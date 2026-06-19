Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Gyárfás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy lakás árát költötte eddig a testére az élő Barbie-baba: "A fenekem szeretem a legjobban, mert nagyon drága volt!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors plasztika
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 22:00
Barbie-babaplasztikai műtét
Képtelen leállni a plasztikai beavatkozásokkal, pedig sokak szerint már függő. Sokak szerint túlzás, ahogy az élő Barbie-baba kinéz.

Kétségtelen, hogy rá sem ismernének gyermekkori barátai vagy iskolai tanárai arra a Miamiban élő nőre, aki mára valóságos élő Barbie-baba lett. Angel eddig nagyjából 150 ezer dollárt, azaz több mint 45 millió forintot költött a testére, de semmi jel nem utal arra, hogy felhagyott volna a plasztikai műtétekkel. 

Angel, az élő Barbie-baba úgy érzi, mindenki az ő testére vágyik
Angel, az élő Barbie-baba úgy érzi, mindenki az ő testére vágyik
Fotó: YouTube

"Nem hinném, hogy valaha is felhagyok a külsőm átalakításával, mert boldoggá tesz és jó móka" – jelentette ki magabiztosan a számtalan operáción átesett nő, akinek meggyőződése, hogy extrém megjelenése miatt minden nő olyan akar lenni, mint ő, és minden pasi őt akarja. 

Amikor kimegyek az utcára, mindenki megbámul

 – magyarázza a Truly kamerái előtt Angel, akinek legutóbb épp a szemét szabták át a plasztikai sebészek, de korábban kapott áll-implantátumot, volt orrműtétje, feltöltötték az állát, a testét, az ajkát, kapott implantátumot a feneke és a melle. Gyakorlatilag már nincs rajta egyetlen pont sem, ami eredeti lenne. Összesen 15 műtéten és számtalan feltöltő injekción van túl. 

Nagy, szexi és túltöltött – e három szóval jellemzi magát az élő Barbie-baba

Angel elárulta: ha három szóval kellene jellemeznie a megjelenését, az a nagy, szexi és túltöltött lenne. Arra a kérdésre, hogy mit szeret magán a leginkább, így válaszolt:

"Vagy az ajkamat, mert egyedi, vagy a fenekemet, mert nagyon drága!"

Az pedig nem különösebben zavarja, ha valakinek nem jön be a külseje: úgyis meg van róla győződve, hogy a többség (nők és férfiak egyaránt) oda vannak a megjelenéséért.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu