Elképesztő: Pély Barna a Séfek Séfe botrányhősével állt össze!

Hatalmasat robbant a bomba az interneten: a Séfek Séfe legmeghökkentőbb sztárja, Vad Orsi a hazai zenei élet ikonikus alakja, Pély Barna oldalán tűnt fel! A csinos influenszerlány, aki korábban azzal sokkolta a gasztroműsor zsűrijét, hogy élő malacaival sétált be a stúdióba, a minap egy rendkívül forró videót villantott a TikTok-csatornáján. A videóban a páros elképesztő energiával táncol Pély Barna legendás Hófehér Jaguár című slágerére. És hát nem a semmiért! Üzenetet is hagytak a rajongóknak.

Pély Barna felesége, Pély-Nagy Évi mindenben támogatja a művészt, így az apaság mellett a munkájára is száz százalékosan tud koncentrálni (Fotó: Horváth Miklós)

Ezt üzeni Pély Barna a rajongóknak

A formabontó duó egyáltalán nem rejti véka alá a céljait. A felvétel mellett határozott üzenetet küldtek a követőiknek.

A Hófehér Jaguár eredeti előadójával hoztunk nektek rá egy kis táncit! Jöhetek a vidik rá!

– írta Orsi a bejegyzésében. Nyilvánvaló, hogy a legfőbb cél egy hatalmas, országos TikTok-trend kirobbantása, amihez a fiatal lány hatalmas követőtábora és Pély Barna zenei zsenialitása tökéletes receptnek tűnik. Vad Orsi neve azóta forog a bulvársajtóban, amióta megosztó stílusával és imádott házi kedvenceivel, a malacokkal az oldalán megrohamozta a Séfek Séfe konyháját.

Vad Orsi élő malacaival érkezett a Séfek Séfe műsorába, az egész stáb ledöbbent (Fotó: TV2)

Bár a gasztronómiai szigoráról ismert zsűrit nem sikerült teljesen levennie a lábáról a főztjével, a népszerűsége azóta is töretlenül ível felfelé a közösségi médiában. Mostani partnere, a Máté Péter-díjas Pély Barna pedig a United egykori frontembereként évtizedek óta a magyar sztárvilág élvonalába tartozik. Most a kíváncsiság a tetőfokára hágott: vajon sikerül a malacos influenszernek és a sármos zenésznek elérni a célját, és tényleg a csapból is a Hófehér Jaguár fog folyni az elkövetkező hetekben? Egy biztos: ezt a videót még nagyon sokáig fogják emlegetni a rajongók.