ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
37°C Székesfehérvár

Oszkár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A 66-os út története az amerikai őslakosok szemszögéből.

Az ikonikus 66-os út sötét titka – A megkopott neonreklámok és öreg benzinkutak mögött egy nép tragédiája rejtőzik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors amerikai őslakosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 31. 12:00
külföldi utazásusa66-os út
Utazásunk során a nosztalgikus benzinkutak és régi neonreklámok mögött lassan felsejlik az amerikai őslakosok elfeledett világa. Ismerd meg velünk az ikonikus országút valódi arcát, hiszen a 66-os út története elválaszthatatlan a törzsi kultúráktól.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Chicagótól Santa Monicáig húzódó, közel 4000 kilométeres Mother Road, vagyis közismertebb nevén a 66-os út idén ünnepli a századik évfordulóját. Az aszfaltcsík több mint fele autonóm indián területeken halad keresztül, az őslakosok hangja mégis hosszú évtizedekig háttérbe szorult a giccses szuvenírboltok és útszéli sztereotípiák mögött. Ma azonban egyre több saját tulajdonú vállalkozás és kulturális központ nyílik az út mentén. A turizmus átalakulásával a 66-os út története végre maguknak az érintetteknek a tolmácsolásában válik elérhetővé a látogatók számára.

A 66-os út története az indiánok földjén kezdődött.
A 66-os út története elválaszthatatlanul összefonódik az amerikai őslakosok kultúrájával.
Fotó: Nyokki /   shutterstock
  • A 66-os út több mint fele indián területeken halad át, az őslakosok hangja mégis évtizedekig háttérbe szorult a giccses útszéli szuvenírek mögött.
  • Modern őslakos éttermek és kulturális központok élesztik újjá a tradíciókat, köztük a fenntartható „három nővér” termesztési módszert.
  • Autentikus múzeumok és kézművesek mutatják be a múlt sebeit és a vibráló jelent, végleg leszámolva a régi sztereotípiákkal.

Milyen titkokat rejt a 66-os út története az őslakosok szemével?

Tulsában, nem messze az országutak anyjának történelmi nyomvonalától  – amely az Albuquerque és Tijeras közötti szakaszon zenélő útburkolatot is kapott  – működik a 2022-ben megnyitott Nātv étterem, ahol Jacque Siegfried séf a saját shawnee gyökereiből merít ihletet. A francia gasztronómiai képzettséggel rendelkező konyhafőnök célja, hogy visszahozza a köztudatba a vidék hagyományos alapanyagait. Az asztalra kerülő ragu a „három nővér” elnevezésű termesztési módszeren alapul: a kukorica, a bab és a tök együttes ültetése nemcsak táplálékot biztosít, hanem a talaj tápanyagtartalmát is egyensúlyban tartja. Siegfried szerint a kulináris örökség visszaszerzése is kulcsfontosságú, hiszen az éttermek segítségével az utazók a gasztronómián keresztül is kapcsolódhatnak a múlthoz.

A 66-os út kezdetét jelző távla Illinoisban.
A 66-os út kezdetét jelző tábla Chicagoban. 
Fotó: 123RF

Ha végigautózol a 66-os út klasszikus útvonalán, lépten-nyomon indián motívumokkal találkozol: betonból készült totemoszlopok, sátor alakú ajándékboltok és integető főnökök szobrai szegélyezik az aszfaltot. Ezek a XX. század közepéről származó látványosságok azonban ritkán tükrözik a területen élő 25 törzsi nemzet valódi kultúráját.

Indián motivumú megálló a 66-os út mentén.
Totemoszlopok, tipik és más, az őslakosok kultúráját tükröző tárgyak a 66-os út mentén. 
Fotó: Sandra Foyt /   shutterstock

Az Amerikai Indián Turisztikai Szövetség (AIT) ingyenes útmutatókkal és ajánlásokkal segíti a tiszteletteljes utazást. Felhívják a figyelmet például arra, hogy az arizonai Hopi Művészeti Ösvény kézműves műhelyei vagy az oklahomai powwow ünnepségek látogatásakor szigorú szabályok érvényesek: Új-Mexikó és Arizona pueblo falvaiban a szertartások videózása tilos, a szabályok megszegése pedig a telefonok elkobzásával járhat.

Integető indián szobra a 66-os út mentén.
A 66-os út számos szakaszán az indián kultúrához köthető motívumok láthatók. 
Fotó: Eddie J. Rodriquez /   shutterstock

A kényszertelepítésektől a modern önkifejezésig

Oklahomában, egy egykori olajmező helyén épült fel a First Americans Museum, amely tizenöt évnyi előkészület után 2021-ben nyitotta meg kapuit. Az épület madárszárnyat formázó teteje alatt az állam 39 szövetségileg elismert törzsének történelmét mutatják be. A tárlatok rávilágítanak arra a fájdalmas történelmi tényre is, hogy a mai országút bizonyos szakaszokon átfedi a Könnyek Útját. Ezen a kényszerútvonalon indiánok ezreit telepítették ki erőszakkal a XIX. század első felében. A múzeum galériáiban a régi, gúnyos popkulturális ábrázolások – mint a giccses halloweeni jelmezek vagy játékmajmok – mellett helyet kaptak a kortárs őslakos művészek és képregényírók munkái is, amelyek visszaveszik a narratívát és formálják a közbeszédet.

A First Americans Museum madártávlatból fotózva.
A First Americans Museum Oklahoma 39 szövetségileg elismert törzsének történelmét mutatja be.
Fotó: 123RF

Kulturális nagykövetek agyagból

Nyugatabbra haladva, Új-Mexikóban található az 1976-ban alapított Indian Pueblo Cultural Center, amely a régió 19 pueblo törzsének örökségét őrzi. Az itt működő étteremben tradicionális zöldcsili-ragut kóstolhatsz, amelynek alapanyagát generációk óta termesztik a helyi közösségek.

Táncoló amerikai őslakosok agyagedénnyel a fejükön.
Amerikai őslakosok tradicionális zuni táncot mutatnak be Albquerque-ben. 
Fotó: 123RF

A múzeum bemutatja, hogyan változtatta meg a vasút, majd a 66-os út megjelenése az őslakosok gazdaságát. Az agyagedények korábban gyakorlati célokat szolgáltak, például a víz vagy a vetőmagok tárolására használták őket. Az élénkülő turizmus hatására azonban a kézművesek áttértek a kisebb, hordozható méretű figurák és edények készítésére. Ezek a zsebben is elférő ajándéktárgyak az ország különböző pontjaira eljutva egyfajta kulturális nagykövetként működtek, és hírét vitték a törzsek művészetének. Az udvaron ma is rendszeresen láthatók a hagyományos bölénytáncot bemutató fiatalok, akik a természet és az ember közötti egyensúlyra emlékeztetik a látogatókat.

Az Indian Pueblo Cultural Center bejárata az USA-ban.
Az  Indian Pueblo Cultural Center bejárata Albquerque-ben, Új-Mexikóban. 
Fotó: 123RF

A 66-os út tehát jóval több, mint egyszerű nosztalgia vagy régi közúti jelzések összessége: ez az a hely, ahol az amerikai őslakosok ma már a saját szavaikkal mesélik el a múltjukat és jelenüket.

Nézd meg a videót is a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu