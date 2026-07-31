Sokan rosszul szedik a magnéziumot – 5 hiba, amire érdemes odafigyelni

A magnéziumot sokan napi rendszerességgel szedik étrend-kiegészítőként, mégis előfordulhat, hogy nem a számukra legmegfelelőbb módon alkalmazzák. Érdemes odafigyelni néhány gyakori hibára, amelyek befolyásolhatják a készítmény használatát. Az Origo cikkében összegyűjtötte, mire érdemes figyelni, és melyek azok a tévedések, amelyeket sokan elkövetnek.

Magnézium szedése: 5 gyakori hiba, amit sokan elkövetnek

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Magnézium szedése: 5 gyakori hiba, amit sokan elkövetnek

A magnézium esszenciális ásványi anyag, amely számos élettani folyamatban részt vesz, többek között hozzájárul a normál izomműködéshez, az idegrendszer megfelelő működéséhez, a normál pszichológiai funkció fenntartásához, valamint a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez. Ennek ellenére sokan úgy érzik, hogy a magnézium szedése nem hozza a várt eredményt. Ennek egyik oka lehet, hogy olyan gyakori hibákat követnek el, amelyek befolyásolhatják a készítmény megfelelő alkalmazását.

1. Nem a megfelelő időpontban veszik be

A magnézium szedésének időpontja egyéni igényektől és a készítmény típusától is függhet. Sokan kíváncsiak arra, hogy reggel vagy este, illetve étkezés előtt vagy után érdemes-e bevenni. Egyes szakemberek szerint, ha valaki a magnéziumot esti rutinja részeként szedi, célszerű lehet lefekvés előtt 30–60 perccel bevenni. Mások inkább a reggeli bevételt részesítik előnyben. A legfontosabb, hogy mindig a készítmény betegtájékoztatóját kövessük, illetve szükség esetén kérjük ki orvos vagy gyógyszerész tanácsát.

2. Nem megfelelően veszik be

A magnézium egyeseknél gyomorpanaszokat okozhat, ezért érzékeny gyomrúaknak gyakran étkezés közben vagy után javasolják a bevételét. Emellett érdemes elegendő folyadékkal bevenni a tablettát vagy kapszulát. A pontos alkalmazási mód készítményenként eltérhet, ezért mindig az adott termék használati útmutatóját érdemes követni.

3. Nem tartják be az ajánlott adagolást

A magnézium esetében is fontos, hogy a gyártó vagy az egészségügyi szakember által javasolt napi adagot ne lépjük túl. A nagyobb mennyiség nem feltétlenül jár nagyobb előnnyel, ugyanakkor egyes magnéziumtartalmú készítmények túlzott fogyasztása mellékhatásokat – például hasmenést vagy gyomor-bélrendszeri panaszokat – okozhat. Vesebetegség esetén a magnéziumtartalmú étrend-kiegészítők alkalmazása előtt különösen fontos orvossal egyeztetni.