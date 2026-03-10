Jakabos Zsuzsanna kitálalt, ezért vállalta valójában az Exatlont

Március 23-án indul a népszerű sport reality új évada, amelyben húsz sportoló méri össze az erejét Dominikán, a kőkemény akadálypályákon. Az Exatlon Hungary Bajnok csapatát erősíti többek közt Jakabos Zsuzsanna is, az ötszörös olimpikon úszónő. A már visszavonult élsportoló elárulta, nem sokat gondolkozott a válaszon, amikor megkeresték a TV2-től.

Az Exatlon Hungary Bajnokcsapatát erősíti Jakabos Zsuzsanna úszónő (bal elől) (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Exatlon: Jakabos Zsuzsanna alig várja az indulást

Négy év után hamarosan visszatér a TV2 közkedvelt sport-realityje! Az Exatlon Hungary 2026-os csapata nagyon erősnek ígérkezik, a Bajnokok és a Kihívók is nagyon elszántak. A pirosak táborát erősíti Jakabos Zsuzsanna is, aki nem is titkolja, szeret kilépni a komfortzónájából, ezért is mondott igent a műsorra.

Örülök, hogy túl vagyunk a sajtótájékoztatón és nem kell tovább titkolóznom. Amikor megkerestek, bevallom őszintén, nem gondolkoztam túl sokat, mert nagyon szimpatikus volt, hogy ez a műsor a sportról szól, meg lehet mutatni picit más szemszögből. Nagyon izgatott vagyok, alig várom, hogy elinduljunk, azt gondolom nagyon jó kis csapat lett a Bajnokcsapat. Bár személyesen nem ismertem mindenkit, azt kell mondjam, büszke vagyok arra, hogy közöttük lehetek. Az egész kaland nagyon izgalmas, teljesen más, mint amit eddig csináltam, szeretem, amikor ki kell lépnem a komfortzónámból!

– mondta a 26-szoros Európa-bajnoki érmes, sokszoros magyar bajnok úszó, aki nemrég elárulta, rengeteg pénzt bukott el.

Jakabos Zsuzsa azt is elárulta, nézte-e a korábbi Exatlon évadokat, tudja-e mi vár rá.

„Bár azt hiszem, az állóképességemmel nem lesz gond, jó formában vagyok, szerintem nem lehet igazán felkészülni arra, ami Dominikán vár ránk. Persze láttam részeket a műsorból, de biztosan lesznek új kihívások, új pályák. De amennyire lehetett, én felkészültem, nem fogok megijedni a váratlan helyzetektől sem. Az is biztos, hogy számomra, de szerintem a többieknek is, meglepetés lesz kint minden. A sportkarrieremben is volt, hogy alkalmazkodnom kellett új helyzetekhez, de ez itt merőben más lesz, mint amit eddig csináltam.”