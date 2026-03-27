Bővül a család! Árpa Attila a Borsnak árulta el: ekkorra várják gyermeküket a feleségével

A színész-producer az utóbbi években látványos átalakuláson ment keresztül, mind szakmailag, mind emberileg. Úgy tűnik, egy újabb mérföldkőhöz érkezhet Árpa Attila és felesége: a családalapítás következő szintjéhez.
Árpa Attila a Televíziós Újságírók Díja gáláján beszélgetett a Borssal, akit a legjobb műsorvezető kategóriában jelöltek. A díjat végül Till Attila vihette haza, ám a figyelem Árpa körül is forgott, hiszen őszintén mesélt jelenlegi élethelyzetéről és jövőbeli terveiről. A beszélgetés során szóba került az is, mennyiben változott férjként az évek során.
Nyilván az ember tanul, fejlődik, figyelmesebb vagyok, tudom a prioritásaimat, olykor a helyemet is a házban – ha olyan a hangulat otthon
– fogalmazott nevetve, utalva arra, hogy a tapasztalatok formálták a hozzáállását. A reflektorfénybe került az is, hogy Árpa Attila lánya, Árpa Amira már felnőtt nő: idén tölti be a húszat. „Nincsenek randijai, mert van párja, aki egyáltalán nem hasonlít rám, kicsit sem” – mondta mosolyogva. A büszke édesapa szerint lánya önálló, határozott személyiséggé vált, akit már kevésbé lehet befolyásolni.
A jelenlegi házasságában azonban új terveket dédelget. Árpa Attila felesége, Czakó Alexandra oldalán immár stabil háttérrel gondolkodnak a jövőről.
Korábban kilátásba helyeztük, hogy legyen gyermekünk és az még mindig aktuális. Egy gyerek mindig feldobja a szülőket, úgy gondolom, hogy gyerek az élet értelme. Nem igazán számít a neme. Mégis, ha választhatnék, akkor fiút, mert egy lányom már van
– árulta el végül. A történet külön érdekessége, hogy ez a kapcsolat nem volt mindig zökkenőmentes: hullámvölgyek és újrakezdések után jutottak el a titkos házasságig 2024-ben. Ezzel szemben Árpa Attila első felesége, Tomán Szabina mellett egy klasszikusabb családi modellben kezdte az életét, amelyből egy lánya született. A közönség számára emlékezetes maradt az is, amikor 2022-ben Árpa Attila a Nagy Ő szerepében tűnt fel – amikor már együtt volt jelenlegi feleségével. A döntés mögött komoly személyes okok húzódtak meg.
Amikor jött a felkérés a TV2-től, hogy lehetnék én A Nagy Ő, egyrészt valóban szakításban voltam azzal a nővel, aki ma már a feleségem. És nem nagyon volt más ajánlat az asztalon, másrészt, és most jön a lényeg, édesanyámnak akkor volt két sztrókja… elkezdtem megijedni attól, hogy milyen számla vár rám…
A legnagyobb újdonság azonban most a jövőre vonatkozik. Már tavaly is utalt rá, hogy közeleg a nagy pillanat.
A babaprojekt tervben van, csak pár dolgot el kell még intéznem, hogy a legjobbkor érkezzen… úgyhogy valószínűleg 2026 lesz a bűvös év. Akkor fog beloggolni a kis Árpa a Mátrixba
– mondta kereken egy évvel ezelőtt a Borsnak. Mindezek alapján egyre valószínűbb, hogy valóban küszöbön áll a család bővülése. Ha minden a terveik szerint alakul, akkor ez az év nemcsak szakmai sikereket, hanem egy új élet érkezését is meghozhatja számukra – talán éppen egy kisfiú formájában.
