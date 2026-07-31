Kozso megjósolta a mostani aszályt? Elképesztő dolog derült ki az énekesről

Országos katasztrófahelyzet fenyeget a rendkívüli aszály miatt, a helyzet pedig napról napra drámaibb képet mutat. A szántóföldeken negatív rekordok dőlnek meg, a terményeket alig lehet kimenteni a földekből, a Velencei-tó pedig a szemünk láttára szárad ki teljesen. Miközben az illetékes minisztérium már készenléti rendeleteket hozott a krízis kezelésére, a hazai könnyűzenei élet egyik legszínesebb ikonja, Kozso is megszólalt az ügyben. Az Ámokfutók frontembere mélyen megrendült a látottakon, és elképesztő elszántsággal jelentette ki, hogy nem hajlandó tétlenül nézni a pusztulást, habozás nélkül, azonnal kész akcióba lépni a bajbajutott lakosságért.
A zenészt lelkileg borzasztóan megviseli a mindent felperzselő hőség és a vizek eltűnése. Mint mondta, nekünk, magyaroknak nincsen tengerünk, így a csodálatos Balaton, a hatalmas Duna, a Tisza és a belső kis folyók jelentik a mindenséget, a tiszta életet.
Mélyen hiszem, hogy képesek vagyunk úrrá lenni ezen a helyzeten. Ha visszatekintünk a múltba, láthatjuk, hogy száz évvel ezelőtt is voltak már a mostanihoz hasonlóan súlyos, aszályos időszakok, mégis sikerült kilábalnunk belőlük. Rendkívül fájdalmas látni a jelenlegi krízist, hiszen nekünk a vizeink, a Balaton és a folyóink jelentik az életet. A tengerparti országoknak könnyebb, ők a tengervíz lepárlásával képesek ivóvizet előállítani, de nekünk a saját forrásainkra kell vigyáznunk
– szögezte le Kozso.
Bár a helyzet kritikus, az énekes töretlenül hisz a csodában, és abban, hogy a pusztító, forróságot hozó globális időjárási rendszer, az El Niño hamarosan tévedésből odébbáll a térségünkből: „Bízom benne, hogy a globális időjárási rendszerek – mint a rendkívüli forróságot hozó El Niño – hamarosan elvonulnak térségünkből. Addig is mindent meg kell tennünk a segítségnyújtásért. Én magam is kész vagyok teljes mellszélességgel beállni a kezdeményezések mögé, ha kell, akár a vízosztásban is segítek Budapest környékén. De a legfontosabb, hogy az emberek is megértsék a helyzet súlyát, és visszafogják az esztelen vízfogyasztást. Ez nem játék, az életünk a tét” – nyilatkozta elementáris energiával a popikon, aki szerint most nincs helye a kifogásoknak, azonnali összefogásra van szükség.
A híresség saját bevallása szerint már most úgy él, mintha egy kietlen sivatag közepén lenne, kizárólag vizet és teát fogyaszt, abból is csak a legszükségesebb minimumot, a napi egy-két litert: „Lehet, hogy nagy fájdalom lesz a lelkünkben, és kicsit összetörik a szívünk, ha nem locsolhatjuk a füvet a házunk körül, de ezt a pár hetet vagy hónapot ki kell bírni a folyóinkért. Ez nem vicc, sok ember még mindig nem érzi, mennyire brutálisan kemény ez a dolog, és nem az az elsődleges, hogy makulátlanul megtisztítjuk-e az autónkat” – figyelmeztetett mindenkit a sztár.
Kozso szentül bízik benne, hogy a természet végül meghallja a fohászokat, és megérkezik a megváltó csapadék. Különös, szinte misztikus egybeesés, hogy az Ámokfutók ikonikus ötödik albumán szereplő „Ezüst eső” című sláger pont most, ezen a hétvégén debütál újra egy különleges, frissített formában. Az énekes szerint a dal üzenete ma aktuálisabb, mint valaha. A popbálvány végezetül mindenkit kitartásra buzdított, és hangsúlyozta, hogy folyamatosan olvassa a legfelkészültebb szakemberek véleményét, mert hiszi, hogy közös erővel képesek leszünk újra életet lehelni a kiszáradó hazai folyókba és tavakba.
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