körül, de ezt a pár hetet vagy hónapot ki kell bírni a folyóinkért. Ez nem vicc, sok ember még mindig nem érzi, mennyire brutálisan kemény ez a dolog, és nem az az elsődleges, hogy makulátlanul megtisztítjuk-e az autónkat” – figyelmeztetett mindenkit a sztár.

Kozso szentül bízik benne, hogy a természet végül meghallja a fohászokat, és megérkezik a megváltó csapadék. Különös, szinte misztikus egybeesés, hogy az Ámokfutók ikonikus ötödik albumán szereplő „Ezüst eső” című sláger pont most, ezen a hétvégén debütál újra egy különleges, frissített formában. Az énekes szerint a dal üzenete ma aktuálisabb, mint valaha. A popbálvány végezetül mindenkit kitartásra buzdított, és hangsúlyozta, hogy folyamatosan olvassa a legfelkészültebb szakemberek véleményét, mert hiszi, hogy közös erővel képesek leszünk újra életet lehelni a kiszáradó hazai folyókba és tavakba.

Ezek a cikkeink is érdekelhetnek: