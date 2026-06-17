„Elég volt ebből” – Zámbó Jimmy testvére 25 év után mondja el az igazságot A Királyról!

A hétvégi ünnepi könyvfesztivál egyik legnagyobb szenzációját kétségkívül Zámbó Árpy okozta, aki személyesen dedikálta a közönségnek a legújabb, óriási érdeklődés övezte kötetét. A Vigadó téren hömpölygő tömeg hűen bizonyította, hogy a legendás énekes emlékezete negyedszázad után is kitörölhetetlen a rajongók szívéből. A halhatatlan testvér című mű nemcsak a helyszínen fogyott elképesztő ütemben, hanem szinte azonnal a hazai könyves sikerlisták élmezőnyébe ugrott. Az exkluzív hangvételű írás célja, hogy egyszer és mindenkorra leszámoljon a Király alakját övező számtalan tévhittel és rosszindulatú pletykával.

Zámbó Árpy könyve leszámolt a Jimmyt övező tévhitekkel (Fotó: Bors)

Zámbó Árpynak elege lett a valótlanságból

„Hála az Istennek, elképesztően sokan jöttek el hozzám aláíratni a könyvet, a Vigadó téren kapott visszajelzések abszolút magukért beszélnek. Hihetetlen büszkeséggel tölt el, hogy a kötet máris előkelő helyen áll a sikerlistákon” – kezdte lapunknak meghatottan Zámbó Árpy, aki azt is elárulta, mi indította arra, hogy papírra vesse a legféltettebb emlékeit:

Pontosan huszonöt éve ment el a testvérem. Ez alatt a negyedszázad alatt annyi igazságtalanságot, valótlanságot, gonoszságot és irigységet tapasztaltunk meg a rosszindulatú emberektől és a sajtó egy részétől, amit nehéz ép ésszel felfogni. Elég volt ebből. Úgy döntöttem, huszonöt év után itt az ideje a helyére tenni a dolgokat. Azért írtam meg ezt a könyvet kettőnkről, hogy mindenki lássa, milyen ember volt valójában Jimmy. Ebben nincsenek ferdítések, csak a valódi, igaz történetek

– szögezte le.

Diktafonról a könyvlapokra

Az énekes testvére azt is elmesélte, hogy a munkafolyamat rendkívül gyorsan zajlott, mindössze három és fél hét alatt állt össze a teljes anyag: „Egy kedves kiadó barátom vetette fel az ötletet, hogy a jubileumi évforduló alkalmából készítsünk egy igaz történeteken alapuló könyvet. Három hétig rágódtam rajta, mire igent mondtam, mert számomra a legfontosabb szempont az volt, hogy a színtiszta igazságot írjuk meg, kertelés nélkül. Maga az írás úgy zajlott, hogy a gondolataimat már évekkel ezelőtt elkezdtem diktafonra rögzíteni otthon, amikor zenét hallgattam és feltörtek a régi emlékek” – avatott be minket a kulisszatitkokba Árpy.