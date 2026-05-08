"113 kiló vagyok" – Mi történt Noszály Sándorral? Levetkőzzött és megvillantotta sörhasát az egykori Nagy Ő – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 18:00
„A lelkemet már remélem, hogy rendbe raktam.” Noszály Sándor kendőzetlen őszinteséggel mutatta meg videójában, milyen nyomokat hagyott testén az elmúlt időszak küzdelme, és azt is elárulta, jelenleg hány kiló. De ez nem minden! Sándor egy különleges kihívásra invitálja követőit. Mutatjuk a videót!
Egy ország aggódott Noszály Sándorért, amikor az egykori Nagy Ő furcsa videókkal jelentkezett be egyik napról a másikra a közösségi médiájában. Kiderült, bipoláris zavarral és egyéb mentális betegségekkel, köztük depresszióval küzd. Utóbbi kapcsán pedig most elárulta: rájött arra, hogyan képes együtt élni vele, ha már kigyógyulni nem fog tudni. Kiemelte, a sötétség nem feltétlenül a vég, hanem lehet valami más kezdete is. Mi több, tapasztalataiból, teniszedzői munkásságából, valamint magánéletéből önéletrajzi könyvet is ír. Úgy tűnik, Sándor mostanra visszanyerte erejét: életmódváltásba kezdett, és egy különleges kihívásra hívta rajongóit. Friss TikTok-videójában nemcsak a súlyfeleslegéről rántotta le a leplet, de a textilt is ledobta.

Noszály Sándor profi teniszező, egykor remek formában volt.
Noszály Sándor betegsége: súlyos depresszióval küzd, de elfogadta és igyekszik túllépni rajta

Így küzd meg Noszály Sándor a hirtelen jött súlyfeleslegével

Megdöbbentő vallomást tett legfrissebb TikTok videójában Noszály Sándor:  elárulta, hogy a hirtelen súlygyarapodása mögött a gyógyulását segítő készítmények állnak, de nem adja fel, és egy hihetetlen ötlettel állt elő a fogyás érdekében.

Sziasztok! “Ép test, ép lélek”. A lelkemet már remélem, hogy rendbe raktam. Levetkőzök, megmondom, hogy miért! Látjátok, ekkora a hasam, ez a sörhas! 

– kezdte Noszály Sándor, majd miután megmutatta rajongóinak félmeztelen testét, felöltözött és így folytatta:

Noszály Sándor betegsége ellenére eddig mindig sportos megjelenésű volt.
Noszály Sándor, A Nagy Ő egykori sztárja mentális betegséggel küzd

“40 semmi” lesz a challange-nek a neve. Negyven nap alatt akarom inspirálni magamat és titeket, akik esetleg fogyni akarnak, vagy csak a hiúságuk miatt, vagy egészségügyi okokból kezdenének bele. Így végig követhetitek a fogyásomat! (..) És van egy ötletem! Ha bárki a Facebookon vagy az Instagramon kommentel, hogy “40 semmi”, akkor velük csinálunk a challange végén egy óriási bulit, ahol már kajálhatunk rendesen és sorsolok is egy fődíjat! (..)

Noszály Sándor mindezek mellett a videó leírásában árulta el, hogy miért szökött fel rá hirtelen a plusz súly és jelenleg mennyi a súlya: „A gyógyszerek mellékhatásai miatt feljött rám közel 15 kg. Ma 113 kiló vagyok”

@noszalysandor „Ép testben ép lélek.” A gyógyszerek mellékhatásai miatt feljött rám közel 15 kg. Ma 113 kiló vagyok, és ma elindul a 40 SEMMI. 🔥 40 nap alatt vissza akarom hozni magam fizikailag.Csináljátok velem,motiváljuk ,inspiráljuk egymást💪 Edzés, étkezés, fejlődés, padel, tanulás, mindent őszintén megmutatok nektek a napi storykban…. Ha benne vagy, készíts egy képet vagy videót magadról, hogy 40 nap múlva együtt lássuk a változást. Kommenteld: „40 semmi” (Facebookomon v az Instagramomon)A kommentelők kozűl, a kihívás végén, egy közös buli keretében kisorsoljuk: 🎾 a The Club padel éves VIP bérletét a nyertest személyesen tanítom teniszezni is. 💪 40 nap. Nulla kifogás. Induljon. 🚀Hétfőtől indulunk💪❤️ #fogyas #padel #.eptesteplelek #fitness #gym ♬ original sound - Sandor Noszaly Stigmano

 

