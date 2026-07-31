Az ikonikus 66-os út sötét titka – A megkopott neonreklámok és öreg benzinkutak mögött egy nép tragédiája rejtőzik

A Chicagótól Santa Monicáig húzódó, közel 4000 kilométeres Mother Road, vagyis közismertebb nevén a 66-os út idén ünnepli a századik évfordulóját. Az aszfaltcsík több mint fele autonóm indián területeken halad keresztül, az őslakosok hangja mégis hosszú évtizedekig háttérbe szorult a giccses szuvenírboltok és útszéli sztereotípiák mögött. Ma azonban egyre több saját tulajdonú vállalkozás és kulturális központ nyílik az út mentén. A turizmus átalakulásával a 66-os út története végre maguknak az érintetteknek a tolmácsolásában válik elérhetővé a látogatók számára.

A 66-os út története elválaszthatatlanul összefonódik az amerikai őslakosok kultúrájával.

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A 66-os út több mint fele indián területeken halad át, az őslakosok hangja mégis évtizedekig háttérbe szorult a giccses útszéli szuvenírek mögött.

Modern őslakos éttermek és kulturális központok élesztik újjá a tradíciókat, köztük a fenntartható „három nővér” termesztési módszert.

Autentikus múzeumok és kézművesek mutatják be a múlt sebeit és a vibráló jelent, végleg leszámolva a régi sztereotípiákkal.

Milyen titkokat rejt a 66-os út története az őslakosok szemével?

Tulsában, nem messze az országutak anyjának történelmi nyomvonalától – amely az Albuquerque és Tijeras közötti szakaszon zenélő útburkolatot is kapott – működik a 2022-ben megnyitott Nātv étterem, ahol Jacque Siegfried séf a saját shawnee gyökereiből merít ihletet. A francia gasztronómiai képzettséggel rendelkező konyhafőnök célja, hogy visszahozza a köztudatba a vidék hagyományos alapanyagait. Az asztalra kerülő ragu a „három nővér” elnevezésű termesztési módszeren alapul: a kukorica, a bab és a tök együttes ültetése nemcsak táplálékot biztosít, hanem a talaj tápanyagtartalmát is egyensúlyban tartja. Siegfried szerint a kulináris örökség visszaszerzése is kulcsfontosságú, hiszen az éttermek segítségével az utazók a gasztronómián keresztül is kapcsolódhatnak a múlthoz.

A 66-os út kezdetét jelző tábla Chicagoban.

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Ha végigautózol a 66-os út klasszikus útvonalán, lépten-nyomon indián motívumokkal találkozol: betonból készült totemoszlopok, sátor alakú ajándékboltok és integető főnökök szobrai szegélyezik az aszfaltot. Ezek a XX. század közepéről származó látványosságok azonban ritkán tükrözik a területen élő 25 törzsi nemzet valódi kultúráját.