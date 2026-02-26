Elképesztő: Kozso 23 kilót dobott le menyasszonya miatt

Kocsor Zsolt, azaz Kozso körül csak úgy pörög az élet. Óriási fordulatok, nagy tervek. Nemrég ugyanis a 61 éves Ámokfutó eljegyezte nála több mint 20 évvel fiatalabb szerelmét Ágicát. Gyűrűt húzott az ujjára, majd úgy döntött, hogy még jobban imponáljon szerelmének, ledob pár kilót. Ez pedig olyan jól sikerült, hogy immáron 23 kg-mal könnyebb, ami miatt több száz ruhája lett használhatatlan.

23 kilótól szabadult meg Kozso / Fotó: Mediaworks Archívum

Kozso Ágicáért változtatott

Kozso fogyásának titka egyszerű: nincs szénhidrát. Nem fogyaszt rizst, tésztát, krumplit. Ellenben kolbászt például igen.

Sok dolgom van még. Nem csak a koncert, nem csak a festés. Az én kedvesem mindig érezze, hogy én egy igazi, kőkemény férfi vagyok

- árulta el a Szomorú szamuráj, miért is változtatott az életmódján.

Szeretnék vékonyabb lenni, még harcosabban kinézni

- közölte a Tények kameráinak Kozso, akinek menyasszonya azt is elárulta, mikorra várható a nagy nap:

Januárban, februárban, amikor eltudunk szabadulni egy kicsit

- jelentette ki Ágica, akinek vőlegénye nagy terveket sző a jövőre nézve: Kozso tíz gyereket szeretne.