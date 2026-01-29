Megszólalt Jákob Zoli exe: újra összehozhatja az élet a milliárdossal?

Hatalmas gázzal indult be A Nagy Ő 8. évada, amiben most Stohl András keresi az igazit. Ez azonban nem csak a színész kegyeiért versengő csajokat ihlette meg, hanem A Nagy Ő 2023-as évadának nyertesét, Hajnal Bettinát is, aki bár Jákob Zoli párjaként távozhatott a műsorból, de a kapcsolatuk hamar zátonyra futott. De talán még nincs veszve minden. A sztáranyuka különös jóslatról rántotta le a leplet.

A Nagy Ő 7. évadának főszereplője a műsor óta még mindig szingli, de talán most végre fordul a kocka (Fotó: Jákob Zoltán)

A Nagy Ő Bettije ugyan a műsor idei évadában nem szállt versenybe, de valamiért mégis úgy érzi, komoly fordulatot hozhat az életébe ez az új szezon is. Lehet, hogy nem is Stohl Buci, hanem Jákob Zoli talál szerelemre A Nagy Ő 2026-os évada által?

„Nem szoktam követni Zoli életét, bár időnként feldobja a TikTok egy-egy videóját. A közös plakátunk miatt ugyan beszéltünk egyszer az elmúlt két évben, és akkor nagyon közvetlen volt velem, örült neki, sőt még azt is mondta, hogy milyen szépek vagyunk együtt, de ennél több interakciónk nem volt” – ecsetelte Betti a körülményeket.

Viszont nagyon spirituális vagyok, és van egy olyan érzésem, hogy mi még fogunk mostanában találkozni. Körülbelül két-három hete érzem, hogy A Nagy Ő által valamilyen formában össze fog hozni minket az élet nemsokára. És, ha ez megtörténik biztosan nagyon sok emlék fog felszínre törni. Persze nem tudni, mit hoz a sors, de még az is lehet, hogy elkezd újra udvarolni

– mesélte a megérzéséről.

A Nagy Ő Jákob Zoli számára nem az igazit hozta el

Bár nagyon reméljük, hogy Stohl András párja valóban a versengő hölgyek között rejlik, de tény, hogy elődje nem járt szerencsével ezen a téren. A műkörömmágnás és választottja közül ugyanis hiányzott az a bizonyos szikra.

Nem haragszom rá, semmi ilyesmi nincs bennem, egyszerűen csak nem működött. Nem erőltettem rá magam, eszembe sem jutott, hiszen a szeretetet nem lehet erőltetni. Ha ez nem alakul ki valakiben, arról nem én tehetek, és aki engem nem tud szeretni úgy, ahogy vagyok, akkor nem is kell. De ha tényleg találkozunk mostanság akkor nagyon szívesen látom, és örülök ha előkerülnek szép emlékek

– árulta még el őszintén A Nagy Ő Hajnal Bettije.