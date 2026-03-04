Putyin felajánlotta Orbán Viktornak a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyarok elengedését

Telefonbeszélgetésük alkalmával Vlagyimir Putyin orosz sajtóhírek szerint felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat - írta meg a Mandiner.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonbeszélgetésük során megvitatták a kényszerrel az ukrán hadseregbe sorozott, illetve orosz fogságba esett magyar állampolgárok helyzetét – írja a Gazeta.
Az orosz lap információi szerint
Putyin felajánlotta a magyar hadifoglyok szabadon bocsátását.
A cikk idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország tiltakozik a kárpátaljai magyarok erőszakos mozgósítása ellen, és továbbra is uniós szankciókat sürget az ilyen gyakorlatért felelős ukrán vezetők ellen.
Bekérették az ukrán nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, amelynek két újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául – közölte Szijjártó Péter tárcavezető hétfőn Budapesten.
A minisztérium közlése szerint a miniszter arról számolt be, hogy Ukrajnában a háború fenntartása érdekében nyílt embervadászat zajlik az utcán, és ennek keretében most két újabb magyar áldozatról kapott értesítést a kormány. Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy nyíregyházi születésű magyart hurcoltak el az ukrán toborzók.
Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról az Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól. Egy másik magyar nemzetiségű fiatalt pedig, aki mentális problémákkal is küzdött, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt
– tájékoztatott. Majd bejelentette, hogy ezért a mai napon bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az ukrán nagykövetet, hogy kifejezzék a tiltakozásukat az erőszakos sorozással és a nyílt utcai embervadászattal szemben.
Főleg úgy, hogy ennek a kényszersorozásnak, ennek a nyílt utcai embervadászatnak most már rendre magyar sértettjei, magyar áldozatai vannak
– folytatta.
Szijjártó Péter végül hangsúlyozta:
Ukrajnában egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik, és ebbe önti a pénzt számolatlanul Brüsszel, és még több pénzt akarnak elvenni az európai emberektől, hogy még tovább folytassák ezt az értelmetlen és reménytelen háborút, amely nap mint nap csak újabb haláleseteket, újabb szenvedést és újabb embervadászatokat hoz.
Ez a háború teljesen reménytelen, ezt a háborút azonnal be kell fejezni, ez a háború csak minden nap újabb és újabb áldozatokkal és szenvedéssel jár, semmi értelme nincsen – szögezte le.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.