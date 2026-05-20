Kozso: Napok óta azt mondom, hogy meghaltam

Kozso élete teljesen felfordult az elmúlt időben. Édesapja otthonát elárverezték egy olyan nevetséges összegért, amit senki nem ért. Miként lehet, hogy egy 300 milliós ingatlan felét csupán 34 millióért szerezték meg. Azonban ezek után következett a történet meghökkentő része, mivel a vásárló őrző-védő kutyákkal költözött be a házba, ami miatt Kozsóék rettegésben élnek saját otthonukba.

Kozso édesapja már elköltözött otthonából (Fotó: Szabolcs László)

Kozso mindent elmesélt követőinek

Egy Apucikám nyugdíjból térülő közös költség-tartozásából, egy egyre duzzadó ügyből, iratokból, eljárásokból, végrehajtásból eljutottunk oda, hogy az otthonunk egy részét egy évekre eltiltott végrehajtó értékesítette, és egy gyanús befektetői kör birtokba vette. Ezt leírni is abszurd. Az otthonomról beszélek. Értitek? A menedékemről, amit papíron talán lehet részekre szedni. A valóságban azonban egy ilyen otthont feldarabolni olyan, mintha valaki egy ember életéből vágna ki darabokat, majd közölné vele, hogy a maradékban próbáljon tovább élni

– írta közösségi oldalán a kilencvenes évek ikonikus énekese.

Kozso olyan döntést kényszerült hozni, ami közel sem volt számára egyszerű. „Az ügy édesapám nevén kezdett burjánzani. Ő 86 éves. Egy idős ember, akinek ezt az egészet el kellett viselnie, majd egy idő után már inkább meg kellett óvni attól, hogy lássa, mi történik körülötte. El kellett vinni az otthonából, mert ki bírná végignézni ilyen korban, hogy a házából kipakolnak, hogy idegenek jelennek meg, hogy amit egy élet munkája körülvett, abból ügyirat, árverés, birtokbavétel, vita és rettegés lesz” - árulta el az énekes.

Kozso még mindig rettegésben él otthonában, mivel a kutyák folyamatosan a kertben figyelik őket (Fotó: Mediaworks archív)

Hogy jutottak ideáig Kozsóék?

Van, hogy egy idős ember számára egy értesítés elvész, késve érkezik, rossz helyre kerül, vagy egyszerűen elsodorja az élet. Amióta a szerelmem, az Egér mellettem van, sokkal fegyelmezettebben próbálunk figyelni mindenre. Fizettünk, rendeztünk, utánamentünk ügyeknek, többször is befizetések történtek. Éppen ezért felfoghatatlan számunkra, hogyan nőhetett ebből ekkora lavina, hogyan juthattunk el odáig, hogy egy családi otthon része ilyen módon kerüljön más kezébe

– emelte ki sződligeti otthonával kapcsolatban az Ámokfutók frontembere.