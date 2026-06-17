Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Alida, Laura névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő: Pély Barna a Séfek Séfe botrányhősével állt össze!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Pély Barna
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 16:00
elképesztővideó
Eszméletlen páros tarolja le az internetet! Pély Barna és a Séfek Séfe legutóbbi évadának legmeghökkentőbb arca egy közös videóval robbantotta fel a közösségi médiát. Ráadásul nem is akármilyen apropóból!
Bors
A szerző cikkei

Hatalmasat robbant a bomba az interneten: a Séfek Séfe legmeghökkentőbb sztárja, Vad Orsi a hazai zenei élet ikonikus alakja, Pély Barna oldalán tűnt fel! A csinos influenszerlány, aki korábban azzal sokkolta a gasztroműsor zsűrijét, hogy élő malacaival sétált be a stúdióba, a minap egy rendkívül forró videót villantott a TikTok-csatornáján. A videóban a páros elképesztő energiával táncol Pély Barna legendás Hófehér Jaguár című slágerére. És hát nem a semmiért! Üzenetet is hagytak a rajongóknak.

Pély Barna nagyszabású koncertet ad.
Pély Barna felesége, Pély-Nagy Évi mindenben támogatja a művészt, így az apaság mellett a munkájára is száz százalékosan tud koncentrálni (Fotó: Horváth Miklós)

Ezt üzeni Pély Barna a rajongóknak

A formabontó duó egyáltalán nem rejti véka alá a céljait. A felvétel mellett határozott üzenetet küldtek a követőiknek.

A Hófehér Jaguár eredeti előadójával hoztunk nektek rá egy kis táncit! Jöhetek a vidik rá!

– írta Orsi a bejegyzésében. Nyilvánvaló, hogy a legfőbb cél egy hatalmas, országos TikTok-trend kirobbantása, amihez a fiatal lány hatalmas követőtábora és Pély Barna zenei zsenialitása tökéletes receptnek tűnik. Vad Orsi neve azóta forog a bulvársajtóban, amióta megosztó stílusával és imádott házi kedvenceivel, a malacokkal az oldalán megrohamozta a Séfek Séfe konyháját.

Vad Orsi a Séfek Séfe sztárja inluenszerként tevékenykedik.
Vad Orsi élő malacaival érkezett a Séfek Séfe műsorába, az egész stáb ledöbbent (Fotó: TV2)

Bár a gasztronómiai szigoráról ismert zsűrit nem sikerült teljesen levennie a lábáról a főztjével, a népszerűsége azóta is töretlenül ível felfelé a közösségi médiában. Mostani partnere, a Máté Péter-díjas Pély Barna pedig a United egykori frontembereként évtizedek óta a magyar sztárvilág élvonalába tartozik. Most a kíváncsiság a tetőfokára hágott: vajon sikerül a malacos influenszernek és a sármos zenésznek elérni a célját, és tényleg a csapból is a Hófehér Jaguár fog folyni az elkövetkező hetekben? Egy biztos: ezt a videót még nagyon sokáig fogják emlegetni a rajongók.

@orsivad @PÉLY BARNA ♬ HÓFEHÉR JAGUÁR - Újratöltve - Pély Barna

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu