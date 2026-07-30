Zámbó Árpy külföldön kéregetett: kiakadtak a kommentelők

Vajon mit érdemel az a bűnös, aki egy horvátországi nyaralás során elengedi magát és azonnal megvalósít egy ötletet, ami a jó hangulatban szöget üt a fejében? Nos, a kommentelők egy része szerint, valami ilyesmit: „Jaj de csúnya, szegény ember!” Akadtak néhányan, akik szerint Zámbó Jimmy testvére eleve jobban is tenné, ha kéregetne és persze néhányan szájukra, vagyis a klaviatúrájukra vették a királyt is. Tették ezt nem éppen szalonképes kontextusban. De mit is tett Zámbó Árpy, amivel kihúzta a gyufát?
Nos, hősünk leült egy fal tövébe, feltekerte a „zenedoboz” hangerejét, amiből egy nyári sláger dallamai áradtak szerteszét. Eközben maga elé tartotta a sapkáját, mintha csak kéregetne. Családtagjai pedig lelkes adakozásba kezdtek és pillanatok alatt komoly összeget pakoltak a sapiba. Nos, Zámbó Árpy ezzel lett szálka néhány honfitársunk szemében. Néhányan pedig egészen komolyan vették a nyilvánvaló viccet. Persze a legtöbben jól szórakoztak a humorbonbonon, ám bőven akadtak olyanok, akik le is oltották a fanyalgókat:
„Irigykednek, mert neki van mit aprítani a tejbe.
„Szerencsére neki nem kell kéregetni, inkább ő ad, és segít, ahol tud. Sok rosszindulatúnak utánozni, segíteni, adakozni kellene, mint ahogy azt ő teszi” – fogalmazott egyikük. Ezen a ponton belépett a róla szóló diskurzusba maga Zámbó Árpy is, aki rendet tett a kommentszekcióban rendetlenkedők között.
„Köszönöm! Látom, sokan értitek a viccet, de azt is látom, hogy vannak, akik nem. Az életunt, megkeseredett, rosszindulatú embereknek kívánom, legyen nekik is boldog, vidám életük! Meg lehet csinálni!” – reagált tömören és velősen Zámbó Jimmy bátyja. Árpy egyébként nem csupán ezzel az egy videóval örvendeztette, meg követőit. Akad olyan szösszenet, melyen sikkesen sétál a zene ritmusára, de felcsap animátornak is és vízitornát tart a lelkes fürdőzőknek. Egyébként, szerintünk mindhárom videó vicces lett...
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