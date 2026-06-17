Meghalt a klinikai halál állapotában lévő férfi: A túlvilágról jövő jövőbeli rokonai küldték vissza ijesztő figyelmeztetésekkel

A most 37 éves Landon Dennis élete legdurvább időszakát élte 2022 szeptemberében: súlyos drogfüggőként heroint és meth-et használt. Egyik nap a konyhapultról zuhant hátra olyan szerencsétlenül, hogy a feje szabályosan szétcsattant a rideg járólapon. Volt felesége talált rá, a férfi már a saját vérében úszott. Rohantak a mentők, Landon élet és halál között lebegett, a mentőautóban pedig beállt nála a klinikai halál. Miközben a mentősök kétségbeesetten küzdöttek az életéért, a férfi lelke elhagyta a testét.

A férfi a klinikai halál állapotában lépett át a túlvilágra, ahol döbbenetes dolgokat látott Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Klinikai halált halt a férfi, kívülről látta magát

Kívülről láttam magamat. Fentről néztem le a saját testemre. Egy csapat pasi elképesztő sebességgel dolgozott rajtam. Ekkor állt le először a szívem, amit még jó néhány követett, miközben próbáltak visszahozni. Bele kellett fúrniuk a térdembe, hogy vénát kapjanak, de semmilyen fizikai fájdalmat nem éreztem. Fel sem fogtam, hogy valójában halott vagyok

– emlékezett vissza a hátborzongató percekre Landon.

A férfi lelke ekkor egy egészen másik dimenzióba, a túlvilágra került. Egy végtelen, fűvel borított mezőn találta magát, ahol hirtelen minden földi fájdalma és nyomorúsága elszállt. Ekkor egy szivárvány alakú domb mögül fények emelkedtek ki: az egyik fény az évekkel ezelőtt meghalt nagyapja volt, a másik pedig az elhunyt unokahúga.

Kísérteties üzenetet hoztak a jövőből

A találkozást azonban megzavarta két rejtélyes idegen. Egy gyönyörű, harmincas éveiben járó nő és egy jellegtelen arcú férfi lépett hozzá. Landon biztosan tudja, hogy a rokonai, de nem a múltból, hanem a jövőből: a még meg sem született leszármazottai álltak előtte.

Amikor beszéltek hozzám, az telepatikus volt. Minden érzékemet elárasztotta. Ha azt mondta, hogy ’szeretlek’, éreztem minden szeretetét. Amikor azt mondta, hogy ’tűz’, éreztem a meleget, éreztem az égés szagát, hallottam a ropogást és láttam a parázslást. Tudom, hogy rokonok vagyunk, de nem tudom, hogyan. Ez a mai napig kísért engem

– idézte a férfi szavait a brit Mirror.

A jövőbeli rokonok azonban nem csak látogatóba jöttek: két komoly figyelmeztetést is átadtak Landonnak a jövőre nézve.

Nem akarok részletekbe bocsátkozni, de figyelmeztettek két dologra, ami meg fog történni. Az egyik azóta már valóra vált, a második még nem

– mondta sejtelmesen Landon, akit ezután egy elképesztő energialöket valósággal visszarobbantott a hús-vér testébe.