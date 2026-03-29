Fél éve szerelmesek, máris jön a végső próba: Az Ázsia Expressz döntheti el Deák Rebeka és Kabai Andris sorsát?

Hamarosan indul az Ázsia Expressz 7. évadának forgatása, és a napokban sorra jelenti be a TV2 Fischer Vision oldalakon azt a nyolc párost, akik próbára teszik erejüket és türelmüket a világ túlsó felén. Bár a műsor címe a régi, a helyszín idén teljesen új: a versenyzők Dél-Amerikába utaznak, ahol Bolívia és Brazília embert próbáló terepein, dzsungelekben és magaslati városokban kell boldogulniuk. A bejelentett nevek között szerepel a népszerű zenészpáros, a Házasság első látásra korábbi szériáiból megismert Deák Rebeka (Becca) és Kabai Andris is. Bár a rajongókat meglepte a hír, hiszen a fiatalok szerelme még csak fél éve tart, hatalmas erőkkel szurkolnak nekik, hiszen Becca és Andris most egy olyan környezetben bizonyíthatnak, ahol a kényelemnek és a filtereknek nyoma sincs.
Deák Rebeka számára a kaland nemcsak verseny, hanem egyfajta belső megtisztulás is, amire már régóta vágyott a pörgős mindennapok után:
Az élet sem könnyű, mégis szép! Optimista vagyok, hiszen szeretem a kalandokat. El sem tudom mondani, hogy mennyire várom már a pillanatot, amikor elveszik a mobiltelefonunkat és elkezdődik számunkra a digitális detox. Éhezem arra, hogy kiszakadjak egy kicsit a mindennapi mókuskerékből és valami nagyon, de nagyon mást csináljak. Tudom, hogy fizikálisan és mentálisan is megterhelő lesz, de közben mégis csak egyfajta kikapcsológomb lesz ez az egész őrület”
– kezdte lelkesen a Házasság első látásra Becca a Borsnak. Párja, Andris hasonlóan izgatottan várja a nomád körülményeket, őt leginkább a határai feszegetése és a komfortzónáján kívüli létezés foglalkoztatja: „Régóta játszom már a gondolattal, hogy szeretném magam idézőjelesen őrült szituációba helyezni. Ugyanakkor eleve szeretem kívül helyezni magam a komfortzónámon és feszegetni a határaimat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyan üzemelek ilyen helyzetben. Igazi önismereti tréning lesz ez a kaland” – tette hozzá a népszerű DJ.
Sokan találgatják, hogy egy ilyen friss kapcsolatot – hiszen alig fél éve alkotnak egy párt – hogyan érint majd az állandó stressz és a fizikai kimerültség, de Rebeka optimista: szerinte ez lesz szerelmük végső próbatétele:
Azzal is tisztában vagyok, vagyis vagyunk, hogy fordulópontja lesz az életünknek és főleg a kapcsolatunknak az Ázsia Expressz. Arra számítunk, hogy pozitív kicsengése lesz a közös életünk tekintetében. Önismereti és párkapcsolati próbatétel lesz az biztos, de éppen ez az egyik ok, amiért igent mondtunk, amikor a TV2 megkeresett minket a lehetőséggel. Láttuk már egymást részegen, fáradtan, elgyötörten, de ez most egy új szint lesz. Mondhatjuk, hogy ha ezt túléli a kapcsolatunk, akkor a mi szerelmünk valóban az égben köttetett. Az a cél, hogy éppen olyan szerelmesen térjünk majd haza, mint ahogyan elindulunk. Nálunk nincsenek egoharcok és nincsenek elcsúszva a férfi, női szerepek. Ráadásul ha össze is kapunk majd, biztosan nem fogok a fejéhez vágni évekkel ezelőtti sérelmeket, hiszen csak fél éve vagyunk együtt
– szögezte le.
A taktikai haditervük már körvonalazódott: Becca a szívével és az empátiájával, Andris pedig a racionális döntéseivel igyekszik előrébb jutni a versenyben: „Andris lesz az, aki a a kényes döntéseket meghozza a játék során. Mert ha rajtam múlik, én minden ellenfelünkkel, kézen foga sétálok majd be a célba. Ő lesz a csapatunk taktikai ereje” – ismerte el az énekesnő, de Andris szerint a fizikai kimerültség és a nyelvi korlátok még a legjobb taktikát is keresztülhúzhatják:
A kialvatlanságtól tartok leginkább. Felkészítettük magunkat lélekben arra, hogy lesznek olyan estéink, amikor szívünk szerint kifordulnánk egy adott szálláshelyről, mert nem lesz elég komfortos és akkor még finoman fogalmaztam. Az a tervünk, hogy minden szálláskeresésnél az első lehetőséget zokszó nélkül elfogadjuk és nem igényeskedjük túl a dolgokat. Mert nagyon fontos lesz, hogy minden nap, a lehetőségekhez képest a legtöbb időt töltsük effektív alvással, hogy legyen erőnk a másnapi megpróbáltatásokhoz. Tartok még a nyelvi nehézségektől, de mindketten igyekszünk alap szinten felkészülni. Portugálul és spanyolul beszélnek az ott elő emberek, így most ezen a két nyelven írt „szócetlik” borítják a fürdőszobánkat és a lakás több pontját is. Mindkettőnk erőssége a kommunikációban rejlik, de ez a képességünk, most ki lesz „herélve”
– árulta el Andris.
A gasztronómiai kihívások is tartogatnak nehézségeket, különösen Becca számára, aki húsmentes étrendje miatt aggódhat a steak-imádó Dél-Amerikában: „Szabolcsi gyomrom van, vagyis én a vasszöget is megeszem. Akadnak allergiás dolgaink, de majd ahogy esik, úgy puffan. Nem aggódom ezen előre. Én például nem eszem húst, ami akár gondot is jelenthet majd. Akár egy konkrét feladat során is, de majd lesz valahogy” – mondta Becca, míg Andris már a koplalást is beiktatta a felkészülésébe.
„Nálam a kaja is sarkalatos kérdés lesz, mert még itthon is vannak néha gondjaim. Mondjuk úgy, hogy ha nem figyelek, nem vagyok túl jól. Egyébként bizonyos értelemben nagy ínyenc vagyok, hiszen az utazásaim során, ettem már jó pár helyi különlegességet. Bogarat, ezt-azt. És most is biztosan hajtani fog a kíváncsiság, illetve számítok is olyan feladatokra, ahol valami egészen extrém dolgot kell majd megennünk, hiszen ez minden évadban megesett. Vannak félelmeim és már leküzdött félelmeim. Minden évben igyekszem egyet-egyet legyőzni az olyanokból, mint a tériszony, vagy éppen a víziszony. Amivel még dolgom van, az a madárfóbiám. Attól tartok, hogy az Ázsia Expresszben lesz alkalmam ezzel is megküzdeni, valamilyen feladat kapcsán”– zárta a gondolatait Andris.
A stáb hamarosan repülőre száll, és bár Deák Rebekáék kalandja önmagában is izgalmasnak tűnik, a TV2 tartogat még egy hatalmas dobást: hosszú évek után tér vissza a képernyőre a magyar televíziózás egyik ikonikus arca, Gombos Edina is, aki férjével, Albertóval vág bele a nomád körülményekkel tarkított versenybe. Ez az évad tehát garantáltan emlékezetes lesz!
