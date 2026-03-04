Újabb legenda távozott: elhunyt a magyar klasszisokat felnevelő mesteredző

Nyolcvanhat éves korában elhunyt Petrov Anatolij mesteredző, a pécsi úszósport legendás alakja, aki generációk sorát nevelte fel a medence partján. Tanítványai közül többen a magyar úszósport élvonalába kerültek: Jakabos Zsuzsanna, a most beérő Jászó Ádám, valamint két paralimpiai bajnok, Pásztory Dóra és Sors Tamás is nála kezdte a pályafutását.

Fotó: AS

Petrov Anatolij Moszkvában szerezte az úszóedzői képesítését, majd 1981-ben költözött Magyarországra magyar felesége miatt. A Magyar Úszószövetség cikkéből kiderül, hogy két bőrönddel érkezett Pécsre, ahol később sikeres úszóműhelyt épített fel.

Edzői filozófiája újszerű volt: nem az időeredményeket hajszolta, hanem azt vallotta, hogy „nem a stopper a főszereplő”, a legfontosabb pedig az, hogy a gyerekek megszeressék és helyesen tanulják meg az úszást.

Munkáját a paraúszók integrációja is jellemezte: már akkor együtt edzette a fogyatékkal élő és ép sportolókat, amikor ez még ritkaságnak számított. Életműve előtt tisztelegve 2020-ban a pécsi uszoda felvette a nevét.

A 86 éves korában elhunyt Petrov Anatolij – akit mindenki csak Tolja bácsiként ismert – élete végéig a medence partján maradt, és maradandó örökséget hagyott a pécsi és a magyar úszósportban - írta a Magyar Nemzet.