Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Gyárfás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenetes titok látott napvilágot: Minden héten templomba jár a kigyúrt magyar valóságshow-sztár!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Pumped Gabo
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 20:00
Aurelio Caversacciovallomástemplom
Sokkoló pálfordulással rázta meg a hazai bulvárvilágot az egykori valóságshow-sztár. Pumped Gabo ugyanis elárulta, hogy a zajos partik helyett ma már minden hétvégén templomba jár.
Bors
A szerző cikkei

Pumped Gabo olyan elképesztő pálforduláson ment keresztül az utóbbi időben, amire valószínűleg senki sem számított. A TV2 egykori sztárja a Szemeszter podcast legutóbbi adásában vendégeskedett, ráadásul hűséges barátja, a szintén viharos múltú Aurelio Caversaccio is elkísérte. A két korábbi reality-legenda beszélgetése hamar rendkívül mély és váratlan irányt vett, a nézők pedig csak kapkodták a fejüket a hallottak alapján.

Pumped Gabo döbbenetes átalakuláson ment keresztül.
Pumped Gabo élete 180 fokos fordulatot vett, miután megtért (Fotó: Bors)

Pumped Gabo templomba jár

Bár a kigyúrt celeb spirituális útkereséséről és megváltozott életfelfogásáról már korábban is rengeteget olvashattunk, a most napvilágot látott részletekre senki sem volt felkészülve. Gabo egy egészen elképesztő titkot osztott meg a hétvégi rutinjáról, és tisztázta, hogy a zajos klubok helyett ma már egy apró közösségbe jár, miközben egy idős hölgyet is önzetlenül segít eljuttatni a misére.

 Minden hétvégén eljárok a templomba. Öten-hatan vannak a templomban, és van egy öreg néni, akinek már fáj a háta, és én viszem kocsival oda


– árulta el a műsorban Gabo, teljesen megdöbbentve még Aureliót is.

@7.7patrik #pumpedgabo #szemeszterpodcast ♬ eredeti hang - 77patrik

Szerinte a Földön legerősebb az ördög jelenléte

A belső átalakulás és az új életmód azonban egyáltalán nem mentes a kőkemény lelki harcoktól sem. Gabo nyíltan beszélt arról, mekkora bűntudat gyötri, ha esetleg kihagy egyetlen alkalmat is, majd döbbenetes nyíltsággal fogalmazta meg a sötét erők földi jelenlétével kapcsolatos, mély gondolatait: „Nagyon sz@rul éreztem magam, amikor nem mentem el a múltkor. Isten hív mindenkit a világon a világosságra, csak itt a Földön nagyon erős az ördög jelenléte” – vallotta be őszintén a híresség, utalva a benne zajló belső vívódásokra. A Farm VIP sztárja ezután kifejtette, mit gondol a földi lét valódi, hús-vér céljáról, a mindennapi szenvedésről, valamint a minket veszélyeztető emberi egóról.

Már nem tér le a helyes ösvényről

„Aki a mennyben járt, meghalt és visszajött, azt mondja, hogy a Földön a legerősebb az ördögnek az ereje, de ezt is Isten intézi így. Ide a lelkek nem is mernek megszületni, ide csak harcosok születnek. Nagyon nagy a szenvedés, könnyen elviheti az embert az egója rossz irányba”– árulta el Gabo.

Úgy tűnik, a Balaton Sound bikája végleg maga mögött hagyta a züllést, az éjszakázást és a felszínes celebvilágot. Gabo készen áll arra, hogy igazi lelki harcosként élje a mindennapjait, miközben csendben, a nyilvánosság kizárásával segít a rászoruló időseknek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu