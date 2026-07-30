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Zámbó Árpy külföldön kéregetett: kiakadtak a kommentelők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nyaralás
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 30. 16:00
HorvátországkoldulásZámbó Árpy
A humor szubjektív műfaj, így nincs az a poén, amit mindenki egyformán értelmezne vagy értene. Ennek csapdájába sétált be Zámbó Árpy, aki annyira ellazult horvátországi nyaralása közben, hogy bele sem gondolt, az itthon ülő, savanyú cukor hangulatú kommenthuszárok csak egy jelre várnak, és máris ráborítják frusztrációikat. Zámbó Jimmy testvére pedig ha nem is szándékosan, de kiszolgálta ezt a lappangó igényt.
Buster
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Vajon mit érdemel az a bűnös, aki egy horvátországi nyaralás során elengedi magát és azonnal megvalósít egy ötletet, ami a jó hangulatban szöget üt a fejében? Nos, a kommentelők egy része szerint, valami ilyesmit: „Jaj de csúnya, szegény ember!” Akadtak néhányan, akik szerint Zámbó Jimmy testvére eleve jobban is tenné, ha kéregetne és persze néhányan szájukra, vagyis a klaviatúrájukra vették a királyt is. Tették ezt nem éppen szalonképes kontextusban. De mit is tett Zámbó Árpy, amivel kihúzta a gyufát? 

Zámbó Árpy bulit csapott a tengerparton.
Zámbó Árpy poénkodott, de néhányan nem értették a viccet (Fotó: Bors)

Zámbó Árpy nem tett mást, csak koldult kicsit

Nos, hősünk leült egy fal tövébe, feltekerte a „zenedoboz” hangerejét, amiből egy nyári sláger dallamai áradtak szerteszét. Eközben maga elé tartotta a sapkáját, mintha csak kéregetne. Családtagjai pedig lelkes adakozásba kezdtek és pillanatok alatt komoly összeget pakoltak a sapiba. Nos, Zámbó Árpy ezzel lett szálka néhány honfitársunk szemében. Néhányan pedig egészen komolyan vették a nyilvánvaló viccet. Persze a legtöbben jól szórakoztak a humorbonbonon, ám bőven akadtak olyanok, akik le is oltották a fanyalgókat:

 „Irigykednek, mert neki van mit aprítani a tejbe. 

„Szerencsére neki nem kell kéregetni, inkább ő ad, és segít, ahol tud. Sok rosszindulatúnak utánozni, segíteni, adakozni kellene, mint ahogy azt ő teszi” – fogalmazott egyikük. Ezen a ponton belépett a róla szóló diskurzusba maga Zámbó Árpy is, aki rendet tett a kommentszekcióban rendetlenkedők között. 

Zámbó Árpy Horvátországban nyaralt.
Zámbó Árpy koldult, táncolt és tornáztatott horvátországi nyaralásán (Fotó: Facebook)

„Köszönöm! Látom, sokan értitek a viccet, de azt is látom, hogy vannak, akik nem. Az életunt, megkeseredett, rosszindulatú embereknek kívánom, legyen nekik is boldog, vidám életük! Meg lehet csinálni!”reagált tömören és velősen Zámbó Jimmy bátyja. Árpy egyébként nem csupán ezzel az egy videóval örvendeztette, meg követőit. Akad olyan szösszenet, melyen sikkesen sétál a zene ritmusára, de felcsap animátornak is és vízitornát tart a lelkes fürdőzőknek. Egyébként, szerintünk mindhárom videó vicces lett...

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