Exkluzív részletek Kozso exének esküvőjéről: „Több mint száz vendégünk lesz”

Kádár Mónika énekesnő, akit sokan talán Kozso volt feleségeként és gyermeke anyjaként is ismernek, hamarosan újra oltár elé áll. Vőlegénye pedig nem más, mint Kóczé Lajos, azaz Luigi, aki szintén énekesként tevékenykedik. A szerelmesek sok nehézségen mentek keresztül, mire eljutottak idáig, de most már boldogan várják a nagy napot, aminek részleteiről lapunknak meséltek.

Kádár Mónika videóklipje lett a legjobb Cannes-ban, amiben vőlegénye, Luigi énekesként és zeneszerzőként is közreműködött (Fotó: Kádár Mónika)

Kádár Mónika Luigi oldalán találta meg a boldogságot, még ha a közös utuk nem is volt zökkenőmentes. Mostanra azonban a zenében és a magánéletben is mesebeli párt alkotnak.

„Voltak kis magánéleti zűrök, így a kapcsolatunkat tekintve, de tavaly augusztusban, amikor a közös klipünket forgattuk Velencében – amivel a Cannes-i Filmfesztiválon is sikerült díjat nyernünk –, már abszolút együtt voltunk, és azóta is minden rendben közöttünk, és készülünk az esküvőnkre” – idézte fel a menyasszony.

A filmfesztiválon a színpadon is bejelentettük, hogy esküvőnk lesz, és meg is hívtuk az ottani professzorokat, mindenki nagyon kedves volt, és rengeteg gratulációt kaptunk. Hihetetlen érzés volt ott állni együtt, és erről beszélni ilyen elismert szakmabelieknek, miután még a közös dalunkat is előadhattam

– vallotta be Kozso lányának édesanyja.

Kádár Mónika vőlegénye, Luigi mindenben támogatja az énekesnőt (Fotó: Kádár Mónika)

Kádár Mónika esküvője világraszóló lesz

Kóczé Lajos Luigi és Kádár Mónika nem akármilyen menyegzőt álmodtak meg maguknak, a festői környezet mellett számos sztár is velük ünnepli majd, amikor kimondják a boldogító igent.

Az esküvőnk július 11-én lesz Makón, Luigi családjának otthonában, ahol a makói polgármester fog minket összeadni az erdő szélén, a Maros partján, gyönyörű zöld környezetben, a családunk körében, egy igazi tradicionális esküvő keretein belül. Emellett persze több mint száz vendégünk is lesz, köztük olyan neves kollégákat, mint Beleznay Endre, Bunyós Pityu és még sokan mások, a koszorúslányaim pedig igazi szépségkirálynők

– sorolta az izgatott ara, természetesen a teljesség igénye nélkül.