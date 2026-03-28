Jakabos Zsuzsa kiesett az Exatlonból: Megszólalt az olimpikon!

Megtörtént az Exatlon Hungary első párbaja, amin Jakabos Zsuzsanna és Vadkerti Adél küzdött meg egymással. A két bajnok óriásit küzdött a versenypályán, mivel egyikőjük sem szerettet volna már az első héten távozni. Végül 4:2-es arányban Vadkerti Adél győzött, ami azt jelentette, hogy az olimpikon úszó lett az Exatlon 2026-os évadának első kiesője. Újságírónknak Jakabos Zsuzsanna Dominikán adott interjút kiesése után.

Az Exatlon Hungary első kiesője nem csalódott magában

Szerettem volna kipróbálni magam egy ilyen versenyben. Tudtam, hogy nagyon más, mint amit eddig csináltam, de tetszett a kihívás része. Nem voltak nagyra törő álmaim, hogy szeretném megnyerni a műsort, sokkal inkább az élmény miatt jöttem. Azt gondolom, hogy mindent beleadtam, de azért jobb lett volna kicsit tovább maradni

— mondta lapunknak Jakabos Zsuzsanna.

A párbaj másik résztvevője Vadkerti Adél volt, aki a második legrosszabb statisztikával rendelkezett az első hét után. Ekler Luca, aki eddig száz százalékos mérleggel áll a műsorban, ezért is választotta őt, hogy induljon el Zsuzsa ellen a párbajban. „Egy olyan versenyzőtől kaptam ki, aki szerintem nagyon jó lesz majd. Lehet, hogy az első héten ezt nem tudta megmutatni, de véleményem szerint Adél egy nagyszerű versenyző. A jobbtól pedig nem szégyen kikapni” – jelentette ki az olimpikon úszó.

Jakabos Zsuzsa már alig várja, hogy hazatérjen

Attól függetlenül, hogy kevés időt szerepeltem a műsorban, már lassan három hete, hogy eljöttem otthonról. Minden rosszban van valami jó és azt, hogy láthatom a családomat napokon belül, nagyon várom már

— jelentette ki az olimpikon.

A bajnokok és kihívók egyik legnagyobb nehézsége, hogy család és telefon nélkül kell élniük. Jakabos Zsuzsának, családján kívül is voltak nagy hiányai, mint például az alvás. „Amikor részt vettünk az élményjátékon és hajnalban értünk haza, akkor nehéz volt reggel hétkor felkelni. Az biztos, hogy nagyon hiányzik, hogy kialudjam magam. Emellett pedig plusz nehézség volt, hogy a második nap után elkezdtem érezni a térdem és nem szerettem volna lesérülni” – mesélte lapunknak Jakabos Zsuzsanna.