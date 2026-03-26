Megtört a jég! A kihívók csapata nyerte az Exatlon harmadik napját!

Nagy fordulatot hozott az Exatlon Hungary harmadik versenynapja. A bajnokok kényelmesen húzták be az első két versenyt, és remélték, hogy a következő is hasonlóan fog alakulni. A kihívóknak viszont más elképzelése volt, és fölényes győzelmet arattak. A végjáték első napja kiemelten fontos, mivel ez határozza meg, hogy melyik csapat versenyzője lesz az, aki párbajra kényszerül pénteken. A kihívók győzelmével világossá vált, hogy a bajnok csapat egyik női tagja lesz veszélyben a hét utolsó adásában.
A kihívók erősen indították a napot, mivel hamar nagy előnyre tettek szert. Boró már az első futásnál nagyot futott, megszerezve ezzel az első pontot. Az eddigi adásokban most először fordult elő, hogy nem a bajnokok indultak előnyből, ami újabb motivációt adott a csapatnak.
Nagyon büszke voltam a csapatra, mindenki felkészülten érkezett erre a napra és hatalmas csapatösszhang alakult ki. Mindenki egy célért futott, és úgy érzem, hogy most érkeztünk meg a versenyre
– mondta Sótonyi Boró.
Egy ilyen héten, amikor női kiesője lesz az Exatlon 2026-os évadának, Borónak és a többi lánynak kiemelten fontos volt, hogy ne az ő csapatukból kerüljön valaki veszélybe. „Én úgy gondolom, hogy mindenképpen, minden lány felszívta magát. Az első két napban látható volt, hogy alapvetően a fiúk hoztak pontot, de most minden lány megrázta magát. Éreztük a tétet és mindenki teljes mértékben odatette magát” – jegyezte meg a kihívó versenyző.
A kék csapat nem is akárhogyan húzta be a tegnapi napot, mivel 10-4-es fölénnyel sikerült megnyerniük az első végjátékot. Boró elmondása szerint ez jót tett a csapat mentális erejének és innentől reméli, hogy nagyobb fokozatra tudnak kapcsolni.
A kihívók csapatának egyik legnagyobb motivátora is nagyszerűen teljesített a végjátékban. A sportelemző elmondása szerint nem csalódott társaiban, mivel nem lehajtott fejjel áltak ki a bajnokok ellen.
Én nagyon boldog voltam a saját teljesítményem és a csapat teljesítménye miatt is. Nagyon nehéz volt az utolsó meccspontot behúzni, de sikerült és annak kimondottan örülök, hogy mindenkinek jött az első győzelem
– mondta Horváth Roli.
A kihívók már most a mai végjátékra összpontosítanak, amit ismét szeretnének behúzni. Ezzel azt érné el a csapat, hogy tőlük biztos nem lenne kieső a héten. „Biztos vagyok benne és mondtam is előtte a többieknek, ha megnyerjük az első végjátékot, nagyobb eséllyel fogunk nekimenni a második körnek. Most a bajnokokon van a nyomás, a győzelmi kényszer, mi pedig már megteremtettük magunknak az esélyt, hogy a lányok egyben maradjanak” – jelentette ki Horváth Roland.
Az adás végén Palik László felfedte, hogy a bajnok csapat eddig leggyengébben teljesítő női tagja lesz pénteken a párbaj egyik résztvevője. Így pedig Jakabos Zsuzsanna lesz az, aki megmérkőzik majd egy másik versenyzővel.
Ma 20 órakor a TV2 Exatlon Hungary negyedik adásában fény derül, hogy kivel kell megküzdenie Zsuzsának pénteken.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.