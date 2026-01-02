A lánykérésről és 2026-os terveiről is mesélt Kozso

Kozso szerint erős év volt 2025, bár néha úgy érzi, nála mindegyik év ilyen dinamikus, eseményekkel teli, nemigen tud leállni.

Kozso nem tud leállni / Fotó: facebook.com/amokfutok

Csodálatos volt a karácsony! A kedvesemmel és édesapámmal voltunk együtt, találkozott az egész család, nagyon jó érzés volt. Ettünk mindenfélét, zserbót, flódnit, édesapám pedig kocsonyát és halat készített. Az egész év rohanás volt, sok koncerttel, csináltuk a galériát, előbb Budapesten, majd külföldön is!

– kezdte a szokásos, dinamikus tempójával Kozso, aki a hívás alatt is épp úton volt az egyik helyszínről a másikra, előző éjjel pedig csak négykor került ágyba.

„Szerencsére minden rendben az életemben, meghatóan jó érzés, amit kapok az emberektől. Újévi fogadalmam soha nem is volt. Nálunk szilveszterkor mindig koncertek vannak: előfordult, hogy egy este öt fellépésünk volt. Brutális egy ilyen este!

Amúgy pedig lila köd volt az egész életem, csak mámorban ébredtem mindig.

Természetesen szilveszterkor nagy pörgés volt mindig, az Ámokfutókkal, az Alvajárókkal, meg előtte a Calypso zenekarommal. Szóval folyamatos munka van” – magyarázta lelkesen.

Kozso festményei kelendőek

„Festményekkel is megyünk több helyre, nagy vásárlások vannak, nagyon pozitív visszajelzéseket kapok… a nagyapámtól az édesanyámig, a miénk egy igazi művészcsalád. A 18. dupla lemezem már elkészült, az angol nyelvű lemezek mellett ennek a promotálásán fogunk dolgozni 2026-ban... alapvetően nekem a 12 hónapból 11 elég kemény” – tette hozzá.

Kozso külföldre is viszi a képeit / Fotó: facebook.com/amokfutok

Mint ismert, különféle formációkat igazgatott, mint az All 4 Love, a Bestiák, a Shygys, a Picasso Branch: 27 együttes producere volt a karrierje során.

Producerként egy management csapatot építettem, akik nekem dolgoztak. Én írtam az együtteseknek a zenéket, a szövegeket, csináltam nekik klipeket, albumokat, én találtam ki az imidzsüket, én építettem fel őket, én szponzoráltam ezt az egészet. Ez nagy munka volt, és nagy befektetés, most már a zenében csak a Kozso és az Ámokfutók produkcióra fókuszálok és a külföldi produceri tevékenységemre.

Eljegyzésről lehetett olvasni, de erről nem mondott részleteket, hiszen a barátnője számára is meglepetés lesz:

Mindent a maga idejében. Megcsináltam, megszerveztem mindent, de egyelőre meglepetés a páromnak. Ez amúgy sem az a pihenős időszak, ilyenkor még jobban pörög az Ámokfutók. Megyünk külföldre a festményekkel is, keletre és európai országokba. Amúgy nekem Franciaország a kedvencem: mármint Magyarország mellett, hiszen ez a legcsodálatosabb hely a világon!



Kozso, aki a napokban rögtönzött utcai koncertet adott, tavaly nyáron már beszélt arról, hogy nagyon szeretne kisbabát.