Döbbenetes titok látott napvilágot: Minden héten templomba jár a kigyúrt magyar valóságshow-sztár!

Pumped Gabo olyan elképesztő pálforduláson ment keresztül az utóbbi időben, amire valószínűleg senki sem számított. A TV2 egykori sztárja a Szemeszter podcast legutóbbi adásában vendégeskedett, ráadásul hűséges barátja, a szintén viharos múltú Aurelio Caversaccio is elkísérte. A két korábbi reality-legenda beszélgetése hamar rendkívül mély és váratlan irányt vett, a nézők pedig csak kapkodták a fejüket a hallottak alapján.

Pumped Gabo élete 180 fokos fordulatot vett, miután megtért (Fotó: Bors)

Pumped Gabo templomba jár

Bár a kigyúrt celeb spirituális útkereséséről és megváltozott életfelfogásáról már korábban is rengeteget olvashattunk, a most napvilágot látott részletekre senki sem volt felkészülve. Gabo egy egészen elképesztő titkot osztott meg a hétvégi rutinjáról, és tisztázta, hogy a zajos klubok helyett ma már egy apró közösségbe jár, miközben egy idős hölgyet is önzetlenül segít eljuttatni a misére.

Minden hétvégén eljárok a templomba. Öten-hatan vannak a templomban, és van egy öreg néni, akinek már fáj a háta, és én viszem kocsival oda



– árulta el a műsorban Gabo, teljesen megdöbbentve még Aureliót is.

Szerinte a Földön legerősebb az ördög jelenléte

A belső átalakulás és az új életmód azonban egyáltalán nem mentes a kőkemény lelki harcoktól sem. Gabo nyíltan beszélt arról, mekkora bűntudat gyötri, ha esetleg kihagy egyetlen alkalmat is, majd döbbenetes nyíltsággal fogalmazta meg a sötét erők földi jelenlétével kapcsolatos, mély gondolatait: „Nagyon sz@rul éreztem magam, amikor nem mentem el a múltkor. Isten hív mindenkit a világon a világosságra, csak itt a Földön nagyon erős az ördög jelenléte” – vallotta be őszintén a híresség, utalva a benne zajló belső vívódásokra. A Farm VIP sztárja ezután kifejtette, mit gondol a földi lét valódi, hús-vér céljáról, a mindennapi szenvedésről, valamint a minket veszélyeztető emberi egóról.

Már nem tér le a helyes ösvényről

„Aki a mennyben járt, meghalt és visszajött, azt mondja, hogy a Földön a legerősebb az ördögnek az ereje, de ezt is Isten intézi így. Ide a lelkek nem is mernek megszületni, ide csak harcosok születnek. Nagyon nagy a szenvedés, könnyen elviheti az embert az egója rossz irányba”– árulta el Gabo.