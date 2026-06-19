Egy lakás árát költötte eddig a testére az élő Barbie-baba: "A fenekem szeretem a legjobban, mert nagyon drága volt!"

Kétségtelen, hogy rá sem ismernének gyermekkori barátai vagy iskolai tanárai arra a Miamiban élő nőre, aki mára valóságos élő Barbie-baba lett. Angel eddig nagyjából 150 ezer dollárt, azaz több mint 45 millió forintot költött a testére, de semmi jel nem utal arra, hogy felhagyott volna a plasztikai műtétekkel.

Angel, az élő Barbie-baba úgy érzi, mindenki az ő testére vágyik

Fotó: YouTube

"Nem hinném, hogy valaha is felhagyok a külsőm átalakításával, mert boldoggá tesz és jó móka" – jelentette ki magabiztosan a számtalan operáción átesett nő, akinek meggyőződése, hogy extrém megjelenése miatt minden nő olyan akar lenni, mint ő, és minden pasi őt akarja.

Amikor kimegyek az utcára, mindenki megbámul

– magyarázza a Truly kamerái előtt Angel, akinek legutóbb épp a szemét szabták át a plasztikai sebészek, de korábban kapott áll-implantátumot, volt orrműtétje, feltöltötték az állát, a testét, az ajkát, kapott implantátumot a feneke és a melle. Gyakorlatilag már nincs rajta egyetlen pont sem, ami eredeti lenne. Összesen 15 műtéten és számtalan feltöltő injekción van túl.