Keményen beleszállt Magyar Péterbe Rákay Philip

- Atyaisten, mennyi ember! Jó titeket látni! Nem baj, majd Peti megírja, hogy negyed ház sem volt - így nyitotta meg Rákay Philip a miskolci Háborúellenes gyűlést.
Miskolcon a DVTK Arénára figyel most az ország, itt rendezik meg ugyanis a hatodik Háborúellenes gyűlést. Ez most azonban egy különleges gyűlés, ugyanis Szabó Zsófi hiányzott a színpadról. Mint kiderült, a Mandiner élő műsorában házigazda. Ezen felül a kerekasztal beszélgetéseket sem a helyszínen, hanem a Mandiner felvezető műsorába költöztették át a Háborúellenes gyűlés szervezői.
- Három dolog nem változik: mi, magyarok hangosan kiállunk a béke mellett, nemet mondunk a háborúra. Folytatjuk a Háborúellenes gyűléseket. És nem változtattunk a szlogenünkön sem: aki békét akar, velünk tart.
Vajon ezt a szlogent levédettük? Domain név megvan? Peti, szaladj, hatalmas távlatok nyílhatnak még előtted!
Rákay Philip emlékeztetett arra, hogy a Fidesz nem szokta az összes szlogenjét levédetni, ahogy még szabad a "piros a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra".hu domain név is.
- Ha már üzenek ennek a hordószónoknak, szeretném jelezni neki, hogy Peti, a mi összetartó közösségünk nem domainneveket nyúl le másoktól, nem domainneveket gyűjtünk, hanem választási győzelmeket.
