Kozso félelemben él otthonában: „Az a nő kutyát és fegyveres őrt állított a kertembe!”

Igazságot tenni nem tudunk és nem is tisztünk, de az biztos, hogy ezer és egy kérdés vetődik fel az eljárással kapcsolatban. Az első és legfontosabb, hogy egy alig 1 millió forintos közös költség tartozásból, hogyan juthatunk el odáig, hogy egy 300 millió forintot érő ingatlan felét árverésre bocsájtják, amit aztán valaki 34 millió forintért megszerez. Merthogy ez történt az énekes sződligeti házával, amely két részből áll: egyikben ő él párjával, másikban pedig az édesapja. Utóbbi ingatlannal van most a probléma. Kozso és kedvese a Borsnak elmesélte, mi is zajlik most pontosan: megtörten nyilatkoztak a kialakult helyzetről, miközben durva részleteket is elárultak arról, hogy élnek most rettegésben a saját ingatlanjukban.

Kozso és kedvese képtelenek felfogni mindazt, ami velük történik

„Kijött a rendőrség és a végrehajtó Oszi bácsi házához és birtokba adás történt. Mindezt úgy, hogy a végrehajtást kérőnél folyamatosan térült az az összeg, amiről szó volt. Amikor 2023-ban az árverés megtörtént, 240 ezer forintos tartozás maradt fent abból a 950 ezer forintos közös költség hátralékból. Oszi bácsi nyugdíjából folyamatosan vonták a részleteket. A végrehajtást kérő jelezte is, hogy állítsák le ezt a folyamatot. Ráadásul, amikor megtörtént az árverés, még egyszer, egyben kifizettük a fennálló tartozást, hogy semmi se történjen a házzal. Egymillió forintot utaltunk át. Mindez az árverési jegyzőkönyv lezárása előtt történt – kezdte lapunknak Kozso párja, aki teljesen értetlenül áll az eset előtt.

Végül a bírósághoz fordultunk, hiszen a világon nincs olyan, hogy egy 86 éves bácsi minimális nyugdíjából havonta 56 ezer forintot vonnak, majd a feje fölül elárverezik a házát úgy, hogy az ingatlan össze van építve a mi lakrészünkkel. Merthogy a két rész közös gáz- és villanyórán van, tehát függnek egymástól

– folytatta tovább Kozso barátnője, Ágica azt követően, hogy az énekes édesapja tulajdonában lévő házrész árverés után új tulajdonoshoz került.

Az énekes ezután elmondta, hogy idős édesapja már nincs az ingatlanban, hiszen igyekeznek őt megóvni a borzalmaktól, majd elárulta, hogy fegyveres biztonsági őrök és kutyák is érkeztek a helyszínre. „A hölgy, aki az árverésen megvette a házat, harmincadmagával érkezett meg. Röhögtek és nagyon durván beszéltek velünk. Megijedtünk és Oszi bácsit el is vittük innen, hogy ne is lássa, mi történik. Szegényt nagyon megviselték a történtek, ahogyan minket is. Természetesen nem fogadjuk el a helyzetet! Nincs kerítés és most egy német juhászkutyát tartanak a kertben. Fegyveres biztonsági őr is van. Itthon vagyunk, de nem tudunk kimenni a kertünkbe se” – mesélte felháborodva Kozso, aki természetesen ügyvédhez fordul.