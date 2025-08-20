Micsoda öröm! Megházasodott A Nagy Ő: nem mindegyik szereplő volt ilyen szerencsés

A legnagyobb titokban, a legkisebb felhajtás nélkül mondta ki a boldogító igent a korábbi Nagy Ő, Tóth Dávid és szerelme, Timi a hétvégén. Az Exatlonban is szereplő kajakos olimpikon 2021-ben kereste a TV2-n az igazit. Az igaz szerelem aztán egészen máshol talált rá. Nem mindegyik Nagy Ő volt ilyen szerencsés. Lássuk, a korábbi szereplők közül, kinek foglalt épp a szíve.
Ahogy azt a Bors elsők között megírta, Tóth Dávid a hétvégén elvette feleségül a csinos Timit, akit nem a párkereső műsorban, hanem jóval később, az edzőteremben ismert meg… Másfél év járás után, idén márciusban kérte meg a szeretett nő kezét, aki persze igent mondott, s a pár nem is késlekedett sokáig: már ki is mondta a boldogító igent. De nem mindegyik Nagy Ő ilyen szerencsés a szerelemben.
Az első Nagy Ő Noszály Sándor volt, aki 2003-ban kereste a tévében az igazit. Akkor nem találta meg élete szerelmét, de 2009-ben megismerkedett, majd össze is házasodott a Jóban Rosszban színészével, Novák Henritett-tel. Néhány év házasság után elváltak, s most, hogy Noszály Sándor mentális betegségéről vallott, elmondta, szakításuk után több mint egy hétig nem aludt, ami lelkileg szélsőséges állapotba taszította. Évekre visszavonult a nyilvánosságtól, s bár az utóbbi hónapokban saját projektet indított a mentális betegségekkel kapcsolatos tabuk lerombolására, a szerelmi életéről nem sokat tudni. Tavaly egy modell-lel szerettek egymásba, de nem volt hosszú életű a kapcsolat, azóta pedig nem tudni új nőről az oldalán.
A második Nagy Ő, 2004-ben rendhagyó módon egy nő, Molnár Anikó volt. Választottja, Vili mégsem bizonyult a nagybetűs igazinak. Bár most az OnlyFans karrierjének hála népszerűbb a férfiak körében mint valaha, komoly, nyilvánosan felvállalt kapcsolatáról nem tudni. Nemrég őszintén beszélt arról, hogy tíz éven át élt bántalmazó kapcsolatban, a rossz tapasztalat pedig még óvatosabbá tette. Elmondása szerint egyébként ötször volt menyasszony – Bochkor Gábor is megkérte a kezét –, de házasságig még nem jutott el.
Még ugyanabban az évben a következő szerelmet kereső híresség a vízisí-bajnok Gyursánszky Gábor volt, aki hamar rájött, a legszimpatikusabbnak vélt lány, Niki is legfeljebb csak barátként való mellé. A sportoló azóta üzleti ügyeibe és sportoktatásba fektette energiáját, magánéletét pedig igencsak védi, így azt sem tudjuk, szerelmes-e jelenleg…
A következő évadra sokat kellett várni, 2021-ben a kajakos Tóth Dávid kereste a szerelmet, s mint ahogy már említettük: akkor nem, de most megtalálta a Nagy Ő-t, akit feleségül is vett.
A következő évben Árpa Attila kereste feleségét. Korábban tizenegy évig volt Tomán Szabina férje, egy lányuk született. A sármőr színésznek utána több hódítása is volt, s bár a végső rózsát elnyerő Nagy Ő Timi végül nem lett a felesége, tavaly elvette a 19 évvel fiatalabb Alexandrát.
A milliárdos üzletember, Jákob Zoltán három válás után próbálta meg a népszerű tévéműsorban megtalálni az igazi. Sokáig úgy tűnt, Hajnal Bettina mellett megtalálta az igazit, ám végül úgy döntöttek, barátok maradnak. A műköröm-mágnás azóta nem vallott szívügyeiről…
A következő Nagy Ő pedig Stohl András lesz. Élete során több Nagy Ő-vel is találkozott, hiszen rendre tartós kapcsolatai voltak, kétszer volt házas és öt gyermeke született három édesanyától. Hogy a műsornak hála megtalálja-e azt, akivel élete végéig együtt marad, az még kérdés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.