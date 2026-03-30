Ázsia Expressz: Molnár Viktor és fia nem tudják, mire vállalkoztak – Exkluzív interjú!

Évadról évadra felmerül a kérdés, hogy ha az éppen aktuális futam résztvevői, akár csak egyetlen rész erejéig is látták, mire kell számítaniuk az Ázsia Expresszben, akkor: mégis miért mondtak igent a TV2 sikerműsorától érkező felkérésre? A válasz általában nagy röhögés, de van, hogy a híresség valójában nem tudja, mire is vállalkozott, amikor aláírta a szerződését. Hogy tényleg jobb-e félni, mint megijedni, azt nem tudjuk, de hamarosan ki fog derülni, hiszen napokon belül elindul nyolc újabb páros, hogy részt vegyenek az Ázsia Expressz hetedik évadának forgatásán. A műsor idén visszatér az amerikai kontinensre, vagyis ismét?: Felfedezzük Amerikát! Két páros neve már ismert, hiszen a csatorna, vasárnap bejelentette Gombos Edina-Alberto indulását, és az is kiderült, hogy a Házasság első látásra című sikerműsor más-más évadból megismert, majd egymásba szerető Deák Rebeka és Kabai András is igent mondtak az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát! kihívásra. Most Molnár Viktorral és a fiával, Titusszal bővült a lista, illetve bejelentették, hogy a Séfek Séfe két sztárja, Vomberg Frigyes és Tischler Petra is csatlakozik a játékosokhoz.
Apa és fia együtt vágnak bele az Ázsia Expresszbe
A Bors első körben a Kincsvadászok kereskedőjének és fiának tette fel a fenti kérdést: Miért??? „A helyzet az, hogy akkor néztem meg pár részt az Ázsia Expressz korábbi évadaiból, amikor megkerestek a lehetőséggel. Lehet, hogy nem voltam elég alapos, de már mindegy, hiszen hamarosan indulunk” – kezdte nevetve Molnár Viktor, aki három fia közül a legifjabbal vág bele életük kalandjába. „Amikor szóba került, hogy az egyik fiam lehetne a társam, hamar kiderült, hogy Titusz lehet a befutó, hiszen a két idősebb vizsgákra készül.”
Ezen a ponton bennem még egy csomó kétely munkált, de Titusznak sikerült bennem is felébresztenie a lelkesedést és a kalandvágyat.
„Mostanra már egyfajta apa-fia kihívásként tekintek a ránk váró megpróbáltatásokra” – mesélte a Borsnak a Kincsvadászok kereskedője, aki még két nyomós okot tudott felsorakoztatni a döntése mellett. „Rám fér egy kis fogyókúra, de az a helyzet, hogy itthon ez csak egy vágyálom, mert nem megy úgy, ahogyan kellene. Azt hiszem, az Ázsia Expressz megoldja helyettem ezt a problémát. Amire pedig mindennél jobban vágyom: az a pillanat, amikor elveszik a telefonomat és ezzel elvágnak a külvilág minden zajától. Szerintem mindenkire ráfér egy alapos digitális detox” – tette hozzá Molnár Viktor.
És vajon mi hajtja a 17 éves Molnár Tituszt, aki végül „belekergette” édesapját a nem mindennapi vállalásba? „Egyértelműen a kalandvágy! Sokat láttam már a világból, de a bolygó méretéhez képest még szinte semmit. Engem a felfedezés öröme hajt” – jelentette ki a „kincsvadász” legfiatalabb gyermeke, aki biztos benne, hogy az Ázsia Expresszben elő fognak jönni édesapja, a nyilvánosság előtt eddig rejtve maradt különleges képességei. „Én tökéletesen tisztában vagyok édesapám képességeivel. Alapvetően egy szerény ember, de megvannak azok a sajátosságai, amikbe kapaszkodhatok majd én is, amikor váratlan és képtelen helyzetekbe sodródunk Dél-Amerikában. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy időnkét mindketten megtörünk majd, és bőven vannak bennem, bennünk kételyek is.”
Szerintem a humor lesz majd az a fegyverünk, amivel átvészeljük a rosszabb napokat
– fogalmazott Molnár Titusz.
Az Ázsia Expressz hetedig szériájának apa-fia párosa meglepő módon, nem különösebben készül fel a rájuk váró, embert próbáló és küzdelmes játékra. Nagyjából úgy vannak vele, hogy fejest ugranak az Ázsia Expresszbe és… „Nincs extra felkészülés. Vagyis van, de igazából éppen arra készülünk fel, amit itt hagyunk és nem arra, ami ránk vár. Most is éppen egy közelgő kiállítás megnyitójára készülünk, ami éppen az utazás előtti estén lesz. Mikor máskor, ha nem most? A fiam, aki nyilvánvalóan az erőt és a lendületet adja majd a csapatmunkához, bicegve indul, mivel néhány hete még fekvőgipszben volt a lába egy sérülés miatt. Szóval, van némi hendikepünk, ami a fizikai felkészültségünket illeti, de innen szép nyerni” – magyarázta a Kincsvadászok közkedvelt kereskedője, aki mint mondja, kicsit sem finnyás, így attól sem tart, hogy olyasmit kell majd megennie, aminek már a látványától is borsódzik a háta. „Tényleg keveset tudok az Ázsia Expresszről, de azt igen, hogy szinte minden évadban kerültek terítékre szörnyűségek, legyen szó akár egy gasztro feladatról, vagy egy kedves szállásadótól kapott vacsoráról.”
