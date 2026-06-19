Sokkot kapott a család, az éjszaka közebén jelent meg a szellem a kisbaba fölött

A New York államban élő Kip egy régi házban tapasztalt szellemjárást, az ingatlant még a feleségével vásárolta. Beköltözésük után a felesége meghívta a húgát, aki vitte az újszülött babáját is látogatóba – ekkor kezdődtek a furcsaságok.
„A földszinti hálószobában maradtak, a feleségemmel pedig az emeleti hálószobában aludtunk” – magyarázza Kip, aki arról is beszámolt, hogy azon az éjszakán felesége meghallotta, hogy a húga valakivel beszélget az éjszaka közepén.
Másnap reggel Kip felesége megkérdezte, kivel beszélt, és a húga így válaszolt:
Felkeltem az éjszaka közepén, és egy idős hölgy állt a baba felett, és meg kellett mondanom neki, hogy menjen el.
Kip szerint további megmagyarázhatatlan események történtek a házban, többek között hirtelen megmozdultak a lámpák és egy hátborzongató eset is volt, amikor a tűzjelző megszólalt, miközben a felesége kint dolgozott a kertben.
Akkor a földszinti hálószobában lévő füstjelző szólalt meg… Amikor kinyitotta az ajtót, csak fehér ködöt látott a szobában. Pillanatokon belül azonban a fehér köd eltűnt, és a riasztó kikapcsolt.
Miután Kip felesége meggyőződött arról, hogy a ház kísértetjárta, felvette a kapcsolatot egy szomszéddal, hogy többet megtudjon az ingatlanról. Mint kiderült, az előző tulajdonos egy 90 éves nő volt, aki tragikus módon meghalt egy háztűzben.
Mondanom sem kell, hogy rendbe hoztuk a házat, és amilyen gyorsan csak tudtunk, elköltöztünk onnan
– mondta Kip, írja a Today.
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