Ázsia Expressz: Molnár Viktor és fia nem tudják, mire vállalkoztak – Exkluzív interjú!

Évadról évadra felmerül a kérdés, hogy ha az éppen aktuális futam résztvevői, akár csak egyetlen rész erejéig is látták, mire kell számítaniuk az Ázsia Expresszben, akkor: mégis miért mondtak igent a TV2 sikerműsorától érkező felkérésre? A válasz általában nagy röhögés, de van, hogy a híresség valójában nem tudja, mire is vállalkozott, amikor aláírta a szerződését. Hogy tényleg jobb-e félni, mint megijedni, azt nem tudjuk, de hamarosan ki fog derülni, hiszen napokon belül elindul nyolc újabb páros, hogy részt vegyenek az Ázsia Expressz hetedik évadának forgatásán. A műsor idén visszatér az amerikai kontinensre, vagyis ismét?: Felfedezzük Amerikát! Két páros neve már ismert, hiszen a csatorna, vasárnap bejelentette Gombos Edina-Alberto indulását, és az is kiderült, hogy a Házasság első látásra című sikerműsor más-más évadból megismert, majd egymásba szerető Deák Rebeka és Kabai András is igent mondtak az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát! kihívásra. Most Molnár Viktorral és a fiával, Titusszal bővült a lista, illetve bejelentették, hogy a Séfek Séfe két sztárja, Vomberg Frigyes és Tischler Petra is csatlakozik a játékosokhoz.

Molnár Viktor és Molnár Titusz úgy döntöttek, nem készülnek fel arra, amire úgy sem lehet. Ahogy esik, úgy puffan alapon vágnak bele az Ázsia Expressz hetedik szériájába (Fotó: TV2)

A Bors első körben a Kincsvadászok kereskedőjének és fiának tette fel a fenti kérdést: Miért??? „A helyzet az, hogy akkor néztem meg pár részt az Ázsia Expressz korábbi évadaiból, amikor megkerestek a lehetőséggel. Lehet, hogy nem voltam elég alapos, de már mindegy, hiszen hamarosan indulunk” – kezdte nevetve Molnár Viktor, aki három fia közül a legifjabbal vág bele életük kalandjába. „Amikor szóba került, hogy az egyik fiam lehetne a társam, hamar kiderült, hogy Titusz lehet a befutó, hiszen a két idősebb vizsgákra készül.”

Ezen a ponton bennem még egy csomó kétely munkált, de Titusznak sikerült bennem is felébresztenie a lelkesedést és a kalandvágyat.

„Mostanra már egyfajta apa-fia kihívásként tekintek a ránk váró megpróbáltatásokra” – mesélte a Borsnak a Kincsvadászok kereskedője, aki még két nyomós okot tudott felsorakoztatni a döntése mellett. „Rám fér egy kis fogyókúra, de az a helyzet, hogy itthon ez csak egy vágyálom, mert nem megy úgy, ahogyan kellene. Azt hiszem, az Ázsia Expressz megoldja helyettem ezt a problémát. Amire pedig mindennél jobban vágyom: az a pillanat, amikor elveszik a telefonomat és ezzel elvágnak a külvilág minden zajától. Szerintem mindenkire ráfér egy alapos digitális detox” – tette hozzá Molnár Viktor.