Az ikonikus 66-os út sötét titka – A megkopott neonreklámok és öreg benzinkutak mögött egy nép tragédiája rejtőzik

A Chicagótól Santa Monicáig húzódó, közel 4000 kilométeres Mother Road, vagyis közismertebb nevén a 66-os út idén ünnepli a századik évfordulóját. Az aszfaltcsík több mint fele autonóm indián területeken halad keresztül, az őslakosok hangja mégis hosszú évtizedekig háttérbe szorult a giccses szuvenírboltok és útszéli sztereotípiák mögött. Ma azonban egyre több saját tulajdonú vállalkozás és kulturális központ nyílik az út mentén. A turizmus átalakulásával a 66-os út története végre maguknak az érintetteknek a tolmácsolásában válik elérhetővé a látogatók számára.
Tulsában, nem messze az országutak anyjának történelmi nyomvonalától – amely az Albuquerque és Tijeras közötti szakaszon zenélő útburkolatot is kapott – működik a 2022-ben megnyitott Nātv étterem, ahol Jacque Siegfried séf a saját shawnee gyökereiből merít ihletet. A francia gasztronómiai képzettséggel rendelkező konyhafőnök célja, hogy visszahozza a köztudatba a vidék hagyományos alapanyagait. Az asztalra kerülő ragu a „három nővér” elnevezésű termesztési módszeren alapul: a kukorica, a bab és a tök együttes ültetése nemcsak táplálékot biztosít, hanem a talaj tápanyagtartalmát is egyensúlyban tartja. Siegfried szerint a kulináris örökség visszaszerzése is kulcsfontosságú, hiszen az éttermek segítségével az utazók a gasztronómián keresztül is kapcsolódhatnak a múlthoz.
Ha végigautózol a 66-os út klasszikus útvonalán, lépten-nyomon indián motívumokkal találkozol: betonból készült totemoszlopok, sátor alakú ajándékboltok és integető főnökök szobrai szegélyezik az aszfaltot. Ezek a XX. század közepéről származó látványosságok azonban ritkán tükrözik a területen élő 25 törzsi nemzet valódi kultúráját.
Az Amerikai Indián Turisztikai Szövetség (AIT) ingyenes útmutatókkal és ajánlásokkal segíti a tiszteletteljes utazást. Felhívják a figyelmet például arra, hogy az arizonai Hopi Művészeti Ösvény kézműves műhelyei vagy az oklahomai powwow ünnepségek látogatásakor szigorú szabályok érvényesek: Új-Mexikó és Arizona pueblo falvaiban a szertartások videózása tilos, a szabályok megszegése pedig a telefonok elkobzásával járhat.
Oklahomában, egy egykori olajmező helyén épült fel a First Americans Museum, amely tizenöt évnyi előkészület után 2021-ben nyitotta meg kapuit. Az épület madárszárnyat formázó teteje alatt az állam 39 szövetségileg elismert törzsének történelmét mutatják be. A tárlatok rávilágítanak arra a fájdalmas történelmi tényre is, hogy a mai országút bizonyos szakaszokon átfedi a Könnyek Útját. Ezen a kényszerútvonalon indiánok ezreit telepítették ki erőszakkal a XIX. század első felében. A múzeum galériáiban a régi, gúnyos popkulturális ábrázolások – mint a giccses halloweeni jelmezek vagy játékmajmok – mellett helyet kaptak a kortárs őslakos művészek és képregényírók munkái is, amelyek visszaveszik a narratívát és formálják a közbeszédet.
Nyugatabbra haladva, Új-Mexikóban található az 1976-ban alapított Indian Pueblo Cultural Center, amely a régió 19 pueblo törzsének örökségét őrzi. Az itt működő étteremben tradicionális zöldcsili-ragut kóstolhatsz, amelynek alapanyagát generációk óta termesztik a helyi közösségek.
A múzeum bemutatja, hogyan változtatta meg a vasút, majd a 66-os út megjelenése az őslakosok gazdaságát. Az agyagedények korábban gyakorlati célokat szolgáltak, például a víz vagy a vetőmagok tárolására használták őket. Az élénkülő turizmus hatására azonban a kézművesek áttértek a kisebb, hordozható méretű figurák és edények készítésére. Ezek a zsebben is elférő ajándéktárgyak az ország különböző pontjaira eljutva egyfajta kulturális nagykövetként működtek, és hírét vitték a törzsek művészetének. Az udvaron ma is rendszeresen láthatók a hagyományos bölénytáncot bemutató fiatalok, akik a természet és az ember közötti egyensúlyra emlékeztetik a látogatókat.
A 66-os út tehát jóval több, mint egyszerű nosztalgia vagy régi közúti jelzések összessége: ez az a hely, ahol az amerikai őslakosok ma már a saját szavaikkal mesélik el a múltjukat és jelenüket.
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