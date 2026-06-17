Folytatódik a családi botrány: Victoria Beckham teljesen összetört lánya miatt

Victoria Beckham teljesen összetört a családi viszály közepette. Az egykori Spice Girls tag állítólag mélyen megrendült, miután lánya, Harper Beckham sikertelenül próbálta helyreállítani a kapcsolatot bátyjával, Brooklyn Beckham-mel.

Victoria Beckham teljesen összetört, miután lánya, Harper csalódottan tért vissza Brooklyn Beckham-mel való találkozójáról

Fotó: Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

Harper Beckham megpróbálta felvenni a kapcsolatot elidegenedett testvérével, Brooklyn Beckham -mel

megpróbálta felvenni a kapcsolatot elidegenedett testvérével, -mel A találkozó azonban nem jött össze, így a fiatal lány erőfeszítései hiábavalónak bizonyultak

Victoria Beckham teljesen összetört, hogy lánya csalódottan tért vissza.

Victoria Beckham teljesen összetört lánya miatt

Victoria Beckham teljesen összetört, miután tizenéves lánya, Harper csalódottan tért haza a testvérével, Brooklyn Beckham-mel való találkozóról. A PageSix-nek egy forrás azt nyilatkozta, hogy:

A helyzet az egész családra negatív hatással van, és Victoria teljesen összetört a gyerekei miatt.

A bennfentes szerint az egykori Spice Girls tagot elsősorban nem saját kapcsolata aggasztja fiával, hanem az, hogy lányának, Harper-nek is szembesülnie kellett a családi viszály következményeivel.

Harper békét szeretett volna teremteni

Harper Beckham a közelmúltban Los Angeles-ben járt családjával, amikor elhatározta, hogy felkeresi bátyját. A látogatás nem sokkal azután történt, hogy a család együtt ünnepelte, amint David Beckham csillagot kapott a híres Hollywood Walk of Fame-en. Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz azonban ezen az eseményen sem jelentek meg. Éppen ezért a 14 éves Harper úgy döntött meglátogatja testvérét. A célja az volt, hogy enyhítse a családon belüli feszültséget, és megtegye az első lépést a kibékülés felé. A találkozó azonban nem jött létre, mivel a legidősebb Beckham fiú nem tartózkodott otthon a látogatás idején.

David Beckham csillagot kapott a Hollywood Walk of Fame-en, Brooklyn Beckham azonban nem vett részt apja nagy napján

Fotó: Kay Blake / Northfoto

Egyre mélyül a szakadék Brooklyn Beckham és családja között

A Beckham családon belüli problémák nem új keletűek. A feszültségek már 2022-ben Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén kezdődtek, a konfliktus pedig az elmúlt másfél évben látványosan elmélyült. A nehézségek ellenére azonban Victoria Beckham nem mondott le arról, hogy egyszer helyreálljon a családi béke. Bennfentesek szerint a divattervező számára a család mindig is az első helyen állt, ezért különösen fájdalmas számára a jelenlegi helyzet.