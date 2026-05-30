Kozso kikészült a kilakoltatási ügy miatt, párjával nehezen bírják: „Lelkileg mínusz kétezren vagyunk”

Kozso háza táján egy ideje közel sincs minden rendben, hiszen annak az ingatlannak egy része, ahol eddig békésen éltek, elárverezésre került, amit nem hogy megvásároltak, de a bírósági ítélet szerint már birtokba is adtak. A területet jelenleg kutyák őrzik, Kozsoék pedig nem érzik biztonságban magukat. A jelenlegi állapot nem fenntartható, ráadásul idős édesapja is méltatlan helyzetbe került. Hogy hogyan is áll jelenleg az ügy, arról a Borsnak meséltek.

Az Ámokfutók énekese, Kozso mentálisan is nagyon nehezen viseli, hogy idős édesapját kilakoltatták (Fotó: Mediaworks Archív)

Kozso: „Az édesapám hadi gondozott”

A népszerű énekes elmesélte, hogy jelenleg is állandóan ügyvédhez járnak, próbálnak intézkedni, hogy Kozso édesapja, Oszi bácsi méltó körülmények között élhessen.

Hatvan napunk volt rá, hogy minden ingóságot kipakoljunk, de még bizakodóak vagyunk, hogy a maradék harmincban hoznak valami olyan döntést az ügyben, ami számunkra is kedvező, mivel rengeteg szabálytalanság történt menet közben

- kezdte lapunknak Kozso, vagyis Kocsor Zsolt, aki szerint egyébként az ide érkező vevő küldötte pontosan ismerte a jogi helyzetét a háznak, - ő egyébként még nem tulajdonos, csak széljegyzéken szerepel - és nem is akart odaköltözni, cserébe elképesztő arroganciával követelte azt, ami papírforma szerint neki jár.

Döbbenetes csapatot küldött ide, fenyegetőzve, üvöltve, szinte köpködve érkeztek. Lelkileg mínusz kétezren vagyunk, de próbáljuk még egyben tartani a szívünket. Édesapám még mélyebben van. Eddig nem esett szó róla, de ő egy 86 éves hadi gondozott. Az ő édesapja szintén művész volt, méghozzá faszobrász. A háború idején nagyapám meghalt a Don-kanyarban, ezért édesapám kiemelt kategóriába tartozik hadi gondozottként. Számomra egészen döbbenetes, hogy hogyan juthattunk el idáig.

A történet pikantériáját egyébként éppen az adja, hogy a fizetési elmaradást már régen kifizették, amiről írásban, hivatalosan is megérkezett a végrehajtó nyilatkozat. A végrehajtást lezártnak tekintették, viszont végrehajtói utócseleményként jelölték meg, hogy egy “jóhiszemű” árverési vevő jogai ne sérüljenek.

Kozso és Ágica a nehéz időkben is össze tudnak kapaszkodni és mindenben számíthatnak egymásra (Fotó: Nagy Zoltán)

Kozso párjára is óriás teher nehezedik

Az énekes úgy véli, egy ilyen eset mindenkit megviselne, így természetesen őket is és édesapját is padlóra küldte mentálisan.

Nincs jól, folyamatosan panaszkodik, hogy mindene fáj, a vérnyomása pedig az egekben. Eddig sem volt rózsás a helyzet, de most egyenesen katasztrófa, vélhetően a fizikai tüneteinek is pszichoszomatikus okai vannak. Van remény, az ügyvédek biztatnak bennünket, de nagyon nehezen éljük meg ezt a mostani időszakot.

- tette hozzá az énekes. S hogy hogyan viseli mindezt Kozso párja, Ágica? Hiszen ez a nyomás őt is közvetlenül érinti, valahogy mégis erős tud maradni, az énekes emiatt is maximális tisztelettel tekint rá.

Imádom őt, még így is nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, ez nem állhat közénk! Legszívesebben minden pillanatban megpuszilgatnám, mert óriási az a dózis, amit ő most lelkileg kap, nem is értem, hogyan bírja el. Ráadásul ő segíti a koncertjeimet is, a festményeimmel is foglalkozik; egyszóval: már nekem is sok, hogy mennyi mindent megtesz értem. Elképzelésem sincs, hogy képes ennyire erős maradni.

- fejtette ki Ágicáról, majd elárulta: a kilakoltatási ügy miatt most még nem tudnak pihenésben gondolkodni, az még egy kicsit távolabb van most tőlük.