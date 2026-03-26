Megtört a jég! A kihívók csapata nyerte az Exatlon harmadik napját!

Nagy fordulatot hozott az Exatlon Hungary harmadik versenynapja. A bajnokok kényelmesen húzták be az első két versenyt, és remélték, hogy a következő is hasonlóan fog alakulni. A kihívóknak viszont más elképzelése volt, és fölényes győzelmet arattak. A végjáték első napja kiemelten fontos, mivel ez határozza meg, hogy melyik csapat versenyzője lesz az, aki párbajra kényszerül pénteken. A kihívók győzelmével világossá vált, hogy a bajnok csapat egyik női tagja lesz veszélyben a hét utolsó adásában.

Sótonyi Boró szerint nagy löketet adott csapatuk női tagjainak, hogy tőlük is búcsúzhat valaki az Exatlon első hetén (Fotó: Tumbász Hédi)

Sótonyi Boró megadta az alaphangot az Exatlon Hungary harmadik napján

A kihívók erősen indították a napot, mivel hamar nagy előnyre tettek szert. Boró már az első futásnál nagyot futott, megszerezve ezzel az első pontot. Az eddigi adásokban most először fordult elő, hogy nem a bajnokok indultak előnyből, ami újabb motivációt adott a csapatnak.

Nagyon büszke voltam a csapatra, mindenki felkészülten érkezett erre a napra és hatalmas csapatösszhang alakult ki. Mindenki egy célért futott, és úgy érzem, hogy most érkeztünk meg a versenyre

– mondta Sótonyi Boró.

Egy ilyen héten, amikor női kiesője lesz az Exatlon 2026-os évadának, Borónak és a többi lánynak kiemelten fontos volt, hogy ne az ő csapatukból kerüljön valaki veszélybe. „Én úgy gondolom, hogy mindenképpen, minden lány felszívta magát. Az első két napban látható volt, hogy alapvetően a fiúk hoztak pontot, de most minden lány megrázta magát. Éreztük a tétet és mindenki teljes mértékben odatette magát” – jegyezte meg a kihívó versenyző.

A kék csapat nem is akárhogyan húzta be a tegnapi napot, mivel 10-4-es fölénnyel sikerült megnyerniük az első végjátékot. Boró elmondása szerint ez jót tett a csapat mentális erejének és innentől reméli, hogy nagyobb fokozatra tudnak kapcsolni.

Horváth Roli szerint jobban felkészültek a bajnokokból a mai futamra, mint fordítva (Fotó: Tumbász Hédi)

Horváth Roland büszke a csapatra

A kihívók csapatának egyik legnagyobb motivátora is nagyszerűen teljesített a végjátékban. A sportelemző elmondása szerint nem csalódott társaiban, mivel nem lehajtott fejjel áltak ki a bajnokok ellen.

Én nagyon boldog voltam a saját teljesítményem és a csapat teljesítménye miatt is. Nagyon nehéz volt az utolsó meccspontot behúzni, de sikerült és annak kimondottan örülök, hogy mindenkinek jött az első győzelem

– mondta Horváth Roli.