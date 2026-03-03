Molnár Viktor megtörte a csendet, a gyermekeiről van szó

Molnár Viktor, a Kincsvadászok sztárja különleges dolgot tett, ugyanis meglepő őszinteséggel beszélt a családjáról. Elárulta, hogy négy gyermeke van, akik közül hárman külföldön tanulnak – pontosabban csak tanultak, ugyanis ketten nemrég hazaköltöztek, a kereskedő pedig nagyon örül ennek, hiszen újra felpezsdült az élet.

Molnár Viktor / Fotó: TV2

A fiaim közül Félix a legidősebb, ő most 20 éves, és végzős egy hatéves középiskolában. Vince 19, érettségire készül, Titusz tizedikes. Ők ketten egy évig voltak magántanulók azért, hogy Spanyolországban nyelvet tanuljanak, de örülök, hogy szeptember óta újra a közelemben vannak, és időnként még közös programokat is lehet szervezni négyesben. A hétköznapjaink persze kaotikusak, mindenki végzi a dolgát, szinte lehetetlen, hogy négy ennyire különböző embernek, mint mi vagyunk összeszervezzük az idejét. Arra törekszünk, hogy hétvégén mindig legyen egy olyan program, amit együtt csinálunk. Ez lehet főzés, egy koncert vagy bármi egyéb. Már csak a lányom, Luca hiányzik, és teljes lenne a csapat, de ő most is Angliában tanul

– mondta Molnár Viktor, aki arról is beszélt, hogy az ajtaja minden gyereke és barátnője előtt nyitva áll, akkor jönnek-mennek, amikor csak akarnak.