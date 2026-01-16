Molnár Viktor kifakadt: "Az volt a hülyeség, hogy elkezdtem gondolkozni!"

Van, hogy nem épp úgy alakul egy műtárgy sorsa, mint azt elsőre gondolnánk – vagy amire az eladó készülne. A Kincsvadászok mindenkinek okozhat meglepetéseket, néha még maguknak a kereskedőknek is.

Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője végül üzletet kötött Fotó: TV2

A Kincsvadászok legutóbbi adásában több olyan tárgy is feltűnt, ami valami okból kifolyólag nem különösebben mozgatta meg a kereskedőket. Míg egy fiatal hölgy egy barokkot idéző, de a hetvenes években készült tükörrel érkezett, amit gyakorlatilag mindenki rondának titulált, addig a nyugdíjas, időnként a Szépművészeti Múzeumban is önkénteskedő Péter egy Pool-asztalt hozott, ami a mérete miatt okozott komoly fejtörést. Gyakorlatilag már a licit megkezdése előtt, sorban kiszállt Nagyházi Lőrinc, Fejes Tamás, Katona Szandra, Fertőszögi Péter, majd pedig Molnár Viktor is – így tulajdonképpen nem maradt, aki ajánlatot tegyen.

Miután az eladó felfedte, hogy 100 ezret szeretett volna kapni az asztalért, Viktor mégis úgy döntött, hogy közelebbről szemügyre veszi.

Már eleve az volt a hülyeség, hogy elkezdtem gondolkodni, az anyám úristenit!

– fakadt ki a kereskedő, aki végül hosszas variálás után ki is fizette az asztal árát, azaz végül mégis üzlettel zárult a látogatás – noha eleinte erre garantáltan nem sokan fogadtak volna.

