Döbbenetes pillanatokkal indult az Exatlon Hungary: Gelencsér Timi még sosem élt át ilyet

Hatalmas hajrával indult az Exatlon Hungary 2026-os évada, hiszen a Bajnokok és Kihívók csapata a luxus lakhelyért küzdöttek az első napi bázisjátékban. Ezt végül a pirosba öltözött Bajnokoknak sikerült megszereznie, akik a verseny során végig szép előnnyel vezettek. Ennek ellenére az Exatlon Hungary 5. évadának első adása tele volt feszült pillanatokkal, olykor még csaknem a profi sportolók is kétségbeestek. Gelencsér Timi pedig egyenesen kijelentette, ilyet még nem élt át a korábbi évadok során.

Az Exatlon Hungary Bajnokok és Kihívók számára egyaránt új kihívás, így nem csoda, hogy elképesztő küzdelemmel startolt a műsor (Fotó: TV2)

Az Exatlon 2026-os évada teljes gázzal elindult, hiszen a csapatoknak már az első adásban elképesztő motivációt adott, hogy az eredményük alapján dőlt el, hogy egy hétig a luxusbázison vagy a puritán táborban fognak lakni. Az adást Nagy Dani Exatlon bronzérmes öccse, Nagy Benedek és Filutás Viktor kerékpárversenyző csatája indította, amit a Kihívók sztárja sajnos el is veszített, ám a második körben elképesztő győzelmet aratott Lencse László felett, akinek a műsor első focistájaként sajnos nem sikerült bizonyítani tegnap. Hasonlóan érezhette magát Kenderesi Tamás úszó olimpikon is, aki az első futamot a vizes rész ellenére szintén csúnyán elbukta, ám a második alkalommal sikerült szépítenie, a Kihívók Horváth Rolandja ellen. Ráadásul a sportelemző elsőre elképesztőt futott, és olyan durva hátrányból aratott gyönyörű győzelmet Valkusz Máté felett, hogy még Gelencsér Tímeát is teljesen lenyűgözte.

Ekler Luca paralimpikonként indult az Exatlon Hungary új évadában, és már az első adásban bebizonyította, ő közel sem gyenge láncszem (Fotó: TV2)

Az Exatlon Hungary paralimpikonja mindenkit ledöbbentett

A műsor első paralimpiai bajnoka, Ekler Luca hihetetlen elszántsággal vágott bele a versenybe, hiszen a keze miatt nagyon tart attól, hogy némi hátrányból indul a többiekkel szemben, de mai teljesítménye azt bizonyítja, hogy erről szó sincs. A paraatléta a saját körében olyan pontossággal versenyzett, hogy végül elsöprő győzelmet tudott aratni versenytársa felett. Palik László műsorvezetőtársa, a küzdelmet nézve, úgy érezte, olyan pillanatokat élhetett át, amiket korábban még egyik évadban sem.

Luca, a futamotok után végig rázott a hideg. Én ilyet itt, az Exatlonban még nem éreztem, pedig voltam itt pár évadot

- jelentette ki Gelencsér Timi a versenyzőre nézve.