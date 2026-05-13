Nemcsak Stohl András kapcsolata futott zátonyra a műsor után: Így próbálkoztak a korábbi Nagy Ők

Stohl András meglepő vallomást tett a TV2 Titkok Ramónával című műsorban. Kiss Kriszta mellett jelentette be, hogy véget ért a szerelem kettőjük között. A rajongókat lesokkolta a hír, mivel sokan azt hitték, hogy Andrásnak végre sikerült megtalálnia az igazit. Korábban is voltak olyanok, akik megpróbálkoztak kapcsolat folyatásával A Nagy Ő kameráin kívül is, ám egyikőjüknek sem sikerült huzamosabb ideig együtt maradni. Az első ilyen próbálkozás 2003-ban történt, amikor Noszály Sándor kereste szerelmét a műsorban.

Noszály Sándor és Kőszegi Melinda A Nagy Ő után megpróbálkoztak a lehetetlennel, ám nem jártak sikerrel (Fotó: Mirkó István)

Noszály Sándorra rátalált a szerelem A Nagy Ő-ben

2003-ban volt a sikerműsor első hazai évada, amiben a híres sportoló próbált szerencsét. Kőszegi Melinda kapta a kamerák előtt az utolsó rózsát, őt választotta maga mellé Noszály Sándor. A kapcsolatuk pedig nem ért véget a műsorral együtt, mivel csak három hónappal később jelentették be, hogy elválnak útjaik. Még az összeköltözés is megtörtént, de így sem lett életre szóló a szerelem.

Az egykori profi teniszező később megnősült, és úgy tűnt, végre sikerült megtalálni a nagy őt. Aztán jött a sokkoló hír, hogy elválnak, azóta pedig nem tudni, hogy lett volna hosszabb románca Noszály Sándornak.

A nagy sikerre való tekintettel, 2004-ben is képernyőre került A Nagy Ő. Az új évad azonnal egy különleges csavarral indult, hiszen egy férfi helyett Molnár Anikó lett a meghódítandó Nagy Ő. A felnőttfilmes tartalomgyártónak azonban annyi sikere sem volt, mint elődjének, mivel ő nem járt sikerrel a műsor alatt. Nem talált párra a show-ban, és azóta sem talált rá a szerelem az 50 éves OnlyFans-modellre.

Gyursánszky Gábor Nagy Ő-ben való szereplése után kitálalt kapcsolatáról (Fotó: Mediaworks archív)

Egy év alatt kettő Nagy Ő próbálkozott

Gyursánszky Gábor, egy újabb sportoló vette át a Nagy Ő szerepét 2004 második felében. Az ő választottja bár nem hiába nyerte meg a műsort, de Gábor akkori nyilatkozata mindent elárult kapcsolatukról.

A műsorban azért választottam Nikit, mert ő volt a legszimpatikusabb, érzékeny, kulturált lány. De kapcsolatunk nem lett volna működőképes. Barátok maradtunk

– mondta a műsor után Gyursánszky Gábor.