„A Hősök tere közepén fogom ki****ni a s**ged” - Molnár Anikó kiakadt az őt betámadó rajongójára

Molnár Anikó eddigi élete során mindig őszintén beszélt munkájáról és koráról is, amin a következő időszakban sem tervez változtatni. A felnőttfilmes tartalomgyártó korábban olyan részleteket is elárult szakmájával kapcsolatban, amiket csak nagyon kevesen képesek bevallani. Most azonban nem munkássága volt terítéken, hanem életkora, vagyis pontosabban a ráncok, amik kezdenek megjelenni rajta.

Molnár Anikó kora sosem volt számára tabutéma és most is nyíltan beszélt az ezzel járó következményekről (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó nem fogta vissza magát

Megkérdezte egy kedves csajszi, hogy 'ennek mi van a nyakával'. Kezdjük ott, hogy neki, mivel nem tárgy vagyok, de mi van a nyakammal. Köszöni szépen, jól van, de ha mégis látod, hogy ráncok vannak rajta, annak két oka van, és ezekre tök büszke vagyok. Az egyik az, hogy 50 éves vagyok

– kezdte videójában Anikó.

Az OnlyFans-modell ezek után keményen beleszállt rosszakarójába. „Ha neked ennyi idősen nem lesz egy ráncod sem, akkor a Hősök tere közepén fogom kinyalni a segged” - jegyezte meg Molnár Anikó, aki besokallt a hasonló kommentek miatt, de láthatóan már csak nevetni tud az ilyen kommenteket író embereken.

Molnár Anikó OnlyFans-karrierje miatt sok támadást kap az emberektől (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikónak a kora mellett más oka is van ráncaira

Igen, vannak ráncok a nyakamon. Egyrészt a korom miatt, a másik pedig az, hogy sokszor híztam és fogytam az évek alatt. Ezek pedig a legutóbbi fogyásomnak a jelei is, amit a mai napig tartok. Úgyhogy ezekkel engem nem tudok megsérteni, majd valami mást találjatok ki

– üzent a rosszindulatú embereknek Anikó.

A videó alatt azonban olyan ember is jelentkezett, aki arról számolt be, hogy idősebb a felnőttfilmes tartalomgyártónál, mégsem ráncosodik. Anikó reakciója miatt hiba volt vitába keveredni vele, mivel komolyan kiosztotta őt is. „Ne is ragaszkodj, mert van bőven ránc neked is! Üdv a klubban!” - válaszolt rosszakarójának Molnár Anikó és még egy képet is megosztott a kommentelőről, amely nem sikerült a legelőnyösebbre.