Döbbenet! Ez a versenyző lett az Exatlon Hungary első kiesője

Az Exatlon Hungary 2026 már az első héten hatalmas izgalmakat hozott. Az első napok még a Bajnokokról szóltak, hiszen az elején ők tudtak dominálni és megszerezni a győzelmeket, és úgy tűnt, stabilan kézben tartják az irányítást, azonban a helyzet gyorsan megfordult. A folytatásban a Kihívók vették át a lendületet, és a két kulcsfontosságú végjátékot is megnyerték.

Az Exatlon Hungary Kihívói győzelmet arattak, így a Bajnokok körül került ki mindkét párbajra ítélt versenyző (Fotó: Tumbász Hédi)

Veszélyben az Exatlon bajnokai

A Kihívók győzelmei döntötték el végül, hogy a párbajra a Bajnokok közül kerül ki mindkét versenyző, ami hatalmas fordulatot hozott a verseny elején. Ez különösen nagy feszültséget okozhatott a Bajnokok csapatán belül, hiszen már az elején elveszíthettek egy fontos tagot. A szabályok értelmében a legrosszabb statisztikával rendelkező versenyző automatikusan párbajba került, így Jakabos Zsuzsanna számára nem volt kérdés, hogy pályára kell lépnie.

Vadkerti Adél lett Jakabos Zsuzsa ellenfele, a tét óriási volt, ugyanis valakinek távoznia kellett a műsorból (Fotó: TV2)

A másik párbajozó személyéről a legjobb statisztikával rendelkező versenyző dönthetett, ami már az első héten komoly felelősséget jelentett. Ezúttal Ekler Luca volt az, aki százszázalékos teljesítményével kiemelkedett, így neki kellett meghoznia ezt a nehéz döntést.

Választása végül Vadkerti Adélra esett, így két bajnok versenyzőnek kellett egymással megküzdenie a bennmaradásért. A helyzet különösen feszült volt, hiszen a csapat már ekkor tudta, hogy az egyikük biztosan távozni fog.

Megvan az első kieső

A párbaj méltó volt az Exatlonhoz, hiszen mindkét versenyző óriási elszántsággal vetette bele magát a küzdelembe. Már az első összecsapásoknál látszott, hogy egyikük sem szeretne az első kieső lenni, így minden egyes pillanat hatalmas jelentőséggel bírt. Hatalmas izgalmak voltak, ami nem is csoda, és bár jól teljesítettek, egyiküknek távoznia kellett a műsorból.

A pálya szélén a csapattársak feszülten figyelték az eseményeket, hiszen egy erős versenyző távozása már az elején komoly hatással lehet a csapat jövőjére.

Végül elveszítette a párbaj 4:2 arányban, így Jakabos Zsuzsannának kellett búcsúznia a versenytől, tehát ő lett az Exatlon Hungary kiesője.