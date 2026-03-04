Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
A szolgálati kocsikból szívták le az üzemanyagot a magyar rendőrök: elkapták őket

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 10:48
fővárosi nyomozó ügyészségsikkasztás
Négy volt rendőrt hallgattak ki sikkasztás miatt.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség sikkasztás miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt, akiknek azóta megszűnt a szolgálati jogviszonya - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán.

 

A közlemény szerint a nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult ügyben 2026 februárjában több helyszínt érintő kutatást hajtott végre az NVSZ, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével.

A nyomozó ügyészség folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt.

A megalapozott gyanú szerint 2023 júniusától a futárként szolgálatot ellátó rendőrök a rendőrségi szolgálati gépkocsikból, rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve, alkalmanként megközelítőleg 15 liter gázolajat tulajdonítottak el - áll a közleményben.

 

