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Sokkot kapott a család, az éjszaka közebén jelent meg a szellem a kisbaba fölött

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szellem
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 21:00
ingatlancsalád
Egyre bizarrabb események történtek az ingatlanban. A szellem elérte, hogy a család mielőbb elköltözzön.
Bors
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A New York államban élő Kip egy régi házban tapasztalt szellemjárást, az ingatlant még a feleségével vásárolta. Beköltözésük után a felesége meghívta a húgát, aki vitte az újszülött babáját is látogatóba – ekkor kezdődtek a furcsaságok.

A szellem óriási riadalmat keltett
A szellem óriási riadalmat keltett
Fotó: PeopleImages / shutterstock

Váratlanul jelent meg a szellem a házban

„A földszinti hálószobában maradtak, a feleségemmel pedig az emeleti hálószobában aludtunk” – magyarázza Kip, aki arról is beszámolt, hogy azon az éjszakán felesége meghallotta, hogy a húga valakivel beszélget az éjszaka közepén.

Másnap reggel Kip felesége megkérdezte, kivel beszélt, és a húga így válaszolt: 

Felkeltem az éjszaka közepén, és egy idős hölgy állt a baba felett, és meg kellett mondanom neki, hogy menjen el.

Kip szerint további megmagyarázhatatlan események történtek a házban, többek között hirtelen megmozdultak a lámpák és egy hátborzongató eset is volt, amikor a tűzjelző megszólalt, miközben a felesége kint dolgozott a kertben. 

Akkor a földszinti hálószobában lévő füstjelző szólalt meg… Amikor kinyitotta az ajtót, csak fehér ködöt látott a szobában. Pillanatokon belül azonban a fehér köd eltűnt, és a riasztó kikapcsolt.

Miután Kip felesége meggyőződött arról, hogy a ház kísértetjárta, felvette a kapcsolatot egy szomszéddal, hogy többet megtudjon az ingatlanról. Mint kiderült, az előző tulajdonos egy 90 éves nő volt, aki tragikus módon meghalt egy háztűzben.

Mondanom sem kell, hogy rendbe hoztuk a házat, és amilyen gyorsan csak tudtunk, elköltöztünk onnan

 – mondta Kip, írja a Today.

 

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