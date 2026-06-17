Folytatódik a családi botrány: Victoria Beckham teljesen összetört lánya miatt

Victoria Beckham teljesen összetört a családi viszály közepette. Az egykori Spice Girls tag állítólag mélyen megrendült, miután lánya, Harper Beckham sikertelenül próbálta helyreállítani a kapcsolatot bátyjával, Brooklyn Beckham-mel.
Victoria Beckham teljesen összetört, miután tizenéves lánya, Harper csalódottan tért haza a testvérével, Brooklyn Beckham-mel való találkozóról. A PageSix-nek egy forrás azt nyilatkozta, hogy:
A helyzet az egész családra negatív hatással van, és Victoria teljesen összetört a gyerekei miatt.
A bennfentes szerint az egykori Spice Girls tagot elsősorban nem saját kapcsolata aggasztja fiával, hanem az, hogy lányának, Harper-nek is szembesülnie kellett a családi viszály következményeivel.
Harper Beckham a közelmúltban Los Angeles-ben járt családjával, amikor elhatározta, hogy felkeresi bátyját. A látogatás nem sokkal azután történt, hogy a család együtt ünnepelte, amint David Beckham csillagot kapott a híres Hollywood Walk of Fame-en. Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz azonban ezen az eseményen sem jelentek meg. Éppen ezért a 14 éves Harper úgy döntött meglátogatja testvérét. A célja az volt, hogy enyhítse a családon belüli feszültséget, és megtegye az első lépést a kibékülés felé. A találkozó azonban nem jött létre, mivel a legidősebb Beckham fiú nem tartózkodott otthon a látogatás idején.
A Beckham családon belüli problémák nem új keletűek. A feszültségek már 2022-ben Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén kezdődtek, a konfliktus pedig az elmúlt másfél évben látványosan elmélyült. A nehézségek ellenére azonban Victoria Beckham nem mondott le arról, hogy egyszer helyreálljon a családi béke. Bennfentesek szerint a divattervező számára a család mindig is az első helyen állt, ezért különösen fájdalmas számára a jelenlegi helyzet.
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