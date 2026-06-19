„A bizalom újraépíthető?” – nemrég vesztette el lányát, ennek ellenére is folyamatosan megcsalja őt a hűtlen férj

„Éppen a lányomat gyászolom, de a férjem folyamatosan megcsal, és nem tudom, hányszor tudok még megbocsátani neki” - mondta egy nő a The Sun tanácsadójának.

Folyamatosan megcsalja a gyászoló anyukát férje

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Gyász ellenére is folyamatosan megcsalja feleségét a hűtlen férfi

A 48 éves nő és 50 éves férje 14 éve házasok, és sokáig úgy hitte, kapcsolatuk erős. Mindez azonban 18 hónappal ezelőtt megváltozott.

A nő lánya - aki előző kapcsolatából született - rákdiagnózist kapott, és a betegség szinte a semmiből érkezve néhány hónap alatt elvette az életét. Az anyuka ekkor kórházi látogatások és székeken töltött éjszakák között élt; amikor lánya hospice-ba került, minden idejét mellette töltötte. A lány mindössze 17 éves volt, és az anya szerint elvesztése élete legfájdalmasabb időszaka volt.

Nem sokkal a diagnózis után derült ki számára, hogy férje viszonyt folytat egy másik nővel: flörtölő üzeneteket talált a telefonján. A férj akkor megesküdött, hogy csak egy buta hiba volt, amit azért követett el, mert magányosnak érezte magát, miközben a nő a lányával töltötte az idejét.

Bár a megcsalás teljesen összetörte, a helyzet súlyossága miatt akkor még megbocsátott neki.

Aztán újra megtörtént. És újra. És újra.

Nemrég már ötödször kapta rajta a férjét, de a reakció mindig ugyanaz: a férfi sír, könyörög, azt mondja, szereti őt, és nem akarja elveszíteni. A nő szerint ilyenkor néhány hétig ismét tökéletes férjként viselkedik, majd minden visszatér a régi kerékvágásba. A nő már azt sem érti, miért teszi ezt újra és újra a férje.

A tanácsadó szerint bár a gyász valóban megváltoztathatja egy kapcsolat dinamikáját, ez semmilyen körülmények között sem mentség a hűtlenségre.

A bizalom újraépíthető a hűtlenség után, de csak akkor, ha valódi elszámoltathatóság és következetes erőfeszítés van hosszú távon

- mondta, hozzátéve, hogy szakemberrel folytatott beszélgetések talán segíthetnek a kapcsolat megmentésében.