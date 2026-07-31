Diddy szabadulásának dátumát módosították a verekedés után, ami miatt magánzárkába került

Az amerikai Szövetségi Börtönügyi Hivatal legfrissebb adatai szerint ismét megváltozott Sean 'Diddy' Combs várható szabadulási időpontja. A módosítás néhány nappal azután került nyilvánosságra, hogy sajtóértesülések szerint a rapper egy börtönverekedés miatt rövid időre magánzárkába került.

Diddy szabadulási dátumát ismét előrébb hozták: a jelenlegi információk alapján 2028. január 24-én szabadul (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Az 56 éves rapper szabadulásának dátumát ismét módosították

A módosítás egy héttel azután történt, hogy Diddy börtönverekedésbe keveredett és emiatt magánzárkába került

börtönverekedésbe keveredett és emiatt magánzárkába került Sean 'Diddy' Combs 2025. októberében 50 hónap börtönbüntetést kapott és eredetileg 2028. május 8-án szabadult volna

Diddy szabadulásának dátumát módosították

Sean Diddy' Combs büntetés-végrehajtási nyilvántartásában ismét változás történt. Az amerikai Szövetségi Börtönügyi Hivatal legfrissebb adatai szerint a rapper várható szabadulási időpontja jelenleg 2028. január 24. Ez egy hónappal korábbi dátum, mint a korábban nyilvántartott 2028. február 23. A nyilvántartás szerint a szabadulási dátum az elmúlt hónapokban többször is változott. Az eredeti számítások még 2028 tavaszára tették a szabadulást, ezt később többször módosították, most pedig január 24-re hozták előre. A Szövetségi Börtönügyi Hivatal nem közölt hivatalos indoklást a mostani változtatással kapcsolatban.

Diddy börtönverekedés miatt magánzárkába került

Az újabb szabadulási időpont módosítás azért is kapott ekkora figyelmet, mert néhány nappal korábban a PEOPLE magazin nyilvánosságra hozta, hogy Diddy összetűzésbe keveredett egy másik fogvatartottal a FCI Fort Dix intézetben. A beszámoló alapján a verekedést a börtön személyzete gyorsan megfékezte, a rappert pedig ezt követően rövid időre magánzárkába helyezték. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt, mivel a Szövetségi Börtönügyi Hivatal adatvédelmi és biztonsági okokra hivatkozva nem kommentálta az eset részleteit.

Diddy-t 2025. októberében 50 hónap szabadságvesztésre ítélték, miután az 5 vádpontból 2-ben bűnösnek találták (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Diddy szabadulási dátuma folyamatosan módosul

Diddy-t 2025 októberében 50 hónap szabadságvesztésre ítélték, miután két, prostitúcióval összefüggő szövetségi bűncselekményben bűnösnek találták. Ugyanakkor a bíróság felmentette a súlyosabb, szervezett bűnözéssel és szexkereskedelemmel kapcsolatos vádak alól. A rapper jelenleg a New Jersey állambeli FCI Fort Dix szövetségi büntetés-végrehajtási intézetben tölti büntetését, miközben jogi csapata továbbra is fellebbez az ítélet ellen.