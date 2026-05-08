"113 kiló vagyok" – Mi történt Noszály Sándorral? Levetkőzzött és megvillantotta sörhasát az egykori Nagy Ő – videó

Egy ország aggódott Noszály Sándorért, amikor az egykori Nagy Ő furcsa videókkal jelentkezett be egyik napról a másikra a közösségi médiájában. Kiderült, bipoláris zavarral és egyéb mentális betegségekkel, köztük depresszióval küzd. Utóbbi kapcsán pedig most elárulta: rájött arra, hogyan képes együtt élni vele, ha már kigyógyulni nem fog tudni. Kiemelte, a sötétség nem feltétlenül a vég, hanem lehet valami más kezdete is. Mi több, tapasztalataiból, teniszedzői munkásságából, valamint magánéletéből önéletrajzi könyvet is ír. Úgy tűnik, Sándor mostanra visszanyerte erejét: életmódváltásba kezdett, és egy különleges kihívásra hívta rajongóit. Friss TikTok-videójában nemcsak a súlyfeleslegéről rántotta le a leplet, de a textilt is ledobta.
Megdöbbentő vallomást tett legfrissebb TikTok videójában Noszály Sándor: elárulta, hogy a hirtelen súlygyarapodása mögött a gyógyulását segítő készítmények állnak, de nem adja fel, és egy hihetetlen ötlettel állt elő a fogyás érdekében.
Sziasztok! “Ép test, ép lélek”. A lelkemet már remélem, hogy rendbe raktam. Levetkőzök, megmondom, hogy miért! Látjátok, ekkora a hasam, ez a sörhas!
– kezdte Noszály Sándor, majd miután megmutatta rajongóinak félmeztelen testét, felöltözött és így folytatta:
“40 semmi” lesz a challange-nek a neve. Negyven nap alatt akarom inspirálni magamat és titeket, akik esetleg fogyni akarnak, vagy csak a hiúságuk miatt, vagy egészségügyi okokból kezdenének bele. Így végig követhetitek a fogyásomat! (..) És van egy ötletem! Ha bárki a Facebookon vagy az Instagramon kommentel, hogy “40 semmi”, akkor velük csinálunk a challange végén egy óriási bulit, ahol már kajálhatunk rendesen és sorsolok is egy fődíjat! (..)
Noszály Sándor mindezek mellett a videó leírásában árulta el, hogy miért szökött fel rá hirtelen a plusz súly és jelenleg mennyi a súlya: „A gyógyszerek mellékhatásai miatt feljött rám közel 15 kg. Ma 113 kiló vagyok”
