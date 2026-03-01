Kozsó készen áll az apaságra: „Remélem, hogy ikrek lesz”

Kozsó és kedvese Ágica a családalapításon gondolkoznak. Az énekes szeretne apuka lenni, és alig várja már, hogy kis szamurájok vagy gésák rohangáljanak a házban.

A 90-es évek szamurája, Kozsó tagadhatatlanul szerelmes. Olyannyira, hogy kedvesével már készen állnak a gyermekvállalásra is, az énekes leginkább ikreket szeretne. Kozsó és kedvese a TV2 Mokka című reggeli műsorában adtak interjút, ahol első körben Kozsó Afrika imádatáról esett szó, majd az énekes művészetéről, ugyanis a dalírás mellett előszeretettel fest és alkot, ráadásul az elkészült művekből már egy kiállítást is megrendeztek még tavaly novemberben, amely egy hónapon keresztül várta az érdeklődőket, megmutatva, hogy a festővásznak körében is kibontakoztatja tehetségét. Mint kiderült Kozsó hároméves kora óta a festés szerelmese.

Szeretnénk gyerekeket természetesen, és amikor a jó Isten is úgy akarja, akkor fognak jönni

- mondta a szamuráj kedvese Ágica, majd Kozsó viccesen hozzátette, hogy ő egyébként már dolgozik azon, hogy gyermekáldás elé nézzenek. A TV2 riporterének azon kérdését sem tudta kikerülni, melyben arról faggatták, hogy vajon milyen apuka válna Kozsóból.

Azt érzem, megjönnek az első kis törpéim, a kis gésa a kislányom - remélem, hogy ikrek - és a kis szamuráj. Hiszek abban, hogy jól érezzük magunkat, nagyon sokat dolgoztunk, és most végre van annyi időnk, hogy végre tudjunk egymásra odafigyelni – válaszolta Kozsó, majd hozzá tette: Sose leszek rá képes. Megállok, integetek, nézegetem őket, megpuszilom őket és húzok, hogy vagy festményt csináljak vagy zenét vagy könyvet. Szívesen partner vagyok ebben, de az én drágám mindenben odafigyel, neki van türelme, tele van energiával, neki három lelke meg szíve van egyben, hogy adjon nekem lehetőséget, mert másként én belehalnék. Nem vagyok rá képes, eddig se voltam képes, de legalább őszintén mondom

– feleli Kozsó. Kedvese nem is attól tart igazán, hogy minden felelősség rá fog hárulni a gyermekvállalást illetően, hanem attól, hogy az utódok is ugyanúgy érdeklődni fognak majd a festészet iránt, mint édesapjuk, és a falakat majd különféle dekorációk fogják borítani.