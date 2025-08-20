Micsoda öröm! Megházasodott A Nagy Ő: nem mindegyik szereplő volt ilyen szerencsés

A legnagyobb titokban, a legkisebb felhajtás nélkül mondta ki a boldogító igent a korábbi Nagy Ő, Tóth Dávid és szerelme, Timi a hétvégén. Az Exatlonban is szereplő kajakos olimpikon 2021-ben kereste a TV2-n az igazit. Az igaz szerelem aztán egészen máshol talált rá. Nem mindegyik Nagy Ő volt ilyen szerencsés. Lássuk, a korábbi szereplők közül, kinek foglalt épp a szíve.

A korábbi Nagy Ő évekkel a műsor után találta meg az igazit, feleségül is vette (Fotó: Facebook/Tóth Dávid)

Tóth Dávid megtalálta a Nagy Ő-t! És a többiek?

Ahogy azt a Bors elsők között megírta, Tóth Dávid a hétvégén elvette feleségül a csinos Timit, akit nem a párkereső műsorban, hanem jóval később, az edzőteremben ismert meg… Másfél év járás után, idén márciusban kérte meg a szeretett nő kezét, aki persze igent mondott, s a pár nem is késlekedett sokáig: már ki is mondta a boldogító igent. De nem mindegyik Nagy Ő ilyen szerencsés a szerelemben.

Noszály Sándor újra keresi a Nagy Ő-t?

Az első Nagy Ő Noszály Sándor volt, aki 2003-ban kereste a tévében az igazit. Akkor nem találta meg élete szerelmét, de 2009-ben megismerkedett, majd össze is házasodott a Jóban Rosszban színészével, Novák Henritett-tel. Néhány év házasság után elváltak, s most, hogy Noszály Sándor mentális betegségéről vallott, elmondta, szakításuk után több mint egy hétig nem aludt, ami lelkileg szélsőséges állapotba taszította. Évekre visszavonult a nyilvánosságtól, s bár az utóbbi hónapokban saját projektet indított a mentális betegségekkel kapcsolatos tabuk lerombolására, a szerelmi életéről nem sokat tudni. Tavaly egy modell-lel szerettek egymásba, de nem volt hosszú életű a kapcsolat, azóta pedig nem tudni új nőről az oldalán.

Noszály Sándor a válása után padlóra került (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó ötször volt menyasszony

A második Nagy Ő, 2004-ben rendhagyó módon egy nő, Molnár Anikó volt. Választottja, Vili mégsem bizonyult a nagybetűs igazinak. Bár most az OnlyFans karrierjének hála népszerűbb a férfiak körében mint valaha, komoly, nyilvánosan felvállalt kapcsolatáról nem tudni. Nemrég őszintén beszélt arról, hogy tíz éven át élt bántalmazó kapcsolatban, a rossz tapasztalat pedig még óvatosabbá tette. Elmondása szerint egyébként ötször volt menyasszony – Bochkor Gábor is megkérte a kezét –, de házasságig még nem jutott el.