A Kincsvadászok sztárja elárulta, mi az ő kincse – Ettől sosem válna meg Molnár Viktor

Március közepén ismét reflektorfénybe kerültek a magyar televíziós produkciók és alkotók. A Televíziós Újságírók Díja gála 2026-ban is méltó módon ünnepelte a szakma legjobbjait, összesen 15 kategóriában osztották ki az elismeréseket. Az est nemcsak a díjakról szólt, hanem a kulisszák mögötti történetekről és személyes élményekről is. A Kincsvadászok tarolt a gálán, a Bors pedig levadászta a büszke csapatot.

A Kincsvadászok a 2025-ös év legjobb Stúdió Reality kategóriában zsebelt be díjat (Fotó: Mediaworks Archív)

A Kincsvadászok titka

A Kincsvadászok a TV2 egyik legsikeresebb produkciója, így nem okozott különösebb meglepetést, hogy idén a Televíziós Újságírók Díja 2026 eseményén a Stúdió Reality kategória győztese lett. A Kincsvadászok szereplői közül Molnár Viktor a Borsnak mesélt arról, hogyan élték meg a sikert és a díjátadót.

Persze, hogy nyertünk, nyerni jöttünk – viccelődött Molnár Viktor. – Imádjuk csinálni, imádják az emberek. A kezdetekben nem gondoltuk, hogy ennyire tetszeni fog a nyilvánosságnak a műsor

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a műsor indulásakor kívülállóként érkeztek a televízió világába.

Nem tudtuk, hogy ebből mi sülhet ki. A forgatások alatt már reménykedtünk, de senki nem gondolta, hogy ilyen szeretetcunami indul el.

A műsor egyik titka szerinte az, hogy a csapat tagjai mennyire különböző személyiségek. „A csapatban mindenki tök jó fej, és attól szerethető igazán, hogy mindenki különböző karakter” – mondta Viktor.

Molnár Viktor egykor maga sem gondolta, hogy a műsor közönségkedvenc lesz (Fotó: Mediaworks Archív)

A kulisszák mögött

Molnár Viktor arra is kitért, hogy a forgatások nem mindig könnyedek a hangulat ellenére sem.

Vannak drámai pillanatok néha a forgatások alatt és után, hogy más döntést kellett volna hozni.

A Kincsvadászok sztárja azt is elárulta, hogy ő is rendelkezik olyan tárggyal, amit nagyon fontos számára, ettől azonban sosem válna meg.

Vannak olyan tárgyaim, amitől soha nem válnék meg, de ezeknek többnyire eszmei értékei vannak. Van egy faszobrom, amit Sovánka István készített, kb. 100 ezer forintot ér, de nem adnám oda semmiért.

A műsor szórakoztató jellegéhez az egymás közötti humor is hozzájárul. Gyakoriak az élcelődések, különösen Fejes Tamás és Nagyházi Lőrinc között, de Viktor elárulta, hogy ő maga is szívesen ugratja Nagyházit.