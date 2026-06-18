Botrány! Elvitte a pénzt és eltűnt a magyar énekes, aki egy kislány születésnapját tette tönkre?

Alig néhány órával azután, hogy Fehér Krisztián a közösségi oldalán egy hosszú, drámai bejegyzésben kelt ki a folyamatos rágalmazások ellen, újabb súlyos botrány robbant ki körülötte. Miközben a kommentelők korábbi, állítólagos botrányos fellépéseiről beszélnek, ezúttal egy dühös szülő állt a nyilvánosság elé: azt állítja, a fiatal zenész zsebre tette a gázsit, majd egyszerűen felszívódott a kislánya születésnapjáról. Az egész országot megdöbbentette a hirtelen jött fordulat, hiszen a botrányhős énekes éppen most próbálta meggyőzni a világot arról, hogy igazságtalanul bántják.

Fehér Krisztián koncertje után újabb balhéba keveredett (Fotó: Bors)

Fehér Krisztián Facebookon tisztázta magát, mielőtt jött a következő csapás

Fehér Krisztiánnál láthatóan betelt a pohár, mivel tegnap egy érzelmes, egyben számonkérő posztban üzent a kritikusainak. Úgy tűnik, a híresség nehezen viseli a rá nehezedő nyomást és a folyamatos pletykákat, amelyek az utóbbi időben a koncertjei minőségét és a megbízhatóságát kikezdték. A Facebookon megosztott soraiban arról írt, hogy elég sokat kapott a másfél év alatt, és bár tűrte, engedte, hagyta, a legtöbbjét oktalanul kapta, de belül persze folyamatosan őrölte a dolog. Hozzátette, hogy nem szeretné túlbeszélni a dolgokat, inkább azt tanácsolja, hogy minden ember nézzen magába, és higgye el, fog találni hibákat, ha meg nem, akkor egyszerűen hazudik magának.

Nem jelent meg a születésnapon?

A poszt megjelenése után viszont azonnal olyan súlyos vádak láttak napvilágot, amelyek teljesen új megvilágításba helyezik a sztár körül kialakult helyzetet. Miközben Krisztián a belső békéjéről értekezik, a Redditen futótűzként terjed egy átvert szülő segélykiáltása. A nő azt állítja, hogy június hatodikán, a lánya születésnapjára hívták meg Krisztiánt, akinek az előre kért összeget hiánytalanul kifizették. A megbeszélt napon azonban teljesen elérhetetlenné vált a család számára.

Hiába keresték egész nap

Az elkeseredett szülő elmondása szerint egész nap hiába kereste telefonon, az X-Faktor győztese nem vette fel, és azóta sem lehet elérni őt semmilyen csatornán. Ezt követően felkereste a menedzsmentet, aki a poszt szerint döbbenetes választ adott. Azt mondták neki, hogy nyugodtan igyon rá egy pohár hideg vizet, mert az énekes sok városba már el sem megy fellépni, mivel rendszeresen becsapja az embereket és cserben hagyja a jóhiszemű közönségét. A becsapott család most a Facebook közösség segítségét kéri, hogy valamilyen módon nyomára akadjon az eltűnt hírességnek.