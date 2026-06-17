Meghalt a klinikai halál állapotában lévő férfi: A túlvilágról jövő jövőbeli rokonai küldték vissza ijesztő figyelmeztetésekkel

A most 37 éves Landon Dennis élete legdurvább időszakát élte 2022 szeptemberében: súlyos drogfüggőként heroint és meth-et használt. Egyik nap a konyhapultról zuhant hátra olyan szerencsétlenül, hogy a feje szabályosan szétcsattant a rideg járólapon. Volt felesége talált rá, a férfi már a saját vérében úszott. Rohantak a mentők, Landon élet és halál között lebegett, a mentőautóban pedig beállt nála a klinikai halál. Miközben a mentősök kétségbeesetten küzdöttek az életéért, a férfi lelke elhagyta a testét.
Kívülről láttam magamat. Fentről néztem le a saját testemre. Egy csapat pasi elképesztő sebességgel dolgozott rajtam. Ekkor állt le először a szívem, amit még jó néhány követett, miközben próbáltak visszahozni. Bele kellett fúrniuk a térdembe, hogy vénát kapjanak, de semmilyen fizikai fájdalmat nem éreztem. Fel sem fogtam, hogy valójában halott vagyok
– emlékezett vissza a hátborzongató percekre Landon.
A férfi lelke ekkor egy egészen másik dimenzióba, a túlvilágra került. Egy végtelen, fűvel borított mezőn találta magát, ahol hirtelen minden földi fájdalma és nyomorúsága elszállt. Ekkor egy szivárvány alakú domb mögül fények emelkedtek ki: az egyik fény az évekkel ezelőtt meghalt nagyapja volt, a másik pedig az elhunyt unokahúga.
A találkozást azonban megzavarta két rejtélyes idegen. Egy gyönyörű, harmincas éveiben járó nő és egy jellegtelen arcú férfi lépett hozzá. Landon biztosan tudja, hogy a rokonai, de nem a múltból, hanem a jövőből: a még meg sem született leszármazottai álltak előtte.
Amikor beszéltek hozzám, az telepatikus volt. Minden érzékemet elárasztotta. Ha azt mondta, hogy ’szeretlek’, éreztem minden szeretetét. Amikor azt mondta, hogy ’tűz’, éreztem a meleget, éreztem az égés szagát, hallottam a ropogást és láttam a parázslást. Tudom, hogy rokonok vagyunk, de nem tudom, hogyan. Ez a mai napig kísért engem
– idézte a férfi szavait a brit Mirror.
A jövőbeli rokonok azonban nem csak látogatóba jöttek: két komoly figyelmeztetést is átadtak Landonnak a jövőre nézve.
Nem akarok részletekbe bocsátkozni, de figyelmeztettek két dologra, ami meg fog történni. Az egyik azóta már valóra vált, a második még nem
– mondta sejtelmesen Landon, akit ezután egy elképesztő energialöket valósággal visszarobbantott a hús-vér testébe.
Agyműtét közben tért magához a kórházban, a családja ott sírt az ágya mellett. Az orvosok azt mondták, csoda, hogy túlélte az első 24 órát, és azzal riogatták a hozzátartozókat, hogy a súlyos fejsérülés miatt Landon biztosan agykárosodást szenvedett. A férfi azonban rácáfolt a tudományra: teljesen felépült, és a tiszta, drogmentes életet választotta. Történetével most azoknak akar reményt adni, akik a gyásztól vagy a függőségüktől szenvednek.
Az egyetlen dolog, amit biztosan tudok, hogy van élet a halál után. Amit itt teszünk, az számít. Ha hiányzik egy családtagod, biztos, hogy újra látni fogod őt. Nem tudom, hogy valaki hogyan élhet át ilyesmit anélkül, hogy az gyökeresen megváltoztatná az életét
– zárta szavait a férfi.
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