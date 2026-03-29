Fél éve szerelmesek, máris jön a végső próba: Az Ázsia Expressz döntheti el Deák Rebeka és Kabai Andris sorsát?

Hamarosan indul az Ázsia Expressz 7. évadának forgatása, és a napokban sorra jelenti be a TV2 Fischer Vision oldalakon azt a nyolc párost, akik próbára teszik erejüket és türelmüket a világ túlsó felén. Bár a műsor címe a régi, a helyszín idén teljesen új: a versenyzők Dél-Amerikába utaznak, ahol Bolívia és Brazília embert próbáló terepein, dzsungelekben és magaslati városokban kell boldogulniuk. A bejelentett nevek között szerepel a népszerű zenészpáros, a Házasság első látásra korábbi szériáiból megismert Deák Rebeka (Becca) és Kabai Andris is. Bár a rajongókat meglepte a hír, hiszen a fiatalok szerelme még csak fél éve tart, hatalmas erőkkel szurkolnak nekik, hiszen Becca és Andris most egy olyan környezetben bizonyíthatnak, ahol a kényelemnek és a filtereknek nyoma sincs.

Digitális detox: Deák Rebeka alig várja, hogy letegye a mobilját végre

Deák Rebeka számára a kaland nemcsak verseny, hanem egyfajta belső megtisztulás is, amire már régóta vágyott a pörgős mindennapok után:



Az élet sem könnyű, mégis szép! Optimista vagyok, hiszen szeretem a kalandokat. El sem tudom mondani, hogy mennyire várom már a pillanatot, amikor elveszik a mobiltelefonunkat és elkezdődik számunkra a digitális detox. Éhezem arra, hogy kiszakadjak egy kicsit a mindennapi mókuskerékből és valami nagyon, de nagyon mást csináljak. Tudom, hogy fizikálisan és mentálisan is megterhelő lesz, de közben mégis csak egyfajta kikapcsológomb lesz ez az egész őrület”

– kezdte lelkesen a Házasság első látásra Becca a Borsnak. Párja, Andris hasonlóan izgatottan várja a nomád körülményeket, őt leginkább a határai feszegetése és a komfortzónáján kívüli létezés foglalkoztatja: „Régóta játszom már a gondolattal, hogy szeretném magam idézőjelesen őrült szituációba helyezni. Ugyanakkor eleve szeretem kívül helyezni magam a komfortzónámon és feszegetni a határaimat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyan üzemelek ilyen helyzetben. Igazi önismereti tréning lesz ez a kaland” – tette hozzá a népszerű DJ.

„Láttuk már egymást részegen, fáradtan, elgyötörten, de ez most egy új szint lesz"

Sokan találgatják, hogy egy ilyen friss kapcsolatot – hiszen alig fél éve alkotnak egy párt – hogyan érint majd az állandó stressz és a fizikai kimerültség, de Rebeka optimista: szerinte ez lesz szerelmük végső próbatétele:

Azzal is tisztában vagyok, vagyis vagyunk, hogy fordulópontja lesz az életünknek és főleg a kapcsolatunknak az Ázsia Expressz. Arra számítunk, hogy pozitív kicsengése lesz a közös életünk tekintetében. Önismereti és párkapcsolati próbatétel lesz az biztos, de éppen ez az egyik ok, amiért igent mondtunk, amikor a TV2 megkeresett minket a lehetőséggel. Láttuk már egymást részegen, fáradtan, elgyötörten, de ez most egy új szint lesz. Mondhatjuk, hogy ha ezt túléli a kapcsolatunk, akkor a mi szerelmünk valóban az égben köttetett. Az a cél, hogy éppen olyan szerelmesen térjünk majd haza, mint ahogyan elindulunk. Nálunk nincsenek egoharcok és nincsenek elcsúszva a férfi, női szerepek. Ráadásul ha össze is kapunk majd, biztosan nem fogok a fejéhez vágni évekkel ezelőtti sérelmeket, hiszen csak fél éve vagyunk együtt

– szögezte le.