Részemről eddig bármit megettem, ami ilyen céllal elém került, így mondhatni, edzett vagyok ezen a téren
– fogalmazott magabiztos vakmerőséggel a galériatulajdonos, majd csak úgy csendben, hogy ne adjon ötleteket az Ázsia Expressz feladataiért felelős stábtagoknak, megsúgta, mivel lehet őt kikergetni a világból. „Azt hiszem, egyetlen élőlény van, amelyiktől kifejezetten undorodom, az pedig az egér. Szóval, ha egy feladatban előkerül ez a kis rágcsáló, akkor elszakadhat a cérna, de ígérem, megpróbálom férfiasan leküzdeni a viszolygásomat” – vallotta meg titkát az indulás előtt Molnár Viktor. A Kincsvadászok kereskedőjének fia szintén végigvette magában a félelmeit, de nem jutott sokra velük. „A kaja kérdéssel szerintem nekem sem lesz gondom. Elvégre apám fia vagyok… Szerencsére bennem még nem alakult ki semmilyen „állati para”, de a brazíliai őserdőben élő veszélyes állatok közelségének gondolata azért nem esik olyan jól. De, ha bármi ilyesmi bekövetkezik, majd arra gondolok, hogy amit feladatul kapunk, az alapvetően biztonságos, még akkor is, ha első pillantásra nem annak tűnik” – nevetett az idei Ázsia Expressz mezőny, feltehetően legfiatalabb résztvevője.
Mit tudunk biztosan az Ázsia Expresszről? Hogy meseszép tájakra kalauzol el minket évadról évadra? Igen. Hogy a versenyző párosok egyik nehézségből a másikba esnek a forgatás hosszú hetei alatt? Naná! Hogy kapcsolatpróbáló még akkor is, ha az ember a legjobb barátjával, élete szerelmével, vagy vér szerinti rokonával vág bele a kalandba? Na, ezt is pontosan tudjuk! És tudja ezt a Molnár Viktor-Molnár Titusz páros is. Ahogyan azzal is tisztában vannak, hogy nem csak a párosuk között alakulhatnak nem várt feszültségek, de az ellenfelekkel köttetett szövetségek is illékonyak. Sőt, néha kemény viták robbanhatnak ki köztük és az ellenfeleik között, még akkor is, ha a vitás felek mindegyike a türelem és a megértés szobrai idehaza.
Nem tudjuk, mi vár ránk Bolíviában és szerencsés esetben aztán Brazíliában. Ahogy azt sem tudjuk, hogyan kezeljük majd a váratlan helyzetekből fakadó konfliktusokat.
„Biztosan lesznek olyan sarokpontok, amikor összefeszülünk, vagy akár túl is lövünk a célon, de mindkettőnknek van humorérzéke, ráadásul nagyon hasonló is, így a tervek szerint majd kiröhögjük magunkat, ha kínos helyzetbe sodródnánk. Biztosak vagyunk benne már most, hogy bármi, ami az Ázsia Expresszben történik, az nem fog átlépni egy határt. Sem így, sem úgy. Mi, apa és fia maradunk és szerintem ez eleve garancia és biztosíték sok mindenre” – fűzte hozzá Molnár Titusz, akitől édesapja vette át a szót. „Be kell valljam, hogy egyetlen Ázsia Expressz évad első hetét néztem végig. Egyébként bejött, ami egy kicsit meg is nyugtatott, de így nem is láttam különösebb konfliktust. Persze, ahogy hallottam, választhattam volna bőven olyan évadot, amiben ekkorra már komplett frontvonalak alakultak, de nem így lett és talán jobb is így. Mert az apró rágcsálókon túl, a konfliktusoktól irtózom nagyon. Egyáltalán nem vagyok felkészülve arra, hogy ki kell majd csesznünk másokkal, ha egy feladat úgy kívánja. Persze meg fogjuk tenni, de… Nagyon nem szeretem a konfliktusos helyzeteket. Jó, ki szereti ezeket? De én tényleg extrém módon kerülöm a vitás szitukat. Attól tartok, hogy ez az Ázsia Expressz forgatásán nem fog menni…” – mondta az utazás előtt néhány nappal Molnár Viktor, megint és még nevetve.
